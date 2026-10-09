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منقي الهواء وجهاز مرطب للهواء

منقي الهواء (17)

1 - 12 من 17 نتيجة
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منقي الهواء

جديد

  • Philips PureProtect Lite من السلسلة 700
  • Philips PureProtect Lite من السلسلة 700
  • Philips PureProtect Lite من السلسلة 700
  • Philips PureProtect Lite من السلسلة 700
  • Philips PureProtect Lite من السلسلة 700
  • Philips PureProtect Lite من السلسلة 700
  • Philips PureProtect Lite من السلسلة 700

Philips PureProtect Lite من السلسلة 700
جهاز تنقية الهواء

AC0720/10
  • ينقي الغرف بمساحة تصل إلى 75 متر مربع
  • جهاز التنقية الأكثر كفاءة في استهلاك الطاقة لدينا
  • فترة استهلاك الفلتر تصل إلى 3 سنوات
  • معدل هواء نظيف (CADR) 180 متر مكعب/ساعة
  • فلتر HEPA وفلتر الكربون النشط
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تم إيقافه

  • Philips جهاز تنقية الهواء من السلسلة 7000
  • Philips جهاز تنقية الهواء من السلسلة 7000
  • Philips جهاز تنقية الهواء من السلسلة 7000
  • Philips جهاز تنقية الهواء من السلسلة 7000
  • Philips جهاز تنقية الهواء من السلسلة 7000
  • Philips جهاز تنقية الهواء من السلسلة 7000
  • Philips جهاز تنقية الهواء من السلسلة 7000

Philips جهاز تنقية الهواء من السلسلة 7000
جهاز تنقية الهواء ومروحة Air Performer‏ 2 في 1

AMF765/30
  • ينقي الهواء بقوة تنقية 270 م³/ساعة (1)
  • يبردك بتدفق هواء منعش
  • تنقية NanoProtect HEPA من 3 طبقات
  • تشغيل هادئ جدًا
عرض المنتج
  • Philips جهاز تنقية الهواء من السلسلة 8000
  • Philips جهاز تنقية الهواء من السلسلة 8000
  • Philips جهاز تنقية الهواء من السلسلة 8000
  • Philips جهاز تنقية الهواء من السلسلة 8000
  • Philips جهاز تنقية الهواء من السلسلة 8000
  • Philips جهاز تنقية الهواء من السلسلة 8000
  • Philips جهاز تنقية الهواء من السلسلة 8000
  • Philips جهاز تنقية الهواء من السلسلة 8000
  • Philips جهاز تنقية الهواء من السلسلة 8000
  • Philips جهاز تنقية الهواء من السلسلة 8000
  • Philips جهاز تنقية الهواء من السلسلة 8000
  • Philips جهاز تنقية الهواء من السلسلة 8000
  • Philips جهاز تنقية الهواء من السلسلة 8000
  • Philips جهاز تنقية الهواء من السلسلة 8000

Philips جهاز تنقية الهواء من السلسلة 8000
جهاز تنقية الهواء ومروحة وجهاز تدفئة 3 في 1

AMF870/35
  • تنقية الغرف بحجم يصل إلى 70 م2
  • معدل تسليم هواء نظيف يبلغ 270 م³/الساعة
  • فلتر HEPA وفلتر الكربون النشط
  • اتصال بتطبيق Air+‎
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جديد

  • Philips PureProtect Go من السلسلة 500
  • Philips PureProtect Go من السلسلة 500
  • Philips PureProtect Go من السلسلة 500
  • Philips PureProtect Go من السلسلة 500
  • Philips PureProtect Go من السلسلة 500
  • Philips PureProtect Go من السلسلة 500
  • Philips PureProtect Go من السلسلة 500

Philips PureProtect Go من السلسلة 500
جهاز تنقية الهواء

AC0520/10
  • ينقي الغرف التي تصل مساحتها إلى 25 متر مربع
  • أصغر جهاز لتنقية الهواء لدينا
  • فترة استهلاك الفلتر تصل إلى 3 سنوات
  • معدل هواء نظيف 60 متر مكعب/ساعة (CADR)
  • فلتر HEPA وفلتر الكربون النشط
عرض المنتج
  • Philips السلسلة PureProtect Mini 900
  • Philips السلسلة PureProtect Mini 900
  • Philips السلسلة PureProtect Mini 900
  • Philips السلسلة PureProtect Mini 900
  • Philips السلسلة PureProtect Mini 900
  • Philips السلسلة PureProtect Mini 900
  • Philips السلسلة PureProtect Mini 900
  • Philips السلسلة PureProtect Mini 900
  • Philips السلسلة PureProtect Mini 900
  • Philips السلسلة PureProtect Mini 900

Philips السلسلة PureProtect Mini 900
جهاز تنقية الهواء

AC0920/10
  • تنقية غرف بحجم يصل إلى 65 مترًا مربعًا
  • معدل تسليم هواء نظيف 250 مترًا مكعبًا/س
  • فلتر HEPA
  • مستشعر PM2.5 ذكي
عرض المنتج
  • Philips السلسلة PureProtect Mini 900
  • Philips السلسلة PureProtect Mini 900
  • Philips السلسلة PureProtect Mini 900
  • Philips السلسلة PureProtect Mini 900
  • Philips السلسلة PureProtect Mini 900
  • Philips السلسلة PureProtect Mini 900
  • Philips السلسلة PureProtect Mini 900
  • Philips السلسلة PureProtect Mini 900
  • Philips السلسلة PureProtect Mini 900
  • Philips السلسلة PureProtect Mini 900

