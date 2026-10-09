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منقي الهواء وجهاز مرطب للهواء
جميع السلاسل
منقي الهواء
جديد
Philips PureProtect Lite من السلسلة 700جهاز تنقية الهواء
تم إيقافه
Philips جهاز تنقية الهواء من السلسلة 7000جهاز تنقية الهواء ومروحة Air Performer 2 في 1
Philips جهاز تنقية الهواء من السلسلة 8000جهاز تنقية الهواء ومروحة وجهاز تدفئة 3 في 1
Philips PureProtect Go من السلسلة 500جهاز تنقية الهواء
Philips السلسلة PureProtect Mini 900جهاز تنقية الهواء
Philips PureProtect Quiet من السلسلة 2200جهاز تنقية هواء ذكي
Philips السلسلة 3000iجهاز تنقية الهواء للغرف ذات الحجم الكبير جدًا
Philips السلسلة PureProtect Pro 4200جهاز تنقية هواء ذكي
Philips 2000i Seriesجهاز تنقية الهواء للغرف الكبيرة الحجم
Philips السلسلة 800جهاز تنقية الهواء الصغير
Philips السلسلة 2000iجهاز تنقية الهواء وجهاز ترطيب الهواء