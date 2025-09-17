أبرز فئات أجهزة التلفزيون لدينا
OLED OLED تلفزيون OLED صورة واقعية إلى أبعد الحدود
غيّر طريقة مشاهدة الأفلام والبرامج. بجودة صورة مذهلة وتقنية Ambilight الآسرة، يتجاوز تلفزيون Philips OLED حدود المشاهدة التقليدية—ليقدّم تجربة غامرة ترتقي بكل لحظة.
MiniLED MiniLED MiniLED TV تألّق الشاشة الكبيرة
غرفة كبيرة، تأثير أكبر. يقدّم تلفزيون MiniLED لدينا صورة فائقة الوضوح على أكبر الشاشات، ليصبح محور تجربة مشاهدة لا مثيل لها. ومع Ambilight، تنبض المشاهد بالحياة وتزداد الدراما حضورًا، لتجذب المشاهدين إلى قلب الأحداث.
UHD UHD UHD
يوفّر Philips UHD تجربة بصرية فائقة مباشرة إلى منزلك. بفضل شاشة فائقة الدقة وتقنية Quantum Dot LED المتقدمة، يمنحك تجربة ترفيه أكثر حيوية وتشويقًا تُشعرك بالاندماج الكامل.
اعثر على التلفزيون المناسب لك
لست متأكدًا من أين تبدأ؟ اعثر على تلفزيون Philips المثالي لك هنا. سنساعدك على تضييق خياراتك عبر بضعة أسئلة بسيطة. Philips | Google TV
مع شاشة مذهلة، اختبر تجربة مشاهدة لم تعرفها من قبل. يجمع Google TV™ الأفلام والبرامج والبث المباشر وغير ذلك من تطبيقاتك واشتراكاتك، وينظمها خصيصًا لك. 164 سم (65 بوصة)، تلفزيون Ambilight شاشة OLED دقة 4K بتقنية VRR سرعة 144 هرتز P5 Perfect Picture بالذكاء الاصطناعي Dolby Vision وDolby Atmos
تلفزيون QD Mini-LED بدقة 4K مقاس 215 سم (85 بوصة) Google TV™ Dolby Vision وDolby Atmos
تلفزيون OLED حجم 194 سم (77 بوصة) بدقة 4K UHD Google TV™ Dolby Vision وDolby Atmos
P5 AI perfect picture engine Dolby Atmos sound 4-sided Ambilight TV 164 cm (65") Android TV
P5 AI perfect picture engine Dolby Atmos sound 3-sided Ambilight TV 164 cm (65") Android TV
3-sided Ambilight TV Major HDR formats supported Dolby Vision and Dolby Atmos 164 cm (65") Android TV
P5 AI dual picture engine Sound by Bowers & Wilkins Ambilight 4-sided 164 cm (65") Android TV
الجوائز أداء بمستوى عالمي. مُعترف به. Apple TV+ تطبيق Apple TV قادم إلى تلفزيونات Philips بنظام Android
تُعلن Philips أن تطبيق Apple TV، بما في ذلك Apple TV+، أصبح متاحًا الآن على تلفزيونات Philips Android TV.
يمكن لمالكي تلفزيونات
Philips Android TV من طراز عام 2021 والمشتراة حديثًا الاستمتاع بميزات تطبيق Apple TV مع تقنية معالجة الصور الحائزة على جوائز ونظام Ambilight الفريد، ما يقدّم لمشاهدي Apple TV+ المحتوى بأعلى جودة للصورة والصوت.
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