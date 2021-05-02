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Monitor

شاشة LCD مع كاميرا ويب بميزة Windows Hello

275B1H/89
1 جائزة
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    Monitor شاشة LCD مع كاميرا ويب بميزة Windows Hello

    275B1H/89
    1 جائزة

    رؤية واضحة جدًا لإنجاز المزيد

    تأتي هذه الشاشة من Philips مزوّدة بكاميرا ويب منبثقة وآمنة مع Windows Hello، لمستوى أمان إضافي ومخصص. وهي غنية بالميزات التي تحسّن مستوى الإنتاجية والاستدامة. كذلك، تتوفر ميزات مخصصة لراحة العينَين مع شهادة TUV للحد من تعب العينَين. إكتشف كلّ المميزات

    Monitor شاشة LCD مع كاميرا ويب بميزة Windows Hello

    رؤية واضحة جدًا لإنجاز المزيد

    تأتي هذه الشاشة من Philips مزوّدة بكاميرا ويب منبثقة وآمنة مع Windows Hello، لمستوى أمان إضافي ومخصص. وهي غنية بالميزات التي تحسّن مستوى الإنتاجية والاستدامة. كذلك، تتوفر ميزات مخصصة لراحة العينَين مع شهادة TUV للحد من تعب العينَين. إكتشف كلّ المميزات

    رؤية واضحة جدًا لإنجاز المزيد

    تأتي هذه الشاشة من Philips مزوّدة بكاميرا ويب منبثقة وآمنة مع Windows Hello، لمستوى أمان إضافي ومخصص. وهي غنية بالميزات التي تحسّن مستوى الإنتاجية والاستدامة. كذلك، تتوفر ميزات مخصصة لراحة العينَين مع شهادة TUV للحد من تعب العينَين. إكتشف كلّ المميزات

    Monitor شاشة LCD مع كاميرا ويب بميزة Windows Hello

    رؤية واضحة جدًا لإنجاز المزيد

    تأتي هذه الشاشة من Philips مزوّدة بكاميرا ويب منبثقة وآمنة مع Windows Hello، لمستوى أمان إضافي ومخصص. وهي غنية بالميزات التي تحسّن مستوى الإنتاجية والاستدامة. كذلك، تتوفر ميزات مخصصة لراحة العينَين مع شهادة TUV للحد من تعب العينَين. إكتشف كلّ المميزات

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      • B Line
      • 27 بوصة (68,6 سم)
      • 2560‏ × 1440 (QHD)
      يوفر PowerSensor تكاليف الكهرباء بنسبة تصل إلى 70%

      يوفر PowerSensor تكاليف الكهرباء بنسبة تصل إلى 70%

      إن PowerSensor هو "مستشعر مضمّن لحركة الأشخاص"، فيرسل إشارات غير مؤذية بالأشعة تحت الحمراء ويتلقاها بهدف تحديد ما إذا كان المستخدم حاضرًا ويخفف سطوع الشاشة تلقائيًا عندما يبتعد المستخدم عن المكتب، ويوفّر بالتالي تكاليف الكهرباء بنسبة تصل إلى 70 بالمئة ويمدد فترة استخدام الشاشة.

      LightSensor لسطوع مثالي مع استهلاك أدنى مستوى من الطاقة

      LightSensor لسطوع مثالي مع استهلاك أدنى مستوى من الطاقة

      يستخدم LightSensor مستشعرًا ذكيًا لضبط سطوع الصورة بحسب ظروف الإضاءة في الغرفة، لتزويدك بصورة مثالية مع استهلاك أدنى مستوى من الطاقة.

      صور واضحة جدًا بدقة Quad HD، ‏2560 x‏ 1440 بكسل

      صور واضحة جدًا بدقة Quad HD، ‏2560 x‏ 1440 بكسل

      تقدّم شاشات Philips هذه صورًا واضحة جدًا بدقة Quad HD، تبلغ ‏2560‏x‏1440 بكسل أو 2560‏x‏1080 بكسل. تستخدم هذه الشاشات الجديدة لوحات عالية الأداء مع عدد وحدات بكسل مكثّف، وممكّنة بواسطة مصادر النطاق الترددي العالي مثل Displayport‏، وHDMI‏، وDual link DVI، لتزويدك بصور ورسوميات تنبض بالحياة. سواء أكنت محترفًا متطلبًا وتريد الحصول على صور تفصيلية جدًا لحلول التصميم/التصنيع بمساعدة الكمبيوتر، باستخدام تطبيقات رسوميات ثلاثية الأبعاد، أم عبقريًا ماليًا يعمل على جداول بيانات كبيرة، فستضمن شاشات Philips تزويدك بصور واضحة جدًا.

