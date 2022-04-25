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Signage Solutions

شاشة LED

31BDL7539L/00
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    Signage Solutions شاشة LED

    31BDL7539L/00

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    لا حدود. لا قيود. إن السلسلة L-Line 7000 من Philips هي حل لافتات LED إعلانية لخيارات لا تحصى من الأشكال والأحجام. يعمل الربط السلس مع خيارات الأحجام المتعددة على تمكين الحصول على شاشات عرض فريدة بالفعل بأي أبعاد لنتائج مثالية. إكتشف كلّ المميزات

    هذا المنتج لم يعد متاحا

    Signage Solutions شاشة LED

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    لا حدود. لا قيود. إن السلسلة L-Line 7000 من Philips هي حل لافتات LED إعلانية لخيارات لا تحصى من الأشكال والأحجام. يعمل الربط السلس مع خيارات الأحجام المتعددة على تمكين الحصول على شاشات عرض فريدة بالفعل بأي أبعاد لنتائج مثالية. إكتشف كلّ المميزات

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    لا حدود. لا قيود. إن السلسلة L-Line 7000 من Philips هي حل لافتات LED إعلانية لخيارات لا تحصى من الأشكال والأحجام. يعمل الربط السلس مع خيارات الأحجام المتعددة على تمكين الحصول على شاشات عرض فريدة بالفعل بأي أبعاد لنتائج مثالية. إكتشف كلّ المميزات

    هذا المنتج لم يعد متاحا

    Signage Solutions شاشة LED

    أطلق العنان لمخيلتك بشكل أكبر بعد

    لا حدود. لا قيود. إن السلسلة L-Line 7000 من Philips هي حل لافتات LED إعلانية لخيارات لا تحصى من الأشكال والأحجام. يعمل الربط السلس مع خيارات الأحجام المتعددة على تمكين الحصول على شاشات عرض فريدة بالفعل بأي أبعاد لنتائج مثالية. إكتشف كلّ المميزات

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      شاشة LED لكل الأشكال

      • 31 بوصة
      • تقنية Direct View LED

      متوفر بـ 3 أحجام

      استمتع بعملية تركيب أسرع بعد بفضل كتائف التركيب السهل الحائزة براءة اختراع. تتوفر هذه العناصر الاختيارية لتركيب وحدات LED بشكل مسطّح ومقوّس إلى الخارج (177,5‏/175‏/172,5 درجات) وللزوايا على شكل حرف L والزوايا بمقدار 90 درجة.

      طلاء امتثالي وحماية الدخول

      يتميّز الطلاء الامتثالي بأنه مقاوم للغباء والأوساخ والفطريات والرطوبة، لحماية هذا المنتج والسماح بصيانته بسهولة أكبر. كذلك، يتميّز المنتج بتصنيف IP30 وهو معتمد لقدرته على الحماية من الدخول، لخفض احتمال وقوع قصر دارة كهربائية جراء الغبار والتآكل.

      توصيل اللوحات الديناميكي

      يمكنك مزج كل أحجام لوحات LED من السلسلة L-Line 7000 من Philips للحصول على شاشة واحدة بأي شكل وبُعد. تضمن أسنان المحاذاة المرنة والديناميكية ملاءمة مثالية في أي ظروف، لسطح شاشة ناعم ومالس. لمزيد من الراحة والفعالية، تتميّز كل لوحة LED بفتحات على كل جانب للسماح باتصال سلكي متعدد الاستخدامات بين لوحات LED وأي اتصال إدخال خارجي. يمكن إخراج الفتحات المتوفرة على الجهتَين العلوية والسفلية في لوحة LED في حال لا تتوفر إمكانية وصول إلا عبر الجهة العلوية أو السفلية من اللوحة.

      توفير استهلاك الطاقة الديناميكي

      تستخدم شاشات LED الاحترافية من Philips وحدات LED عالية الأداء، تم اختبارها بدقة وتتميّز بكفاءة استهلاك الطاقة وسعرها المنخفض. بالإضافة إلى ذلك، تمكّن التقنية المحسّنة الشاشات من توفير استهلاك الطاقة بصورة ديناميكية.

