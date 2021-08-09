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279M1RV/89
أداء محسّن لألعاب الفيديو من الجيل التالي
بالنسبة إلى محبّي ألعاب الفيديو الفعليّين، تقدّم الشاشة المصممة خصيصًا لـ Xbox حقبة جديدة من الألعاب. استمتع بمرئيات رائعة ودقة ألوان فائقة بفضل شاشة Nano IPS بدقة 4K الواضحة للغاية. بالإضافة إلى ذلك، تقدّم ميزة DisplayHDR 600 جودة صور زاهية.
مصممة لـ Xbox
Evnia 7000
27 بوصة (68,5 سم)
3840 × 2160 (4K UHD)
أطلق العنان لألعاب الفيديو. لقد أقمنا شراكة مع فريق Xbox لتطوير هذه الشاشة المصممة لـ Xbox والمعتمدة لتزويدك بأداء Xbox Series X البصري المثالي فور توصيلها.
ليس من الضروري أن يكون تشغيل الألعاب متقطعًا أو يتضمن أطرًا متقطعة. وتم تصديق توافق هذه الشاشة مع AMD FreeSync™ Premium Pro، مما يتيح دعم معدل التحديث المتغير (VRR) وتجربة ألعاب HDR حقيقية. يوفر هذا مزيجًا من تجارب الألعاب السلسة بأفضل أداء ممكن، ومرئيات ذات نطاق ديناميكي عالٍ استثنائي مع الحفاظ على زمن انتقال منخفض.
إذا كنت مهتمًا بالألعاب الحماسية والتنافسية، فأنت بحاجة إلى شاشة تعرض صورًا سلسة جدًا وخالية من أي تأخير. تُعيد شاشة Philips هذه رسم صورة الشاشة لغاية 120 مرة في الثانية، ما يجعلها أسرع من الشاشة القياسية. يُظهر معدل الإطار الأدنى الأعداء وكأنهم يقفزون من مكان إلى آخر على الشاشة، ما يجعلهم أهدافًا تصعب إصابتها. ولكن، بفضل معدل إطار يبلغ 120 هرتز، يمكنك رؤية تلك الصور المفقودة المهمة على الشاشة، لعرض تحركات العدو في حركة سلسة جدًا بحيث يمكنك استهدافه بكل بسهولة. تشكّل شاشة Philips هذه شريكك المثالي في الألعاب بفضل مدة تأخر منخفضة جدًا في الإدخال وانعدام تمزّق الشاشة.
الجوائز
تنتمي ملكية علامة الكلمة / العلامة التجارية "IPS" وبراءات الاختراع ذات صلة بالتقنيات لمالكيها المعنيين.
تعمل الدقة القصوى مع إدخال HDMI أو DP.
للحصول على أفضل أداء إخراج، يرجى الحرص دائمًا على أن تكون بطاقة الرسوميات قادرة على تحقيق الدقة القصوى ومعدل التحديث الأقصى لشاشة Philips هذه.
تساوي قيمة وقت الاستجابة SmartResponse
تغطية BT. 709 / DCI-P3 استنادًا إلى CIE1976
نطاق NTSC استنادًا إلى مساحة الألوان CIE1976
نطاق sRGB استنادًا إلى CIE 1931
تغطية Adobe RGB استنادًا إلى CIE1976
واجهة تدعم NVIDIA® G-SYNC®: DisplayPort
احرص على تحديث برنامج تشغيل NVIDIA® G-SYNC® إلى أحدث إصدار. للحصول على المزيد من المعلومات، تفضل بزيارة موقع الويب الخاص بـ NVIDIA على: https://www.nvidia.com/
تأكد من أن بطاقة الرسوميات تدعم NVIDIA® G-SYNC®
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قد تبدو الشاشة مختلفة عن الصور المعروضة.