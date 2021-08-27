إشعار السلامة الميدانية للجهاز الطبي

Philips Respironics

FSN 2021-05-A وFSN 2021-06-A

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تحديثات على الأسئلة والإجابات

27 أغسطس 2021

هل هذا سحب؟ وهل صنّفت الهيئات التنظيمية مدى خطورة السحب؟

يُعد إصدار الإشعار بمنزلة عملية سحب في الولايات المتحدة، وإشعارًا للسلامة الميدانية خارج الولايات المتحدة، وفقًا لمعايير الوكالة التنظيمية.


تم تعيين إشعار السحب/إشعار السلامة الميدانية هذا بوصفه عملية سحب من الفئة الأولى من قِبل كل من إدارة الغذاء والدواء الأمريكية ووكالة الصحة الكندية.

 

لمزيد من المعلومات حول تصنيفات عمليات السحب من إدارة الغذاء والدواء، تُرجى زيارة:
fda.gov/medical-devices/postmarket-requirements-devices/recalls-corrections-and-removals-devices

 

للحصول على توصيات إدارة الغذاء والدواء بشأن عملية السحب من الفئة الأولى هذه، تُرجى زيارة:
fda.gov/medical-devices/safety-communications/certain-philips-respironics-ventilators-bipap-and-cpap-machines-recalled-due-potential-health-risks#recommendations

متى سيبدأ تصحيح هذه المشكلة؟ وكم من الوقت ستستغرق معالجة جميع الأجهزة المتأثرة؟

ستستبدل الشركة فوم خفض الصوت الحالي وستستخدم مادة جديدة لا تتأثر بهذه المشكلة.


في الوقت الحالي، تعمل الشركة على معالجة كل الأجهزة المتأثرة في نطاق هذا التصحيح بأقصى سرعة ممكنة.


ستقدّم Philips مزيدًا من التفصيل بشأن التواريخ المتوقعة لتنفيذ عملية التصحيح عندما تكون هذه المعلومات متاحة.


بدأت عملية إعداد التصحيحات المشار إليها في إشعار السحب (الولايات المتحدة فقط)/إشعار السلامة الميدانية (الأسواق الدولية).


تتضمن هذه الجهود زيادة عالمية واسعة النطاق لعملية التصنيع والإصلاح وأعمال الصيانة وسلسلة التوريد وغيرها من الوظائف من أجل دعم عملية التصحيح.


تقوم Philips بإخطار الهيئات التنظيمية في المناطق والبلدان التي توجد فيها المنتجات المتأثرة.


ويتم حاليًا تنفيذ برنامجنا العالمي لإصلاح الأجهزة المتأثرة واستبدالها وفقًا للمتطلبات التنظيمية المناسبة في كل سوق والذي قد يتضمن، في بعض الأسواق، عملية مراجعة و/أو تفويض من الوكالات التنظيمية المعنية.


إننا نزوّد الهيئات بالمعلومات اللازمة في ما يتعلق بالإصدار الأول والتنفيذ المستمر للتصحيح المتوقع.

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إذا لم تكن قد سجلت جهازك بعد

معرفة المزيد حول السحب

بدء عملية التسجيل

الرقم المجاني الخاص بالمملكة العربية السعودية

0039 800-814 (00966)

 

الرقم المجاني الدولي الخاص بالدول الأخرى

 

(0044) 20 8089 3822

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