      تمت المعايرة في المصنع

      تمت معايرة كل لوحة LED من السلسلة L-Line من Philips في المصنع لدينا في ظل ظروف مثالية. ويعني ذلك أنه ما من حاجة إلى إجراء معايرة إضافية في الموقع، ما يؤدّي إلى عمليات تركيب أسرع. تتوفر ملفات المعايرة والتكوين لضمان صيانة سريعة.

      تصميم لتأخير الحريق

      يسمح التصميم المؤخّر للحريق بإبطاء امتداد النيران ويساعد في حماية السلامة الهيكلية للوحة LED في حال نشوب حريق. تم اختباره واعتماده وفقًا لشهادات السلامة من الحريق.

      تكوين في أي شكل، زاوية على شكل حرف L، أو تقوّس

      تتميّز لوحات LED من السلسلة L-Line 7000 من Philips بطول يبلغ 25 سم، وهي متوفرة بمستويات عرض تبلغ 50 سم و75 سم و100 سم. يمكن تركيب هذه الشاشات في أي تنسيق أفقي بدون أي تقييدات على الحجم. تتوفر أيضًا مع زوايا مشطوبة للحصول على تصاميم متقوّسة إلى الداخل وإلى الخارج.

      لوحة LED عالية السطوع

      أصبح بإمكانك عرض كل أنواع المحتويات في أي إعداد. فليكن تأثيرك مدويًا مع رسائل واضحة في الأماكن الساطعة، مثل نوافذ المتاجر الأمامية أو الأماكن العرضة لأشعة الشمس المباشرة. تشكل لوحة LED العالية السطوع هذه الأداة المثالية لجذب الانتباه في المناطق الكبيرة والمزدحمة والعرضة لضوء محيط عالٍ.

      تسمح الزوايا المشطوبة الاختيارية بالحصول على شاشات مقوّسة

      احصل على شاشات بدون إطار خارجي من أشكال وأحجام ومستويات دقة مختلفة. تتميّز لوحات LED الاحترافية من Philips بتصميم معياري، ما يسمح لك بالتكيّف مع أي مساحة؛ إذ يمكنك تركيب شاشات واسعة وغامرة أو تجميع أنماط مثيرة للاهتمام. احصل على شاشات بسهولة تامة، تمتدّ بسلاسة حول المداخل وغيرها من الفتحات. كذلك، أصبح بإمكانك الحصول على زاويا وشاشات متقوّسة بسهولة تامة مع السلسلة 7000 الجديدة من Philips.

      مراقبة الصحة النشطة من Philips

      تحقيق الكمال من خلال الدقة. يساعد برنامج مراقبة الصحة النشطة في تسريع الصيانة وتبسيطها وجعلها قابلة للتوقّع، من خلال عرض عنصر الفشل وموقعه بالضبط. يعمل هذا البرنامج في الوقت الحقيقي عند الاتصال بالشبكة، وبدون الاتصال بها، وهو يسمح باستبدال القطعة ذات الصلة بصورة فعالة، كما يعتبر ضروريًا للأشخاص الذين يملكون شاشات في أماكن جغرافية متعددة.

      إمكانية ربط سلسة لصور مثالية

      تتميّز شاشة LED الاحترافية من Philips بأسلاك كبلات مضمّنة، للحفاظ على ترتيب كبلات الطاقة والبيانات. إن لوحات الشاشات موصولة بسلسلة تعاقبية، للطاقة والبيانات على حد سواء، ما يسمح لك بتقليل الفوضى وتسريع عملية التركيب.

