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Monitor شاشة LCD

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Monitorشاشة LCD

241V8W/89

Monitor شاشة LCD

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البرامج وبرامج التشغيل

برنامج التحكم الذكي

  • الإصدار: V7.0.0
  • ZIP ملف, 136.6 MB
  • 5 February 2026

برامج تشغيل windows 8 - English (US)

  • الإصدار: 241V8
  • ZIP ملف, 9.4 kB
  • 14 October 2020

الدلائل والمستندات

Leaflet - English (US)

  • PDF ملف, 1005.3 kB
  • 11 October 2023

User manual

  • PDF ملف, 3.8 MB
  • 1 June 2023

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