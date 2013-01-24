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تخطي العوائق في مجال التصوير الشعاعي للأطفال

وسط التحديات الكبيرة الناجمة عن العدد المتزايد للسكان المتقدّمين في السن حول العالم وارتفاع معدّل الأمراض المزمنة، تزداد مسؤولية كل موفّري الرعاية الصحية لتحقيق نتائج طبية أفضل وبمستوى فعالية أعلى، لا سيما في ظل أساليب الدفع الأحدث المستندة إلى قيمة الخدمات التي يتلقّاها المريض.
شعار مستشفى فينكس للأطفال

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الابتكارات في مجال التصوير الشعاعي للأطفال في مستشفى فينكس للأطفال

 

قليلة هي الاختصاصات الطبية التي لا تتأثر بهذه التحديات، إلا أن هذه الأخيرة هي الأبرز في مجال طب الأطفال. فيتعيّن على أنظمة الرعاية الصحية توفير رعاية استثنائية ترتكز على العائلة للأطفال الذين يحتاجون رعاية صحية فريدة من نوعها، والذين غالبًا ما يتطلبون أدوية متخصصة ووقتًا إضافيًا للاعتناء بهم ومراقبة حالتهم الصحية1، فضلاً عن حاجتهم إلى موفري رعاية صحية مدرّبين بشكل خاص ويعرفون كيفية التعامل بعطفٍ مع الأطفال من كل الأعمار ويفهمون احتياجاتهم.
 

في الولايات المتحدة، تُقدّر نسبة الأطفال الذين يشكون من أمراض مزمنة خطيرة ومعقّدة والذين يدخلون المستشفيات بـ 10%، إلا أن نسبة تكاليفهم الاستشفائية تبلغ 41%2.
 

يُعتبر مستشفى فينكس للأطفال سادس أكبر مستشفى في الولايات المتحدة، إذ يضمّ أكثر من 1000 طبيب. يقدّم المستشفى رعاية من الدرجة الأولى للمرضى داخل المستشفى وخارجها وللإصابات الحادة وحالات الطوارئ، للأطفال والعائلات في ولاية أريزونا وفي كل أنحاء المنطقة الجنوبية الغربية. يعتبر مستشفى فينكس للأطفال أحد أكبر مستشفيات الأطفال في البلد، فهو يقدّم رعاية طبية في أكثر من 75 اختصاصًا في مجال طب الأطفال.

التصوير الشعاعي: ركيزة أساسية في التشخيص الطبي


تتطلّب معظم الخدمات التي يقدّمها المستشفى صورًا دقيقة للحصول على التشخيص الصحيح للحالة المرضية، ولهذه الغاية يستخدم مستشفى فينكس للأطفال تقنية متطورة في خدمات التصوير الشعاعي، تجعله رائدًا في مجال طب الأطفال. يُعتبر التصوير الشعاعي الركيزة الأساسية لتشخيص الحالات المرضية أو القسم الأساسي الذي تعتمد عليه كل الخدمات الاستشفائية للحصول على صور تشخيصية دقيقة وفي الوقت المناسب للمرضى.

 

وهناك مجموعة من الاعتبارات الفريدة التي يجب أخذها في الاعتبار أثناء عملية التشخيص في مستشفيات الأطفال، والتي من شأنها أن تؤثر في إمكانية الحصول على صور دقيقة وآمنة وفي الوقت المناسب. وقد تتضمّن هذه الاعتبارات الحفاظ على سلامة المريض من خلال مراقبة جرعة الأشعة التي يتعرّض لها، والسرعة في عملية التصوير وسير العمل والحد من حركة الطفل والحفاظ على ثباته أثناء عملية التصوير للحصول على أعلى جودة ممكنة للصورة، وكذلك توفير الراحة لمختلف المرضى في المستشفى.

نقدّم الرعاية للأطفال من مختلف الأعمار، بدءًا من حديثي الولادة والأطفال الصغار والأطفال بعمر الحضانة ووصولاً إلى المراهقين والبالغين. وتتميّز كل فئة من هذه الفئات باحتياجاتها ونقاط ضعفها الخاصة. وبالتالي نواجه مشاكل وتحديات من ناحية تصميم الخدمات التي نقدّمها. يجب أن نكيّف خدماتنا وفقًا لاحتياجات تلك الفئات العمرية المختلفة لأن الأمراض والمشاكل التي يشكون منها مختلفة، وبالتالي يجب أن تكون طرق معالجة هذه المشاكل مختلفة هي أيضًا. 

