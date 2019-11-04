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أجهزة المراقبة وموازين الحرارة للأطفال (3)

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    Avent جهاز رقمي لمراقبة الأطفال بالفيديو
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    Avent جهاز رقمي لمراقبة الأطفال بالفيديو

    SCD833/05

    • خاص وآمن (A-FHSS)
    • شاشة ملونة بحجم 2,7 بوصات
    • تهويدات مهدئة ووظيفة التحدّث إلى الطفل
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    Avent مجموعة العناية بالطفل
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    Avent مجموعة العناية بالطفل

    SCH400/00

    • كل المواد الأساسية للعناية بالطفل
    • مجموعة كاملة
    • للصبيان والبنات
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    Avent ميزان حرارة رقمي
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    Avent ميزان حرارة رقمي

    SCH480/20

    • تصميم فريد ومرح
    • يمكن للطفل أن يلهو به بأمان
    • مقاوم للمياه وقابل للطفو
    • قياس درجة الحرارة في الحمام وغرفة النوم
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    Philips & AGT partnership
    نفخر بشراكتنا مع ‎شركة عمون للتجارة العامة منذ 7 سنوات، وسنعمل جاهدين على أن تبقى هذه الشراكة وثيقة في المستقبل