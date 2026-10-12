المنتجاتالدعم
ar/en

تبدأ أنماط الحياة الصحية من هنا. سجّل الآن واحصل على مزايا حصرية.

ضمان لمدة عامين

منقي الهواء وجهاز مرطب للهواء

أجهزة التصفية والأكسسوارات (23)

1 - 12 من 23 نتيجة
فرز:

أجهزة التصفية والأكسسوارات

جديد

FY0700/30
عرض المنتج

جديد

FY0500/30
عرض المنتج
  • Philips PureProtect Quiet من السلسلة 2200
  • Philips PureProtect Quiet من السلسلة 2200
  • Philips PureProtect Quiet من السلسلة 2200
  • Philips PureProtect Quiet من السلسلة 2200
  • Philips PureProtect Quiet من السلسلة 2200
  • Philips PureProtect Quiet من السلسلة 2200

Philips PureProtect Quiet من السلسلة 2200
فلتر HEPA NanoProtect

FY2200/30
  • متوافق مع السلسلة 2200
  • بداخل الصندوق: فلتر واحد
  • عمر افتراضي يبلغ 3 أشهر
  • فلتر أصلي من Philips
عرض المنتج

تم إيقافه

  • Philips فلتر بديل أصلي
  • Philips فلتر بديل أصلي

Philips فلتر بديل أصلي
NanoProtect HEPA

FY0194/30
  • فترة استهلاك تصل إلى 12 شهرًا
  • تنقية 99,5% من الجسيمات بحجم 0,003 ميكرومترات
عرض المنتج
  • Philips جهاز تنقية الهواء من السلسلة 3000i
  • Philips جهاز تنقية الهواء من السلسلة 3000i
  • Philips جهاز تنقية الهواء من السلسلة 3000i
  • Philips جهاز تنقية الهواء من السلسلة 3000i
  • Philips جهاز تنقية الهواء من السلسلة 3000i

Philips جهاز تنقية الهواء من السلسلة 3000i
فلتر NanoProtect HEPA والكربون النشط

FY3430/30
  • متوافق مع السلسلة 3000i
  • بداخل الصندوق: فلتر واحد
  • عمر افتراضي يبلغ 3 أشهر
  • فلتر أصلي من Philips
عرض المنتج
  • Philips جهاز تنقية الهواء من السلسلة 900 و800
  • Philips جهاز تنقية الهواء من السلسلة 900 و800
  • Philips جهاز تنقية الهواء من السلسلة 900 و800
  • Philips جهاز تنقية الهواء من السلسلة 900 و800

Philips جهاز تنقية الهواء من السلسلة 900 و800
فلتر HEPA NanoProtect

FY0900/30
  • متوافق مع: السلسلة 900 و800
  • عمر افتراضي يصل إلى سنة كاملة
  • بداخل الصندوق: فلتر واحد
  • فلتر أصلي من Philips
عرض المنتج
  • Philips جهاز تنقية وترطيب الهواء 2 في 1
  • Philips جهاز تنقية وترطيب الهواء 2 في 1
  • Philips جهاز تنقية وترطيب الهواء 2 في 1
  • Philips جهاز تنقية وترطيب الهواء 2 في 1

Philips جهاز تنقية وترطيب الهواء 2 في 1
فلتر HEPA NanoProtect

FY1410/30
  • متوافق مع سلسلتي 1000i و2000i
  • بداخل الصندوق: فلتر واحد
  • عمر افتراضي يبلغ عامين
  • فلتر أصلي من Philips
عرض المنتج
  • Philips جهاز الترطيب من السلسلة 2000
  • Philips جهاز الترطيب من السلسلة 2000
  • Philips جهاز الترطيب من السلسلة 2000
  • Philips جهاز الترطيب من السلسلة 2000

Philips جهاز الترطيب من السلسلة 2000
فلتر الترطيب

FY2401/30
  • متوافق مع السلسلة 2000
  • بداخل الصندوق: فلتر واحد
  • عمر افتراضي يبلغ 6 أشهر
  • فلتر أصلي من Philips
عرض المنتج
  • Philips جهاز تنقية الهواء 2000i و3000i
  • Philips جهاز تنقية الهواء 2000i و3000i
  • Philips جهاز تنقية الهواء 2000i و3000i
  • Philips جهاز تنقية الهواء 2000i و3000i

Philips جهاز تنقية الهواء 2000i و3000i
فلتر HEPA NanoProtect

FY2422/30
  • متوافق مع سلسلتي 2000i و3000i
  • بداخل الصندوق: فلتر واحد
  • عمر افتراضي يبلغ عامين
  • فلتر أصلي من Philips
عرض المنتج
  • Philips جهاز تنقية الهواء من السلسلة 600
  • Philips جهاز تنقية الهواء من السلسلة 600
  • Philips جهاز تنقية الهواء من السلسلة 600
  • Philips جهاز تنقية الهواء من السلسلة 600
  • Philips جهاز تنقية الهواء من السلسلة 600
  • Philips جهاز تنقية الهواء من السلسلة 600

Philips جهاز تنقية الهواء من السلسلة 600
فلتر HEPA NanoProtect

FY0611/30
  • متوافق مع السلسلة 600
  • بداخل الصندوق: فلتر واحد
  • عمر افتراضي سنة واحدة
  • فلتر أصلي من Philips
عرض المنتج
  • Philips السلسلة PureProtect 3200
  • Philips السلسلة PureProtect 3200
  • Philips السلسلة PureProtect 3200
  • Philips السلسلة PureProtect 3200
  • Philips السلسلة PureProtect 3200
  • Philips السلسلة PureProtect 3200

Philips السلسلة PureProtect 3200
فلتر HEPA NanoProtect

FY3200/30
  • متوافق مع السلسلة 3200
  • عمر افتراضي يصل إلى سنة كاملة
  • بداخل الصندوق: فلتران
  • فلاتر أصلية من Philips
عرض المنتج
  • Philips فلتر بديل أصلي
  • Philips فلتر بديل أصلي
  • Philips فلتر بديل أصلي

Philips فلتر بديل أصلي
جهاز 3 في 1 مضمّن

FY2180/30
  • فترة استهلاك تصل إلى 36 شهرًا
  • HEPA+كربون نشط+فلتر أولي
  • تنقية 99,97% بحجم 0,003 ميكرومترات
  • تنقية الغازات والروائح الكريهة
عرض المنتج