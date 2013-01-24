الكشف عن انخفاض شحن البطارية

عندما ينخفض شحن بطارية جهاز التحكم عن بُعد الاحترافي من Philips، يظهر إشعار على شاشة التلفزيون، ما يتيح لك تغيير البطاريات قبل أن تتأثر الخدمة.