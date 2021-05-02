صور واضحة جدًا بدقة Quad HD، ‏2560 x‏ 1440 بكسل

تقدّم شاشات Philips هذه صورًا واضحة جدًا بدقة Quad HD، تبلغ ‏2560‏x‏1440 بكسل أو 2560‏x‏1080 بكسل. تستخدم هذه الشاشات الجديدة لوحات عالية الأداء مع عدد وحدات بكسل مكثّف، وممكّنة بواسطة مصادر النطاق الترددي العالي مثل USB-C، وDisplayport‏، وHDMI، لتزويدك بصور ورسوميات تنبض بالحياة. سواء أكنت محترفًا متطلبًا وتريد الحصول على صور تفصيلية جدًا لحلول التصميم/التصنيع بمساعدة الكمبيوتر، باستخدام تطبيقات رسوميات ثلاثية الأبعاد، أم عبقريًا ماليًا يعمل على جداول بيانات كبيرة، فستضمن شاشات Philips تزويدك بصور واضحة جدًا.