      المواصفات التقنية

      • الصورة/الشاشة

        نسبة العرض إلى الارتفاع
        4:1
        تجانس السطوع
        >=97%
        السطوع بعد المعايرة
        2650 نت
        السطوع قبل المعايرة
        3500 نت
        المعايرة (السطوع/اللون)
        معتمد
        نطاق ضبط حرارة اللون
        4000 ~ 9500 كلفن (بحسب البرنامج)
        حرارة اللون الافتراضية
        6500 ± 500 كلفن
        نسبة التباين (نموذجي)
        11000:1
        زاوية العرض (أفقية)
        140  درجة
        زاوية العرض (عمودية)
        140  درجة
        تحسين الصورة
        شاشة بنطاق ألوان واسع
        الوضعية
        أفقي
        تردد الإطار (هرتز)
        50 و60
        معدل التحديث (هرتز)
        2100 ~ 3900 (14 بت: 3900 هرتز)
        الاستخدام
        للاستخدام الداخلي

      • الراحة

        سهولة التثبيت
        • براغي مرشدة
        • وزن خفيف
        التوصيل الحلقي للطاقة
        لبيئات 230 فولت: 8 حجرات أو أقل، لبيئات 110 فولت: 4 حجرات أو أقل، 10 أمبير كحد أقصى
        التوصيل الحلقي للإشارة
        RJ45

      • الطاقة

        فولطية الإدخال
        تيار متردد 100~240 فولت (50 و60 هرتز)
        استهلاك الطاقة عندما تكون الشاشة سوداء (واط)
        < 10
        استهلاك الطاقة الأقصى للتيار المتردد (واط)
        < 108,3
        استهلاك الطاقة الأقصى BC (واط)
        < 148,8
        استهلاك الطاقة النموذجي (واط)
        < 36,1

      • شروط التشغيل

        نطاق درجات الحرارة (التشغيل)
        -20~45  درجة مئوية
        نطاق درجة الحرارة (التخزين)
        -20~50  درجة مئوية
        نطاق الرطوبة (عند التشغيل) [رطوبة نسبية]
        10~80%
        نطاق الرطوبة (عند التخزين) [رطوبة نسبية]
        10~85%

      • الحاوية

        مساحة الحجرة (م2)
        0,1875
        وحدات البكسل في الحجرة (نقطة)
        12,288
        دقة الحجرة (العرض x الطول)
        192 x‏ 64
        حجم الحجرة (مم)
        1000x250x42
        وصلة البيانات
        RJ45
        وصلة الطاقة
        مأخذ بثلاث فتحات (C14 إدخال، C13 إخراج)
        كمية بطاقة الاستقبال
        1 قطعة
        مواصفات بطاقة الاستقبال
        A5S Plus
        العلامة التجارية لبطاقة الاستقبال
        NovaStar
        الوزن (كجم)
        4,54 كجم (± 227 غ)
        قطر الحجرة (بوصة)
        31.1 بوصة
        بنية الحجرة
        ألومنيوم مصبوب في قالب
        الزاوية الجانبية (درجات)
        45

      • الوحدة

        نوع LED
        SMD 1921 سلك نحاسي
        بنية وحدات البكسل
        1R1G1B
        فترة استهلاك مصابيح LED (ساعات)
        100000 عند استخدام نصف مستوى السطوع
        دقة الوحدة (العرض والارتفاع بوحدات البكسل)
        64x64
        المسافة بين وحدات البكسل (مم)
        3.9
        حجم الوحدة (العرض والارتفاع في الـ مم)
        249,9* 249,9

      • الملحقات

        كبل LAN ‏(RJ45،‏ CAT-5)
        1 قطعة
        كبل الطاقة
        قطعتين
        QSG
        1 قطعة

      • متفرقات

        الكفالة
        سنتان
        الموافقات التنظيمية
        • EN55032
        • EN55035
        • EN61000-3-2
        • EN61000-3-3
        • IEC/UL60950
        • IEC/UL62368
        • IEC62471
        • RoHS
        • إعلان المورد عن المطابقة التابع لهيئة الاتصالات الفيديرالية، القسم 15، الفئة A
        • EAC
        شهادة تأخير الحريق
        • BS 476 القسم 7:‏1997
        • UL94
        طلاء امتثالي
        لوحة الموزّع، وحدة LED في الجهة الخلفية

      • بيانات العلبة

        أبعاد علبة التغليف (مم)
        950‏x‏421‏x‏224
        الوزن الكلي (كجم)
        9,36

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