      تقنية IPS لألوان كاملة وزوايا عرض عريضة

      تقنية IPS لألوان كاملة وزوايا عرض عريضة

      تستخدم شاشات IPS تقنية متطورة تمنحك زوايا عرض عريضة جدًا تبلغ 178/178 درجة، مما يمكّنك من رؤية الشاشة من أي زاوية تقريبًا، حتى في وضع التدوير بمقدار 90 درجة! وعلى عكس شاشات TN القياسية، توفّر شاشات IPS صورًا نقية جدًا مع ألوان زاهية، ما يجعلها مثالية ليس فقط للصور والأفلام وتصفّح الويب، بل للتطبيقات المحترفة أيضًا التي تتطلب دقة في الألوان ومستوى سطوع متّسق في كل الأوقات.

      حركة سلسة جدًا وبدون مجهود بفضل تقنية Adaptive-Sync

      حركة سلسة جدًا وبدون مجهود بفضل تقنية Adaptive-Sync

      ليس من الضروري أن يكون تشغيل الألعاب متقطعًا أو يتضمن أطرًا متقطعة. استمتع بأداء سلس وخال من الأخطاء على أي معدل أطر تقريبًا بفضل تقنية Adaptive-Sync، بالإضافة إلى تحديث سلس وسريع ووقت استجابة فائق السرعة.

      سجل دخولك بأمان إلى كاميرا ويب المنبثقة والمزوّدة بتقنية Windows Hello™‎

      سجل دخولك بأمان إلى كاميرا ويب المنبثقة والمزوّدة بتقنية Windows Hello™‎

      تنبثق كاميرا ويب المبتكرة والآمنة من Philips عندما تحتاج إليها ثم تنطوي بأمان داخل الشاشة عندما تنتهي من استخدامها. تم تجهيز كاميرا ويب أيضًا بمستشعرات متطورة مخصصة لميزة التعرّف على الوجه من Windows Hello™‎، والتي تسمح لك بتسجيل الدخول بشكل ملائم إلى أجهزتك التي تعمل بنظام Windows بأقل من ثانيتَين وبشكل أسرع بـ 3 مرات من استخدام كلمة مرور.

      راحة العين مع شهادة TUV Rheinland للحد من تعب العينَين

      راحة العين مع شهادة TUV Rheinland للحد من تعب العينَين

      تتوافق شاشة Philips مع معيار راحة العين TUV Rheinland لتفادي إجهاد العينَين بسبب استخدام الكمبيوتر لمدة طويلة. بفضل شهادة TUV لراحة العين، تضمن شاشات Philips تزويدك بصور خالية من الوميض ووضع اللون الأزرق المنخفض، وانعكاسات غير مزعجة، وزاوية مشاهدة عريضة، تقليل انخفاض جودة الصور من زوايا مشاهدة متعددة، بالإضافة إلى تصاميم الحامل المريحة لتجربة مشاهدة مثالية. حافظ على سلامة عينَيك وعزز إنتاجيتك في العمل.

      سيخف تعب العينين بفضل التقنية الخالية من الوميض

      سيخف تعب العينين بفضل التقنية الخالية من الوميض

      يختبر بعض المستخدمين الوميض على شاشاتهم بسبب الطريقة التي يتمّ من خلالها التحكّم بالسطوع على الشاشات ذات إضاءة LED خلفية، ما يتعب عيونهم. ولكن بفضل التقنية الخالية من الوميض التي تستخدمها Philips، نقدّم لك حلاً جديدًا يعدّل السطوع ويخفف الوميض لتتمكن من المشاهدة براحة أكبر.

      وضع LowBlue لإنتاجية سهلة ومريحة للعينين

      وضع LowBlue لإنتاجية سهلة ومريحة للعينين

      أظهرت الدراسات أنّ الضرر الذي يصيب العينين والناتج من الأشعة ما فوق البنفسجية مساوِ للضرر الناتج من أشعة الإضاءة الزرقاء القصيرة الموجات الناتجة من شاشات LED وهذا الأمر يؤثر في النظر مع الوقت. إلا أن إعداد وضع LowBlue الذي طورته Philips حفاظًا على رفاهك وصحتك يستخدم تقنية البرنامج الذكي ليخفف الإضاءة الزرقاء القصيرة الموجات المؤذية.

