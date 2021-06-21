اختبر ألوانًا واقعية ومرئيات غير مقيّدة
تتميّز هذه الشاشة من Philips بدقة 4K UHD، وهي تقدّم مرئيات رائعة وواضحة جدًا وتصميمًا عصريًا لمكان العمل. تأتي الشاشة مزوّدة بـ USB 3.2 لنقل البيانات بسرعة فائقة ولعملية شحن سريعة. أما MultiView فتلبي احتياجات الاستخدام والإنتاجية الخاصة بك. إكتشف كلّ المميزات
إذا كنت مؤهلاً للاستفادة من الإعفاء من الضريبة على القيمة المضافة للأجهزة الطبية، فيمكنك المطالبة به لهذا المنتج. سيتم خصم مبلغ الضريبة على القيمة المضافة من السعر المذكور أعلاه. اطّلع على التفاصيل الكاملة في سلة التسوّق.
اختبر ألوانًا واقعية ومرئيات غير مقيّدة
تتميّز هذه الشاشة من Philips بدقة 4K UHD، وهي تقدّم مرئيات رائعة وواضحة جدًا وتصميمًا عصريًا لمكان العمل. تأتي الشاشة مزوّدة بـ USB 3.2 لنقل البيانات بسرعة فائقة ولعملية شحن سريعة. أما MultiView فتلبي احتياجات الاستخدام والإنتاجية الخاصة بك. إكتشف كلّ المميزات
اختبر ألوانًا واقعية ومرئيات غير مقيّدة
تتميّز هذه الشاشة من Philips بدقة 4K UHD، وهي تقدّم مرئيات رائعة وواضحة جدًا وتصميمًا عصريًا لمكان العمل. تأتي الشاشة مزوّدة بـ USB 3.2 لنقل البيانات بسرعة فائقة ولعملية شحن سريعة. أما MultiView فتلبي احتياجات الاستخدام والإنتاجية الخاصة بك. إكتشف كلّ المميزات
إذا كنت مؤهلاً للاستفادة من الإعفاء من الضريبة على القيمة المضافة للأجهزة الطبية، فيمكنك المطالبة به لهذا المنتج. سيتم خصم مبلغ الضريبة على القيمة المضافة من السعر المذكور أعلاه. اطّلع على التفاصيل الكاملة في سلة التسوّق.
اختبر ألوانًا واقعية ومرئيات غير مقيّدة
تتميّز هذه الشاشة من Philips بدقة 4K UHD، وهي تقدّم مرئيات رائعة وواضحة جدًا وتصميمًا عصريًا لمكان العمل. تأتي الشاشة مزوّدة بـ USB 3.2 لنقل البيانات بسرعة فائقة ولعملية شحن سريعة. أما MultiView فتلبي احتياجات الاستخدام والإنتاجية الخاصة بك. إكتشف كلّ المميزات
تستخدم شاشات Philips هذه لوحات عالية الأداء لتوفير صور واضحة للغاية بدقة 4K UHD (3840 x 2160). سواء أكنت محترفًا متطلبًا وتريد الحصول على صور تفصيلية جدًا لحلول التصميم بمساعدة الحاسوب، باستخدام تطبيقات رسوميات ثلاثية الأبعاد، أم عبقريًا ماليًا يعمل على جداول بيانات كبيرة، فستضمن شاشات Philips أن تجعل صورك ورسوماتك البيانية تنبض بالحياة.
تقدّم تقنية Ultra Wide-Color طيفًا أوسع من الألوان للحصول على صورة أكثر إشراقًا. وتنتج "سلسلة ألوان" Ultra Wide-Color الأوسع تدرجات أخضر أكثر طبيعية وتدرجات أحمر زاهية وتدرجات أزرق أعمق. استمتع بإضفاء حيوية وألوان زاهية على الصور ووسائط الترفيه والإنتاجية حتى بفضل تقنية Ultra Wide-Color.
ليس من الضروري أن يكون تشغيل الألعاب متقلبًا أو يتضمن أطرًا متقطعة. وبفضل شاشة Philips الجديدة، لن يكون الأمر كذلك. استمتع بأداء سلس وخال من الأخطاء على أي معدل أطر تقريبًا بفضل تقنية AMD FreeSync™، مع تحديث سلس وسريع ووقت استجابة فائق السرعة.
تتميّز شاشة Philips الجديدة المخصصة للألعاب بلوحة تحكم محسنة للاعبين، تظهر على الشاشة ويمكن الوصول إليها بسرعة، لتزويدك بخيارات متعددة. فوضع "FPS" (الشخص الأول الذي يطلق النار) يحسّن النسق الداكنة في الألعاب، ما يتيح لك رؤية العناصر المخفية في المناطق الداكنة. أما وضع "Racing" فيعمد إلى تكييف الشاشة إلى أسرع وقت استجابة ومستوى ألوان مرتفع بالإضافة إلى تعديلات الصورة. ويتميّز وضع "RTS" (الإستراتيجية بالوقت الحقيقي) بوضع SmartFrame خاص، يسمح بتمييز مناطق محددة، وإجراء تعديلات على الحجم والصورة. أما ميزتا "Gamer 1" و"Gamer 2" فتتيحان لك حفظ إعداداتك الشخصية المخصصة بالاستناد إلى ألعاب مختلفة، لضمان الحصول على أفضل أداء.
