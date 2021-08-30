إشعار السلامة الميدانية للجهاز الطبي


أجهزة العناية التنفسية ورعاية حالات اضطرابات النوم من Philips Respironics

 

FSN 2021-05-A وFSN 2021-06-A
سجّل جهازك

معلومات للمرضى، متاحة كلها في مكان واحد


في يونيو2021، بعد اكتشاف خطر صحي محتمل مرتبط بقطعة في بعض أجهزة CPAP وBiPAP وأجهزة التنفس الصناعي الميكانيكية، أصدرت Philips إشعارًا طوعيًا للسلامة الميدانية (FSN 2021-05-A وFSN 2021-06-A).

تُعد سلامة المريض أولويتنا القصوى، ونحن ملتزمون بدعمك أنت وفريق الرعاية طوال عملية الإصلاح.

احرص على زيارة هذه الصفحة بانتظام للحصول على أحدث المعلومات وأكثرها دقة.

شكرًا على تحليك بالصبر وثقتك المستمرة.
اكتشف آخر التحديثات

هل جهازك غير مسجل؟

الصفحة الرئيسية للسحب

اقرأ إشعاري السلامة الميدانية (2021-05-A و2021-06-A)

 (225.0KB) 

تحقق من قائمة الأجهزة المتأثرة

سجّل الجهاز (الأجهزة)

الأسئلة والأجوبة

اتصل على الرقم المجاني الخاص بالمملكة العربية السعودية

0039 800-814 (00966)
أو على الرقم المجاني الدولي الخاص بالدول الأخرى 3822 8089 20 (0044)

الدعم في كل خطوة على الطريق

رمز يد تشير إلى جهاز iPad
رمز رقم واحد
سجّل جهازك المتأثر
قائمة الأجهزة المتأثرة
ابدأ العملية عبر الإنترنت
اتصل على الرقم المجاني الخاص بالمملكة العربية السعودية0039 800-814 (00966)
أو على الرقم المجاني الدولي الخاص بالدول الأخرى 3822 8089 20 (0044)
ألست متأكدًا من كيفية تسجيل جهازك؟ اطَّلع على الفيديو التفصيلي هنا
رمز الجهاز
رمز رقم اثنين
أعد الجهاز المتأثر وقم بإعداد جهازك الجديد
عندما تستلم الجهاز البديل، سيتضمن تعليمات حول كيفية إعادة الجهاز الأصلي وكيفية إعداد البديل.

الأخبار والتحديثات

المستندات المهمة والتحديثات الخاصة بالمرضى

كل التحديثات الخاصة بالمريض

قراءة الكل

الأسئلة والأجوبة

تتأثر المنتجات الآتية المدرجة بإشعار السحب/إشعار السلامة الميدانية:

أجهزة ضغط الهواء الإيجابي المستمر (CPAP) وأجهزة ضغط الهواء الإيجابي ذات المستوى الثنائي (BiLevel PAP)

كل الأجهزة المتأثرة التي تم تصنيعها قبل 26 أبريل 2021، كل الأرقام التسلسلية للأجهزة

جهاز التنفس الاصطناعي المستمر، الحد الأدنى من الدعم التنفسي، الاستخدام في المنشآت

الترخيص بالاستخدام في حالات الطوارئ E30

E30

(التفويض بالاستخدام الطارئ)

جهاز التنفس الاصطناعي المستمر، الدعم غير اللازم للبقاء على قيد الحياة

DreamStation ASV

DreamStation ASV

يُعرف أيضًا باسم​DreamStation BiPAP autoSV
DreamStation ST، وAVAPS

DreamStation ST، وAVAPS

يُعرف أيضًا باسم DreamStation BiPAP AVAPS وDreamStation BiPAP S/T
SystemOne ASV4

SystemOne ASV4

يُعرف أيضًا باسم System One BiPAP autoSV وSystem One BiPAP autoSV Advanced
ST من السلسلة C، ‏AVAPS

S/T من السلسلة C، ‏AVAPS

يُعرف أيضًا باسم System One BiPAP AVAPS (من السلسلة C)​وSystem One BiPAP S/T (من السلسلة C)
جهاز ضغط الهواء الإيجابي المستمر (CPAP) ‏OmniLab Advanced Plus (مختبر مخصص للنوم)