      تمكّن قاعدة SmartErgoBase إمكانيات ضبط مريحة وسهلة

      تمكّن قاعدة SmartErgoBase إمكانيات ضبط مريحة وسهلة

      إن SmartErgoBase عبارة عن قاعدة شاشة توفّر تجربة عرض مريحة وإمكانية إدارة الكبلات. وتتميز القاعدة بإمكانية تدويرها وإمالتها وضبطها على زوايا عرض متنوعة لضمان راحة قصوى. أما الحامل الذي يمكن ضبط ارتفاعه، فيضمن مستوى المشاهدة المثالي، مما يقلل الإجهاد الجسدي بعد نهار عمل طويل. تساعد إمكانية إدارة الكبلات في تقليل الفوضى الناجمة عن الكبلات والحفاظ على مساحة العمل مرتّبة وبطابع مهني.

      مكبرا صوت استريو مضمنان للوسائط المتعددة

      مكبرا صوت استريو مضمنان للوسائط المتعددة

      يأتي جهاز العرض مزوّدًا بمكبرَي صوت استريو بجودة عالية جدًا. يمكن أن يكونا ظاهرين في حالة توجيه الصوت نحو الأمام أو خفيين في حالة توجيه الصوت نحو الأسفل أو الأعلى أو الخلف، إلخ... إذ يختلف ذلك بحسب الطراز والتصميم.

      وضع EasyRead لتجربة شبيهة بقراءة كتاب

      وضع EasyRead لتجربة شبيهة بقراءة كتاب

      مصممة للتوافق مع المعايير البيئية

      تم تصميم هذه الشاشة لاستخدامات مستدامة ولتقليل تكاليف التشغيل، كما أنها تتوافق مع المعايير البيئية، مثل: ENERGY STAR وEPEAT وشهادة TCO. للحصول على المزيد من المعلومات حول الشهادة، تفضّل بزيارة: ENERGY STAR: https://www.energystar.gov/‎، EPEAT: https://www.epeat.net/‎، شهادة TCO:‏ https://tcocertified.com/‎

      المواصفات التقنية

      • الصورة/الشاشة

        نوع لوحة LCD
        تقنية IPS
        نوع الإضاءة الخلفية
        نظام W-LED
        حجم اللوحة
        27 بوصة / 68,6 سم
        غلاف شاشة العرض
        مقاومة للتوهّج، مستوى الصلابة 3H، غشاوة 25%
        منطقة مشاهدة فعالة
        596,736 (أفقي) x‏ 335,664 (عمودي)
        نسبة العرض إلى الارتفاع
        16:9
        الدقة القصوى
        2560 x‏ 1440 على 75 هرتز*
        كثافة البكسل
        109 بكسل لكل بوصة
        زمن الاستجابة (النموذجي)
        4 مللي ثانية (رمادي إلى رمادي)*
        السطوع
        350  cd/m²
        نسبة التباين (نموذجي)
        1000:1
        SmartContrast
        50000000:1
        دقة البكسل
        0,2331 x‏ 0,2331 مم
        زاوية العرض
        • 178 درجة (أفقي) / 178 درجة (عمودي)
        • على معدل تباين > 10
        تحسين الصورة
        SmartImage
        ألوان الشاشة
        16,7M
        سلسلة الألوان (نموذجية)
        NTSC ‏104‏%*، sRGB:‏ 107‏%*
        تردد المسح
        30 - 114 كيلوهرتز (أفقي) / 48 - 75 هرتز (عمودي)
        sRGB
        نعم
        خالية من الوميض
        نعم
        وضع LowBlue
        نعم
        EasyRead
        نعم
        مزامنة متكيّفة
        نعم

      • إمكانية الاتصال

        إدخال الإشارة
        • DVI-D (رقمي، HDCP)
        • DisplayPort 1.2‏‎
        • HDMI 1.4 (عدد 1)
        HDCP
        HDCP 1.4 ‏(DVI/DP/HDMI)
        USB:
        USB-B (عدد 1) (للتوصيل بالكمبيوتر)، USB 3.2 (عدد 3) (للتوصيل بالأجهزة، مع منفذ واحد بميزة الشحن السريع B.C 1.2)
        الصوت (إدخال/إخراج)
        إخراج الصوت
        إدخال المزامنة
        فصل المزامنة

      • الراحة

        مكبرا صوت مضمّنان
        3 واط X ‏2
        كاميرا ويب مضمّنة
        كاميرا بدقة 2,0 ميجابكسل بدقة FHD مع ميكروفون ومؤشر LED (لـ Windows 10 Hello)
        راحة المستخدم
        • SmartImage
        • الإدخال
        • PowerSensor
        • القائمة
        • زر التشغيل/إيقاف التشغيل
        برنامج التحكّم
        SmartControl
        لغات عرض OSD
        • البرتغالية البرازيلية
        • التشيكية
        • الهولندية
        • الإنكليزية
        • الفرنسية
        • الفنلندية
        • الألمانية
        • اليونانية
        • الهنغارية
        • الإيطالية
        • اليابانية
        • الكورية
        • البرتغالية
        • البولندية
        • الروسية
        • الصينية المبسطة
        • الأسبانية
        • السويدية
        • الصينية التقليدية
        • التركية
        • الأوكرانية
        تسهيلات أخرى
        • قفل Kensington
        • دعامة التثبيت VESA ‏(100x100 مم)
        توافق التوصيل والتشغيل
        • DDC/CI
        • Mac OS X
        • sRGB
        • Windows 10 ‏/ 8.1 / 8 / 7

