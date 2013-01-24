يقدم مجتمع تخطيط الموقع الذي نقدمه لعملائنا محتوى مجانيًا إضافيًا لا يتوفر على هذا الموقع العام. يستهدف مجتمع تخطيط الموقع بالأساس المعماريين والمهندسين والمقاولين (AEC)، وهو مصدر قيم للمعلومات المفصّلة حول تخطيط الموقع، ومنها:



الكتيبات – تُعدّ هذه الكتيبات أدلة إرشادية لأفراد فريق العمل لديك الذين يعملون على تصميم المنشأة والإنشاءات. وتتوفر هذه الكتيبات لكل وسيلة تصوير طبي من Philips.

الرسومات المرجعية القياسية – تم تصميم حزم الرسومات هذه، والتي غالبًا ما يشار إليها كـ"نماذج"، لعرض حجم الغرفة المفضّل وتعيين المكان الملائم للمعدات وأحجام المعدات وأوزانها العامة ونظام استهلاك الطاقة ونظام تكييف الهواء. تتوفر هذه المواد بتنسيقي PDF وDWG.

معلومات حول الزلازل – يمكن أن يستخدم مهندس الإنشاءات المسؤول حسابات Philips (كمرجع فقط) لعمل حسابات الخاصة بالأحمال لتقديمها إلى كافة الهيئات الحكومية المعنية.

أدلة التخطيط – إذا كنت جديدًا في مجال تخطيط الموقع لمعدات التصوير الطبي، توفر هذه الأدلة نظرة عامة حول كل العناصر المطلوبة.

حرصًا منها على وصول كل العملاء إلى الحلول والخدمات التي تقدمها، تسمح Philips بالوصول إلى مجتمع تخطيط الموقع مجانًا وبسهولة تامة. تحدث إلى مدير حسابك في Philips أو سجّل هنا للحصول على كلمة مرور.

