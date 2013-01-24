تلفزيون احترافي بنظام Android، جهاز تحكّم عن بُعد
جهاز تحكّم عن بُعد سهل الاستخدام مع زرَّين مخصصَين لـ YouTube و"الإرسال"، لوصول أسرع إلى المزيد من المحتويات.
هذا المنتج لم يعد متاحا
إذا كنت مؤهلاً للاستفادة من الإعفاء من الضريبة على القيمة المضافة للأجهزة الطبية، فيمكنك المطالبة به لهذا المنتج. سيتم خصم مبلغ الضريبة على القيمة المضافة من السعر المذكور أعلاه. اطّلع على التفاصيل الكاملة في سلة التسوّق.
تلفزيون احترافي بنظام Android، جهاز تحكّم عن بُعد
جهاز تحكّم عن بُعد سهل الاستخدام مع زرَّين مخصصَين لـ YouTube و"الإرسال"، لوصول أسرع إلى المزيد من المحتويات.
تلفزيون احترافي بنظام Android، جهاز تحكّم عن بُعد
جهاز تحكّم عن بُعد سهل الاستخدام مع زرَّين مخصصَين لـ YouTube و"الإرسال"، لوصول أسرع إلى المزيد من المحتويات.
هذا المنتج لم يعد متاحا
إذا كنت مؤهلاً للاستفادة من الإعفاء من الضريبة على القيمة المضافة للأجهزة الطبية، فيمكنك المطالبة به لهذا المنتج. سيتم خصم مبلغ الضريبة على القيمة المضافة من السعر المذكور أعلاه. اطّلع على التفاصيل الكاملة في سلة التسوّق.
تلفزيون احترافي بنظام Android، جهاز تحكّم عن بُعد
جهاز تحكّم عن بُعد سهل الاستخدام مع زرَّين مخصصَين لـ YouTube و"الإرسال"، لوصول أسرع إلى المزيد من المحتويات.
يوفر زر YouTube المخصص عالمًا من الترفيه على الشاشة الكبيرة بكبسة زر.
يسرّع زر الإرسال المخصص تشغيل المحتوى من الأجهزة الخارجية. يكفي أن تضغط لتنشيط شاشة معلومات الاتصال بهدف التشغيل من أي كمبيوتر محمول أو كمبيوتر لوحي أو هاتف أو كمبيوتر مكتبي ممكّن بميزة الإرسال.
حافظ على إعداداتك نفسها تمامًا بين عمليات تغيير البطاريات. تعمل ميزة أجهزة التحكّم عن بُعد المتعددة على حفظ التكوين في مساحة تخزين دائمة لصيانة سهلة.
يتم تثبيت حجرة البطارية القابلة للقفل بواسطة برغي، ما يضمن إمكانية إزالة البطاريات أو تغييرها من قِبل الموظفين فقط.
عندما ينخفض شحن بطارية جهاز التحكم عن بُعد الاحترافي من Philips، يظهر إشعار على شاشة التلفزيون، ما يتيح لك تغيير البطاريات قبل أن تتأثر الخدمة.
الأبعاد
البطارية