      • الحامل

        ضبط الارتفاع
        150  ملليمترًا
        محوري
        -/+ 90 درجة
        دوّار
        -/+ 180  درجة
        الإمالة
        -5 ~ 30  درجة

      • الطاقة

        وضع ECO
        17,5 واط (نموذجي)
        وضع التشغيل
        18 واط (نموذجي) (طريقة الاختبار EnergyStar)
        وضع الاستعداد
        < 0,4 واط (نموذجي)
        وضع إيقاف التشغيل
        0 واط مع مفتاح منعدم الطاقة
        مؤشر LED للطاقة
        • التشغيل - أبيض
        • وضع الاستعداد - أبيض (وميض)
        وحدة تزويد بالطاقة
        • مضمّن
        • 100-240 فولت بتيار متردد، 50-60 هرتز

      • الأبعاد

        المنتج مع الحامل (الارتفاع الأقصى)
        613 ‏x‏ 537‏ x‏ 205  ملليمترًا
        المنتج بدون الحامل (مم)
        613 x‏ 366‏ x‏ 51  ملليمترًا
        الغلاف بالملليمتر (عرض x ارتفاع x عمق)
        700 ‏x‏ 456‏ x‏ 215  ملليمترًا

      • الوزن

        المنتج مع الحامل (كلغ)
        6,42  كلغ
        المنتج بدون الحامل (كلغ)
        4,77  كلغ
        المنتج مع الغلاف (كلغ)
        9,70  كلغ

      • شروط التشغيل

        نطاق درجات الحرارة (التشغيل)
        من 0 إلى 40 درجة مئوية  درجة مئوية
        نطاق درجة الحرارة (التخزين)
        من -20 إلى 60 درجة مئوية  درجة مئوية
        الرطوبة النسبية
        20%-80  %
        الارتفاع
        لدى التشغيل: +12000 قدم (3658 م)، لدى عدم التشغيل: +40000 قدم (12192 م)
        متوسط الوقت بين الأعطال (MTBF) (مثبت)
        70000 ساعة (بدون الإضاءة الخلفية)

      • الاستدامة

        البيئة والطاقة
        • PowerSensor
        • LightSensor
        • EnergyStar 8.0
        • EPEAT*
        • حافة حائزة شهادة TCO
        • RoHS
        مادة تغليف قابل لإعادة التدوير
        100  %
        مواد بلاستيكية معاد تدويرها بعد استهلاكها
        85%
        مواد محددة
        • خالٍ من مادة الزئبق
        • إطار خال من الكلوريد المتعدد الفاينيل ومثبطات اللهب المُبَرْوَمة

      • التوافق والمعايير

        الموافقات التنظيمية
        • CB
        • TUV/GS
        • TUV Ergo
        • SEMKO
        • CU-EAC
        • علامة CE
        • هيئة الاتصالات الفيديرالية، الفئة B
        • ICES-003
        • الأوكرانية
        • شهادة TUV لراحة العين

      • الحاوية

        الحافة الأمامية
        أسود
        الغطاء الخلفي
        أسود
        القائمة
        أسود
        التشطيب
        الملمس

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          الجوائز

          • تنتمي ملكية علامة الكلمة / العلامة التجارية "IPS" وبراءات الاختراع ذات صلة بالتقنيات لمالكيها المعنيين.
          • تعمل الدقة القصوى مع إدخال HDMI أو DP.
          • تساوي قيمة وقت الاستجابة SmartResponse
          • نطاق NTSC استنادًا إلى مساحة الألوان CIE1976
          • نطاق sRGB استنادًا إلى CIE 1931
          • شحن سريع يتوافق مع معيار USB BC 1.2
          • يصلح تصنيف EPEAT في البلد الذي تسجّل فيه Philips المنتج فقط. يرجى زيارة https://www.epeat.net/‎ للتحقق من حالة التسجيل في بلدك.
          • قد تبدو الشاشة مختلفة عن الصور المعروضة.
          Philips & AGT partnership

          نفخر بشراكتنا مع ‎شركة عمون للتجارة العامة منذ 7 سنوات، وسنعمل جاهدين على أن تبقى هذه الشراكة وثيقة في المستقبل

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