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المكانس الكهربائية والمماسح
جميع السلاسل
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Philips Philips PowerUp 50المكنسة الكهربائية اللاسلكية
Philips Philips PowerUp 20المكنسة الكهربائية اللاسلكية
Philips Philips PowerUp 30المكنسة الكهربائية اللاسلكية
Philips OneUp من السلسلة 3000 الأصلية من فيليبسممسحة كهربائية
Philips OneUp من السلسلة 5000 الأصلية من فيليبسممسحة كهربائية
Philips السلسلة 2000روبوت التكنيس والمسح
Philips السلسلة 3000المكنسة الكهربائية اللاسلكية
Philips السلسلة 2000المكنسة الكهربائية اللاسلكية
Philips السلسلة 5000مكنسة كهربائية بدون كيس
Philips 7000 Seriesالمكنسة الكهربائية اللاسلكية Pet
Philips السلسلة 2000مكنسة كهربائية بدون كيس
Philips PowerPro Expertمكنسة كهربائية بدون كيس