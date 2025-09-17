

تُعلن Philips أن تطبيق

Apple TV، بما في ذلك

Apple TV+، أصبح متاحًا الآن على تلفزيونات Philips Android TV.

يمكن لمالكي تلفزيونات

Philips Android TV من طراز عام 2021 والمشتراة حديثًا الاستمتاع بميزات تطبيق

Apple TV مع تقنية معالجة الصور الحائزة على جوائز ونظام Ambilight الفريد، ما يقدّم لمشاهدي Apple TV+ المحتوى بأعلى جودة للصورة والصوت.