يختبر بعض المستخدمين الوميض على شاشاتهم بسبب الطريقة التي يتمّ من خلالها التحكّم بالسطوع على الشاشات ذات إضاءة LED خلفية، ما يتعب عيونهم. ولكن بفضل التقنية الخالية من الوميض التي تستخدمها Philips، نقدّم لك حلاً جديدًا يعدّل السطوع ويخفف الوميض لتتمكن من المشاهدة براحة أكبر.
أظهرت الدراسات أنّ الضرر الذي يصيب العينين والناتج من الأشعة ما فوق البنفسجية مساوِ للضرر الناتج من أشعة الإضاءة الزرقاء القصيرة الموجات الناتجة من شاشات LED وهذا الأمر يؤثر في النظر مع الوقت. إلا أن إعداد وضع LowBlue الذي طورته Philips حفاظًا على رفاهك وصحتك يستخدم تقنية البرنامج الذكي ليخفف الإضاءة الزرقاء القصيرة الموجات المؤذية.
إن إدارة الكبلات عبارة عن تصميم يحافظ على مكان العمل مرتّبًا من خلال تنظيم الكبلات والأسلاك الضرورية لتشغيل جهاز عرض.
يسمح لك مفتاح تشغيل القائمة بخاصية EasySelect الموجود بشكل خفي بالقيام بتعديلات سريعة وسهلة في إعدادات الشاشة في قائمة العرض على الشاشة.
يأتي جهاز العرض مزوّدًا بمكبرَي صوت استريو بجودة عالية جدًا. يمكن أن يكونا ظاهرين في حالة توجيه الصوت نحو الأمام أو خفيين في حالة توجيه الصوت نحو الأسفل أو الأعلى أو الخلف، إلخ... إذ يختلف ذلك بحسب الطراز والتصميم.
تستخدم شاشات IPS تقنية متطورة تمنحك زوايا عرض عريضة جدًا تبلغ 178/178 درجة، ما يمكّنك من رؤية الشاشة من أي زاوية تقريبًا. فبعكس ألواح TN المعيارية العادية، توفر شاشات IPS صورًا واضحة جدًا مع ألوان زاهية، وهي مناسبة بشكل خاص للصور والأفلام وتصفّح الويب والتطبيقات الاحترافية التي تتطلب دقة في الألوان ومستوى سطوع ثابتًا في كل الأوقات.
SmartContrast هي تقنية من Philips تحلل المحتويات التي تعرضها وتعدّل الألوان تلقائيًا وتتحكّم بقوة الإضاءة الخلفية لتعزز التباين بشكل ديناميكي بهدف الحصول على أفضل الصور ومقاطع الفيديو الرقمية، أو أثناء ممارسة الألعاب التي تعرض تدرجات اللون الأسود. عند تحديد وضع التوفير، يتم ضبط التباين والإضاءة الخلفية لعرض مناسب تمامًا لتطبيقات المكتب اليومية المعتادة وللتخفيف من استهلاك الطاقة.
تقدّم الشاشة عمق ألوان مذهلاً مع 1,07 مليار لون، وأدق التدرجات، لإعادة ابتكار صور سلسة ودقيقة وزاهية. استمتع بمرئيات دقيقة وشبيهة بالواقع، سواء أكنت تشغّل الألعاب أم تشاهد مقاطع الفيديو أو تعمل على تطبيقات رسوميات دقيقة من حيث اللون.
وبفضل الدقة العالية جدًا التي تتميّز بها تقنية MultiView من Philips، أصبح بإمكانك الآن اختبار عالم من الاتصالات. إذ تسمح تقنية MultiView بإجراء توصيل ثنائي نشط والمشاهدة لتتمكن من العمل باستخدام أجهزة متعددة مثل الكمبيوتر شخصي والكمبيوتر الدفتري في الوقت نفسه، لإنجاز مهام متعددة ومعقّدة.
الصورة/الشاشة
إمكانية الاتصال
الراحة
الحامل
الطاقة
الأبعاد
الوزن
شروط التشغيل
الاستدامة
التوافق والمعايير
الحاوية
نفخر بشراكتنا مع شركة عمون للتجارة العامة منذ 7 سنوات، وسنعمل جاهدين على أن تبقى هذه الشراكة وثيقة في المستقبل
You are about to visit a Philips global content page
You are about to visit the Philips USA website.
لرؤية موقعنا على ويب بأفضل طريقة، استخدم أحدث إصدار من Microsoft Edge أو Google Chrome أو Firefox.