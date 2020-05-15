آلة حلاقة تتكيّف مع احتياجاتك.
مع تقنية SkinIQ، استمتع بحلاقة مخصصة في كل مرة.
آلة حلاقة تتكيّف مع احتياجاتك.
مع تقنية SkinIQ، استمتع بحلاقة مخصصة في كل مرة.
احلق بالطريقة التي تشعر أنها مناسبة لك
من خلال اكتشاف
أهم ميزات آلة الحلاقة الخاصة بك
احلق بالطريقة التي تشعر أنها مناسبة لك
من خلال اكتشاف
أهم ميزات آلة الحلاقة
الخاصة بك
تم تصنيع خراطيش التنظيف الخاصة بنا لتتلاءم مع حجرة Quick Clean Pod الجديدة، وهي مصممة لتكون أكثر فعالية من التنظيف بالمياه بـ 10 أضعاف.
*مع سائل التنظيف مقارنة بالمياه في الخرطوشة