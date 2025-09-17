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    ما الجديد؟

    News - Awards

    الجوائز
    أداء بمستوى عالمي. مُعترف به.

    News - Apple TV+

    Apple TV+
    تطبيق Apple TV قادم إلى تلفزيونات Philips بنظام Android


    تُعلن Philips أن تطبيق
    Apple TV، بما في ذلك
    Apple TV+، أصبح متاحًا الآن على تلفزيونات Philips Android TV.

     

    يمكن لمالكي تلفزيونات
    Philips Android TV من طراز عام 2021 والمشتراة حديثًا الاستمتاع بميزات تطبيق
    Apple TV مع تقنية معالجة الصور الحائزة على جوائز ونظام Ambilight الفريد، ما يقدّم لمشاهدي Apple TV+ المحتوى بأعلى جودة للصورة والصوت.

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