

ان مجال الرعاية الصحية يتغير بوتيرة سريعة , إذ يتزايد عدد المشاكل التي يتوجب على المرء إدارتها في مجال العمل والتكنولوجيا، ومنها إعداد السجلات الطبية الإلكترونية (EMR) والاستخدام المفيد والرعاية المسؤولة.

يتطلب اصلاح الرعاية الصحية الى حلول تكنولوجيا المعلومات التى تجلب قيمة اكثر لمؤسستك .وهنا يأتى دورنا ، إذ يمكننا المساعدة عبر المعلومات السريرية التي تسهّل سير العمل وتقلّل الأخطاء وتحسّن النتائج.وحلولنا تأخذ بعين الاعتبار عددًا كبيرًا من مخاوف تكنولوجيا المعلومات , مثل استراتيجية إمكانية التشغيل التفاعلي لمؤسستك واحتياجات الأمان الخاصة بك و مخاوفك حول BYOD والتنقل.

تواصل معنا لتعلم المزيد حول كيفية تركيزنا على تحقيق اقصى فائدة من هيكلية شركتك لمساعدة المستخدمين النهائيين التابعين لك في الاستفادة من المعلوماتية السريرية، ما يؤدي إلى زيادة الفعالية وخفض التكاليف مع تحسين جودة الرعاية.