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تلفزيون احترافي

22AV1904A/12
  • جهاز تحكّم عن بُعد PrimeSuite جهاز تحكّم عن بُعد PrimeSuite جهاز تحكّم عن بُعد PrimeSuite
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    تلفزيون احترافي

    22AV1904A/12

    جهاز تحكّم عن بُعد PrimeSuite

    امنح النزلاء والعملاء إمكانية الوصول إلى كل المحتويات المتوفرة على التلفزيون الاحترافي من Philips، بفضل جهاز التحكّم عن بُعد السهل الاستخدام هذا الذي يتميّز بزر مخصص لـ YouTube.

    هذا المنتج لم يعد متاحا

    تلفزيون احترافي

    جهاز تحكّم عن بُعد PrimeSuite

    امنح النزلاء والعملاء إمكانية الوصول إلى كل المحتويات المتوفرة على التلفزيون الاحترافي من Philips، بفضل جهاز التحكّم عن بُعد السهل الاستخدام هذا الذي يتميّز بزر مخصص لـ YouTube.

    جهاز تحكّم عن بُعد PrimeSuite

    امنح النزلاء والعملاء إمكانية الوصول إلى كل المحتويات المتوفرة على التلفزيون الاحترافي من Philips، بفضل جهاز التحكّم عن بُعد السهل الاستخدام هذا الذي يتميّز بزر مخصص لـ YouTube.

    هذا المنتج لم يعد متاحا

    تلفزيون احترافي

    جهاز تحكّم عن بُعد PrimeSuite

    امنح النزلاء والعملاء إمكانية الوصول إلى كل المحتويات المتوفرة على التلفزيون الاحترافي من Philips، بفضل جهاز التحكّم عن بُعد السهل الاستخدام هذا الذي يتميّز بزر مخصص لـ YouTube.

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      جهاز تحكّم عن بُعد PrimeSuite

      سهولة الاستخدام

      • PrimeSuite
      • جهاز تحكم عن بُعد

      تنسيق واضح لتشغيل سهل

      استفد من إمكانية التحكم مع تشغيل سهل في متناول يديك. يضفي التنسيق الطبيعي طابعًا بسيطًا على جهاز التحكم عن بُعد هذا مع إمكانية الوصول إلى كل ميزات التلفزيون التي تم وضعها في مكانها بشكل مرتب.

      زر YouTube لوصول سريع

      يوفر زر YouTube المخصص عالمًا من الترفيه على الشاشة الكبيرة بكبسة زر.

      حجرة بطارية قابلة للقفل

      يتم تثبيت حجرة البطارية القابلة للقفل بواسطة برغي، ما يضمن إمكانية إزالة البطاريات أو تغييرها من قِبل الموظفين فقط.

      الكشف عن انخفاض شحن البطارية

      عندما ينخفض شحن بطارية جهاز التحكم عن بُعد الاحترافي من Philips، يظهر إشعار على شاشة التلفزيون، ما يتيح لك تغيير البطاريات قبل أن تتأثر الخدمة.

      المواصفات التقنية

      • الأبعاد

        أبعاد المنتج (العرض×العمق×الارتفاع)
        184‏x‏48‏x‏20 مم

      • البطارية

        نوع
        بطاريتان من نوع AAA (غير مضمّنتَين)

      • ميزات الضيافة

        جهاز تحكم عن بُعد
        • ربطة الكبلات جاهزة
        • الكشف عن انخفاض شحن البطارية
        • قفل باب حجرة بطارية جهاز التحكم عن بعد
        • توافق مع أجهزة التحكم عن بُعد المتعددة

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