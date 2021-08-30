FSN 2021-05-A وFSN 2021-06-A
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اقرأ إشعاري السلامة الميدانية (2021-05-A و2021-06-A)
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المستندات المهمة والتحديثات الخاصة بالمرضى
8 فبراير 2022
23 ديسمبر 2021
3 سبتمبر 2021
1 سبتمبر 2021
30 أغسطس 2021
لحل هذا الموقف بأسرع ما يمكننا، نقوم بما يأتي:
قد تحتوي المنتجات غير المتأثرة على مواد مختلفة من فوم خفض الصوت، حيث تتوفر مواد وتقنيات جديدة بمرور الوقت. وقد يتم أيضًا وضع فوم خفض الصوت في الأجهزة غير المتأثرة في مكان مختلف وفقًا لتصميم الجهاز.
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