تتميّز كل مجموعات لهايات Philips Avent بأنها خالية من مادة BPA. بصفتنا علامة تجارية رائدة في مجال رعاية الأطفال والآباء، تُولي Philips Avent سلامة منتجاتنا أهمية قصوى. نضمن ذلك الامتثال التام لكل متطلبات السلامة المعمول بها والتي وضعتها الجهات التشريعية عالميًا، واتباع أعلى المعايير.

بعد بروز الأخبار المتعلقة بلهاية Philips Avent طراز SCF085/60، راجعنا نتائجنا وأجرينا المزيد من الاختبارات مع DEKRA، أكبر منظمة مستقلة في العالم متخصصة في الاختبار والتفتيش والاعتماد. أكدت هذه الاختبارات أيضًا عدم وجود أي آثار لـ BPA في كل مجموعات اللهايات لدينا، بما في ذلك العينة التي تم اختبارها، وأكدت خلوها من BPA.