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Brillianceشاشة LCD مع قاعدة إرساء USB-C

328P6VUBREB/89

توصيلات سهلة

تأتي شاشة Brilliance من Philips مزوّدة بقاعدة إرساء USB-C لتقليل الفوضى الناجمة عن الكبلات. شاهد صورًا زاهية وواضحة بدقة 4K UHD، وقم بالاتصال بالإنترانت بطريقة آمنة، وأعِد شحن جهازك اللوحي في الوقت نفسه باستخدام كبل USB-C واحد.

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مع شاشة مزوّدة بقاعدة إرساء USB-C

توصيلات سهلة

  • P Line

  • 32 (31,5 بوصات / 80 سم قطري)

  • 3840‏ × 2160 (4K UHD)

قاعدة إرساء USB-C مضمّنة

قاعدة إرساء USB-C مضمّنة

تتميّز شاشة Philips بقاعدة إرساء USB مضمّنة من نوع C مع إمكانية توفير الطاقة. ويوفر موصل USB-C الرفيع وذو الوجهَين عملية إرساء سهلة باستخدام كبل واحد. يُمكنك تسهيل هذه العملية من خلال توصيل كل أجهزتك الطرفية كلوحة المفاتيح والماوس وكبل إيثرنت RJ-45 بقاعدة إرساء الشاشة. يمكنك توصيل الكمبيوتر الدفتري بكل بساطة بهذه الشاشة باستخدام كبل USB-C واحد لمشاهدة فيديو عالي الدقة ولنقل البيانات بسرعة فائقة أثناء تشغيل الكمبيوتر الدفتري وشحنه في الوقت نفسه.

زوّد كمبيوترك الدفتري المتوافق بالطاقة وقم بإعادة شحنه من الشاشة

تأتي هذه الشاشة مزوّدة بوصلة USB-C مضمّنة تتوافق مع معيار تسليم الطاقة عبر USB. بفضل إدارة الطاقة الذكية والمرنة، أصبح بإمكانك إعادة شحن كمبيوترك الدفتري المتوافق* وتزويده بالطاقة مباشرة من الشاشة، باستخدام كبل USB-C واحد.

نطاق ديناميكي عالٍ (HDR) لمرئيات ملوّنة تنبض بالحياة

نطاق ديناميكي عالٍ (HDR) لمرئيات ملوّنة تنبض بالحياة

يقدم النطاق الديناميكي العالي تجربة مشاهدة مختلفة إلى حد كبير. بفضل مستوى السطوع المبهر والتباين الفريد من نوعه والألوان الجذابة، ستنبض الصور بالحياة مع مستوى سطوع لا مثيل له، بالإضافة إلى ألوان داكنة أكثر عمقًا وتدرجًا. فضلاً عن ذلك، يقدّم لوحة كاملة من الألوان الجديدة والغنية التي لم تراها من قبل على الشاشة، للاستمتاع بتجربة مشاهدة تغمر الحواس وتُلهم المشاعر.

المواصفات التقنية

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إخلاء المسؤولية

  1. لنقل مقاطع الفيديو عبر USB-C، يجب أن يدعم الكمبيوتر الدفتري/جهازك وضع USB-C DP Alt

  2. في ما يتعلّق بوظيفة الطاقة والشحن لكبل USB-C، يجب أن يدعم الكمبيوتر الدفتري/الجهاز مواصفات تسليم الطاقة القياسية لـ USB-C. يرجى التحقق من ذلك في دليل المستخدم أو شركة التصنيع للكمبيوتر الدفتري للحصول على مزيد من التفاصيل.

  3. قد تؤثّر الأنشطة مثل مشاركة الشاشة وبث الفيديو والصوت عبر الإنترنت في أداء الشبكة. سيتم تحديد إجمالي جودة الصوت والفيديو بالاستناد إلى الجهاز ونطاق الشبكة وأدائها.

  4. تساوي قيمة وقت الاستجابة SmartResponse

  5. السطوع (نموذجي): 400 شمعة/م2

  6. تغطية BT. 709 ‏/ DCI-P3 استنادًا إلى CIE1976

  7. نطاق NTSC استنادًا إلى مساحة الألوان CIE1976

  8. نطاق sRGB استنادًا إلى CIE 1931

  9. تغطية Adobe RGB استنادًا إلى CIE1976

  10. إذا كان اتصال Ethernet بطيئًا، فيرجى الدخول إلى قائمة العرض على الشاشة واختيار USB 3.0 أو إصدار أحدث يمكنه دعم سرعة LAN حتى 1 غيغابت.

  11. يصلح تصنيف EPEAT في البلد الذي تسجّل فيه Philips المنتج فقط. يرجى زيارة https://www.epeat.net/‎ للتحقق من حالة التسجيل في بلدك.

  12. قد تبدو الشاشة مختلفة عن الصور المعروضة.