Philips السلسلة PureProtect Mini 900
جهاز تنقية الهواء

AC0921/14
  • تنقية غرف بحجم يصل إلى 65 مترًا مربعًا
  • معدل تسليم هواء نظيف 250 مترًا مكعبًا/س
  • فلتر HEPA
  • مستشعر PM2.5 ذكي
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  • Philips PureProtect Quiet من السلسلة 2200
  • Philips PureProtect Quiet من السلسلة 2200
  • Philips PureProtect Quiet من السلسلة 2200
  • Philips PureProtect Quiet من السلسلة 2200
  • Philips PureProtect Quiet من السلسلة 2200
  • Philips PureProtect Quiet من السلسلة 2200
  • Philips PureProtect Quiet من السلسلة 2200
  • Philips PureProtect Quiet من السلسلة 2200

Philips PureProtect Quiet من السلسلة 2200
جهاز تنقية هواء ذكي

AC2220/10
  • ينقّي الغرف بحجم لغاية 109 أمتار مربعة
  • جهاز تنقية الهواء الأكثر هدوءًا لدينا
  • فترة استهلاك الفلتر تصل إلى 3 سنوات
  • معدل تسليم هواء نظيف (CADR)‏ 420 مترًا مكعبًا/الساعة
  • فلتر HEPA وفلتر الكربون النشط
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تم إيقافه

  • Philips السلسلة 3000i
  • Philips السلسلة 3000i
  • Philips السلسلة 3000i
  • Philips السلسلة 3000i
  • Philips السلسلة 3000i
  • Philips السلسلة 3000i
  • Philips السلسلة 3000i
  • Philips السلسلة 3000i
  • Philips السلسلة 3000i
  • Philips السلسلة 3000i

Philips السلسلة 3000i
جهاز تنقية الهواء للغرف ذات الحجم الكبير جدًا

AC3036/90
  • تنقية الغرف بحجم يصل إلى 135 م²
  • معدل تسليم هواء نظيف يبلغ 520 م³/الساعة
  • فلتر HEPA وفلتر الكربون النشط
  • اتصال بتطبيق Air+‎
عرض المنتج
  • Philips السلسلة PureProtect Pro 4200
  • Philips السلسلة PureProtect Pro 4200
  • Philips السلسلة PureProtect Pro 4200
  • Philips السلسلة PureProtect Pro 4200
  • Philips السلسلة PureProtect Pro 4200
  • Philips السلسلة PureProtect Pro 4200
  • Philips السلسلة PureProtect Pro 4200
  • Philips السلسلة PureProtect Pro 4200
  • Philips السلسلة PureProtect Pro 4200
  • Philips السلسلة PureProtect Pro 4200
  • Philips السلسلة PureProtect Pro 4200
  • Philips السلسلة PureProtect Pro 4200

Philips السلسلة PureProtect Pro 4200
جهاز تنقية هواء ذكي

AC4220/12
  • تنقية غرف بحجم يصل إلى 156 مترًا مربعًا
  • معدل تسليم هواء نظيف 600 متر مكعب/س
  • فلتر HEPA وفلتر الكربون النشط
  • مستشعرات PM2.5 والغاز
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تم إيقافه

  • Philips 2000i Series
  • Philips 2000i Series
  • Philips 2000i Series
  • Philips 2000i Series
  • Philips 2000i Series
  • Philips 2000i Series

Philips 2000i Series
جهاز تنقية الهواء للغرف الكبيرة الحجم

AC2939/90
  • تنقية الغرف بحجم يصل إلى 98 م²
  • معدل تسليم هواء نظيف يبلغ 380 م³/الساعة
  • فلتر HEPA وفلتر الكربون النشط
  • اتصال بتطبيق Air+‎
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تم إيقافه

  • Philips السلسلة 800
  • Philips السلسلة 800
  • Philips السلسلة 800
  • Philips السلسلة 800
  • Philips السلسلة 800
  • Philips السلسلة 800
  • Philips السلسلة 800
  • Philips السلسلة 800

Philips السلسلة 800
جهاز تنقية الهواء الصغير

AC0819/90
  • تنقية الغرف بمساحة تصل إلى 48 م²
  • معدل تسليم هواء نظيف يبلغ 190 م³/الساعة
  • فلتر HEPA
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تم إيقافه

  • Philips السلسلة 2000i
  • Philips السلسلة 2000i
  • Philips السلسلة 2000i
  • Philips السلسلة 2000i
  • Philips السلسلة 2000i
  • Philips السلسلة 2000i
  • Philips السلسلة 2000i
  • Philips السلسلة 2000i
  • Philips السلسلة 2000i
  • Philips السلسلة 2000i
  • Philips السلسلة 2000i
  • Philips السلسلة 2000i
  • Philips السلسلة 2000i
  • Philips السلسلة 2000i
  • Philips السلسلة 2000i
  • Philips السلسلة 2000i
  • Philips السلسلة 2000i
  • Philips السلسلة 2000i

Philips السلسلة 2000i
جهاز تنقية الهواء وجهاز ترطيب الهواء

AC2729/90
  • تنقية الغرف بمساحة تصل إلى 85 م²
  • معدل تسليم الهواء النظيف (CADR) ‏330 م³/الساعة
  • معدل ترطيب يبلغ 600 مل/الساعة
  • اتصال بتطبيق CleanHome+‎
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