OmniLab Advanced Plus

جهاز المعايرة بالتحليل الكيميائي داخل المختبر

جهاز التنفس الاصطناعي غير المستمر

ASV وCPAP من السلسلة 50

System One من السلسلة 50

أجهزة CPAP وCPAP التلقائية وأجهزة BiPAP
60 Series CPAP وASV

System One من السلسلة 60

أجهزة CPAP وCPAP التلقائية وأجهزة BiPAP
DreamStation CPAP

جهاز DreamStation CPAP وجهاز CPAP التلقائي وجهاز BiPAP

DreamStation Go

جهاز DreamStation GO CPAP وجهاز APAP وجهاز CPAP التلقائي

Dorma 400 و500

جهاز Dorma 400، 500​وجهاز CPAP وجهاز CPAP التلقائي

(لا يتم تسويقه في الولايات المتحدة)
إذا كان جهازك متأثرًا...
سجّل جهازك
العودة إلى أعلى القائمة

أجهزة التنفس الاصطناعية الميكانيكية

كل الأجهزة المتأثرة التي تم تصنيعها قبل 26 أبريل 2021، كل الأرقام التسلسلية للأجهزة

جهاز التنفس الاصطناعي المستمر

Trilogy 100

جهاز التنفس الصناعي Trilogy 100

Trilogy 200

جهاز التنفس الصناعي Trilogy 200

أجهزة التنفس الصناعي Garbin Plus وAeris وLifeVent

أجهزة التنفس الصناعي Garbin Plus وAeris وLifeVent

(لا يتم تسويقه في الولايات المتحدة)

جهاز التنفس الاصطناعي المستمر، الحد الأدنى من الدعم التنفسي، الاستخدام في المنشآت

A-Series BiPAP Hybrid A30

A-Series BiPAP Hybrid A30

يُعرف أيضًا باسم جهاز التنفس الصناعي​BiPAP Hybrid A30​(من السلسلة A)​
(لا يتم تسويقه في الولايات المتحدة)
جهاز التنفس الصناعي BiPAP V30 Auto من السلسلة A

جهاز التنفس الصناعي BiPAP V30، من السلسلة A

يُعرف أيضًا باسم جهاز التنفس الصناعي BAP V30 Auto​(من السلسلة A)

جهاز التنفس الاصطناعي المستمر، الدعم غير اللازم للبقاء على قيد الحياة

A-Series BiPAP A40

A-Series BiPAP A40

يُعرف أيضًا باسم جهاز التنفس الصناعي​BiPAP A40​(من السلسلة A)​
(لا يتم تسويقه في الولايات المتحدة)
BiPAP A30 من السلسلة A

A-Series Bipap A30

يُعرف أيضًا باسم جهاز التنفس الصناعي​BiPAP A30​(من السلسلة A)​
(لا يتم تسويقه في الولايات المتحدة)﻿
إذا كان جهازك متأثرًا...
سجّل جهازك
العودة إلى أعلى القائمة

ما المنتجات غير المتأثرة ولماذا؟

 

قد تحتوي المنتجات غير المتأثرة على مواد مختلفة من فوم خفض الصوت، حيث تتوفر مواد وتقنيات جديدة بمرور الوقت. وقد يتم أيضًا وضع فوم خفض الصوت في الأجهزة غير المتأثرة في مكان مختلف وفقًا لتصميم الجهاز.
  • Trilogy Evo
  • M-Series
  • Trilogy Evo OBM
  • Trilogy EV300
  • Trilogy 202
  • A-Series Pro وEFL
  • DreamStation 2
  • Omnilab (الأصلي القائم على جهاز Harmony 2)
  • Dorma 100 وDorma 200 وREMStar SE
  • جهاز التنفس الصناعي V60
  • جهاز التنفس الصناعي V60 Plus
  • جهاز التنفس الصناعي V680
  • كل أجهزة تركيز الأكسجين ومنتجات ضخ الدواء عبر مجرى التنفس ومنتجات تنظيف المجرى التنفسي.

ممن خلال النقر على الرابط، سيتم ترك رويال فيليبس للرعاية الصحية الرسمي ( "فيليبس") على شبكة الإنترنت. يتم توفير روابط لمواقع الجهات الأخرى التي قد تظهر على هذا الموقع فقط لراحتك و لا تُعَدّ بأي حال

أقر بذلك

You are about to visit a Philips global content page

You are about to visit the Philips USA website.

ممن خلال النقر على الرابط، سيتم ترك رويال فيليبس للرعاية الصحية الرسمي ( "فيليبس") على شبكة الإنترنت. يتم توفير روابط لمواقع الجهات الأخرى التي قد تظهر على هذا الموقع فقط لراحتك و لا تُعَدّ بأي حال

أقر بذلك

You are about to visit a Philips global content page

You are about to visit the Philips USA website.

لرؤية موقعنا على ويب بأفضل طريقة، استخدم أحدث إصدار من Microsoft Edge أو Google Chrome أو Firefox.