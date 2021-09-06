ضمان لمدة عامين
325M1RZ/89
ارتقِ بألعاب الفيديو إلى المستوى التالي
كن في قلب الحدث بفضل شاشة الألعاب Momentum هذه بدقة QHD مع إضاءة Ambiglow الغامرة. استمتع بتجربة لعب سلسلة بفضل مدة التأخير المنخفضة جدًا في الإدخال ومعدل التحديث السريع الذي يبلغ 165 هرتز. تمنحك شاشة DisplayHDR 400 جودة صور واضحة جدًا وزاهية لتشعر وكأنك في قلب الحدث.
Momentum
32 (31,5 بوصات / 80 سم قطري)
2560 × 1440 (QHD)
تضفي تقنية Ambiglow المبتكرة بعدًا جديدًا إلى تجربة المشاهدة، فتعمد إلى تحسين محتوى الشاشة من خلال إنشاء هالة ضوء من الشاشة نفسها. وهي تتميّز بمعالج سريع، يقوم بتحليل محتوى الصورة الواردة وبتكييف الضوء الذي يتم إرساله ومستوى سطوعه باستمرار ليتطابق مع الصورة. تم تصميم Ambiglow من Philips بشكل خاص لمشاهدة الأفلام أو المباريات الرياضية أو للمشاركة في الألعاب، وهي تزوّدك بتجربة مشاهدة فريدة وغامرة.
DTS Sound هو حل لمعالجة الصوت تم تطويره لتحسين تشغيل الموسيقى والأفلام والبث والألعاب على الكمبيوتر الشخصي بغض النظر عن عوامل الشكل. توفر تقنية DTS Sound تجربة صوت محيط ظاهري غامر مع جهير غني وتحسين الحوار ومستويات صوت محسّنة إلى أقصى الحدود وخالية من أي مقاطعة أو تشويش.
إذا كنت مهتمًا بالألعاب الحماسية والتنافسية، فأنت بحاجة إلى شاشة تعرض صورًا سلسة جدًا وخالية من أي تأخير. تُعيد شاشة Philips هذه رسم صورة الشاشة لغاية 165 مرة في الثانية، ما يجعلها أسرع من الشاشة القياسية. يُظهر معدل الإطار الأدنى الأعداء وكأنهم يقفزون من مكان إلى آخر على الشاشة، ما يجعلهم أهدافًا تصعب إصابتها. ولكن، بفضل معدل إطار يبلغ 165 هرتز، يمكنك رؤية تلك الصور المفقودة المهمة على الشاشة، لعرض تحركات العدو في حركة سلسة جدًا بحيث يمكنك استهدافه بكل بسهولة. تشكّل شاشة Philips هذه شريكك المثالي في الألعاب بفضل مدة تأخر منخفضة جدًا في الإدخال وانعدام تمزّق الشاشة.
الجوائز
تعمل الدقة القصوى مع إدخال HDMI أو DP.
للحصول على أفضل أداء إخراج، يرجى الحرص دائمًا على أن تكون بطاقة الرسوميات قادرة على تحقيق الدقة القصوى ومعدل التحديث الأقصى لشاشة Philips هذه.
تساوي قيمة وقت الاستجابة SmartResponse
نطاق NTSC استنادًا إلى مساحة الألوان CIE1976
نطاق sRGB استنادًا إلى CIE 1931
تغطية Adobe RGB استنادًا إلى CIE1976
قد تبدو الشاشة مختلفة عن الصور المعروضة.