الدكتور في الطب، ريتشارد توبين

رئيس قسم التصوير الشعاعي في مستشفى فينكس للأطفال

رائدون في مجال التصوير الشعاعي للأطفال

 

لمعالجة مجموعة التحديات التي تواجه موفّري الرعاية في مجال طب الأطفال، أقمنا شراكات استراتيجية للاستفادة من فرص جديدة ومبتكرة لتوسيع نطاق خدمات التصوير ووضع نماذج جديدة للرعاية الصحية.

 

منذ 10 سنوات تقريبًا، تعاون مستشفى فينكس للأطفال مع شركة فيلبيس ضمن إطار علاقة طويلة الأمد، وتطورت هذه العلاقة في العام 2017 لتصبح شراكة استراتيجية طويلة الأمد. تشكّل هذه الاتفاقية التي تمتدّ على فترة 15 عامًا شراكة أولى من نوعها بالنسبة إلى فيليبس مع نظام مستقل في مجال استشفاء الأطفال، وهي تتضمّن أنظمة التصوير، ومراقبة المرضى، والمعلوماتية الطبية، بالإضافة إلى مجموعة شاملة من الخدمات الاستشارية الطبية والتجارية. تقدّم فيليبس أحدث الابتكارات لمستشفى فينكس للأطفال وتمكّنه من وضع "رؤية استراتيجية" بصفته موفّر رعاية صحية يستخدم معدّات جديدة، وتساعده أيضًا في تقديم الرعاية للمرضى بأعلى مستويات الجودة. 

 

تعاون كل من مستشفى فينكس للأطفال وشركة فيليبس لتصميم بروتوكولات جديدة لجرعات الأشعة واختبارها باستخدام معدّات التصوير المصمّمة خصيصًا للأطفال والمناسبة لفئات عمرية معيّنة أو لأعضاء معيّنة من الجسم. أصبحت الأبحاث والتقنيات المتعلقة بإدارة جرعة الأشعة باستخدام بروتوكولات إعادة بناء التصوير المقطعي المتكرر والتصوير المقطعي الطيفي المتعدد الطاقة، بالإضافة إلى التصوير المقطعي المحدد في مجال طب الأطفال وبروتوكالات التصوير بالرنين المغناطيسي، تشكل المعايير التي تستند إليها معدّات فيليبس المستخدمة حول العالم.

 

وقد صرّحت ديانا باردو، طبية الأشعة في قسم طب الأطفال في مستشفى فينكس، قائلة: "نحن نسعى في مستشفى فينكس للتقدّم بشكل مستمر، ولا نكتفي بإنجازات الأمس. بل نحاول أن نوفّر للأطفال الخدمات التي كانت مخصّصة للبالغين فقط".

 

كان هدف مستشفى فينكس للأطفال استخدام التكنولوجيا لتوفير "خدمات طبية مُحسّنة وعلى مستوى عالٍ"، ولدعم الابتكارات في مجال التشخيصات الطبية. يساهم استخدام التقنيات الجديدة في تعزيز قدرة المستشفيات على إجراء الأبحاث وتقديم الدعم للطاقم الطبي وإنشاء بيئة حيث تساهم التكنولوجيا في تطوير الابتكارات، مع الحد في الوقت نفسه من الهدر وعدم الكفاءة.

 

ويقول الدكتور توبين "تمكّننا التطويرات التقنية التي أنجزناها بالإضافة إلى الابتكارات وتطويرات البرامج من استخدام بياناتنا بأكبر قدر ممكن من الفعالية في كل مستوى من مستويات عملياتنا". ويتابع قائلاً: "نستطيع اليوم فهم العلاقات التشريحية، والتشخيص بشكل أفضل، والاطلاع على معلومات جديدة، ما تعذّر علينا القيام به في السابق. ولقد تمكّنا بفضل ذلك من تحسين قسم التصوير الشعاعي إلى حد كبير، مما يمنحنا فرصة أفضل لتقديم أعلى مستويات الرعاية الطبية للأطفال".

ابتكار في مجال التصوير الثلاثي الأبعاد

 

ساهمت الابتكارات في معالجة الصور والانتقال من التصوير الثنائي الأبعاد إلى التصوير الثلاثي الأبعاد في زيادة مستوى الدقة في التصوير التشخيصي. وبفضل منصة IntelliSpace Portal للعرض المتقدّم من فيليبس، بات بإمكان أطباء الأشعة في مستشفى فينكس للأطفال التقاط صور ثنائية الأبعاد وصور ثلاثية الأبعاد، وأخذ قياسات دقيقة والتشخيص بثقة أكبر.

 

وتقول الدكتورة باردو: "قد لا يتمكّن الطبيب من تشخيص الحالة المرضيّة بدقة من خلال صورة ثنائية الأبعاد. أما باستخدام التصوير الظاهري الثلاثي الأبعاد، فيمكننا رؤية تفاصيل التشريح بوضوح أكبر، سواء أكان في القلب أم الكبد أم في العظام المكسورة".

 

يتعاون مختبر الطباعة الثلاثية الأبعاد Cardiac 3D Print Lab مع قسم التصوير الشعاعي في مستشفى فينكس للأطفال، وهو يوفّر خدمات الطباعة الثلاثية الأبعاد وتقنيات متطورة للمعالجة اللاحقة للصور من أنظمة فيليبس، مما يساعد في تحضير الأطباء للعمليات المعقّدة من خلال إنشاء مجسّمات دقيقة للأعضاء، مثل القلب المُصاب بخلل، والأطراف التي تعاني خللاً في النمو، والأعضاء الداخلية المُصابة، وحتى الأورام.

 

باستخدام التقنية الثلاثية الأبعاد، يمكن لأطباء الأشعة في مستشفى فينكس للأطفال تحديد حجم الورم بدقة، ويستطيع الأطباء رصد التغييرات الطفيفة في حجم الورم أو في شكله مع مرور الوقت وأثناء فترة العلاج. بفضل الدقة الاستثنائية التي يقدّمها التصوير الثلاثي الأبعاد، يستطيع أطباء السرطان تحديد العلاج الأفضل وما إذا كانت العلاجات تنجح في تقليص حجم الورم لدى المريض.

 

وتقول الدكتورة باردو: "عندما أنشئ مجسّمًا ثلاثي الأبعاد للورم أو للقلب أو للعظام في مختبر الطباعة الثلاثية الأبعاد لدينا، أحصل على صورة فورية. وهي صورة يمكن لأي شخص فهمها. يمكن للمريض فهمها. ويمكن حتى لأهل المريض فهمها، وكذلك الطبيب الذي يتابع المريض والطبيب الجرّاح الذي يعالج خللاً ربما، وأطباء الأشعة".

لمحة عامة
مستشفى فينكس للأطفال
سادس أكبر مستشفى للأطفال في الولايات المتحدة، مع أكثر من 1000 طبيب وخدمات في أكثر من 75 اختصاصًا في مجال طب الأطفال
يقدّم رعاية من الدرجة الأولى للمرضى داخل المستشفى وخارجها وللإصابات الحادة وحالات الطوارئ، للأطفال والعائلات في ولاية أريزونا وفي كل أنحاء المنطقة الجنوبية الغربية
اتفاقية شراكة مع فيليبس تمتدّ على فترة 15 سنة وهي تتضمّن أنظمة التصوير، ومراقبة المرضى، والمعلوماتية الطبية، بالإضافة إلى مجموعة من الخدمات الاستشارية

لقد تمكّنا بفضل ذلك من تحسين قسم التصوير الشعاعي إلى حد كبير، مما يمنحنا فرصة أفضل لتقديم أعلى مستويات الرعاية الطبية للأطفال".

 

الدكتور في الطب، ريتشارد توبين

رئيس قسم التصوير الشعاعي في مستشفى فينكس للأطفال

مختبر الطباعة الثلاثية الأبعاد Cardiac 3D Print Lab
ريتشارد توبين، رئيس قسم التصوير الشعاعي في مستشفى فينكس
مستشفى فينكس للأطفال
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حواشي سفلية:

[1] جمعية مستشفيات الأطفال http://www.childrenshospitals.org/About-Us/About-Childrens-Hospitals

[2] Simon TD, Berry J, Feudtner C, et al.‎ الأطفال الذين يشكون من حالات مرضية مزمنة والذين هم مرضى داخل المستشفيات في الولايات المتحدة، طب الأطفال ‎2010;126;647-55

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