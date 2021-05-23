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شاشة LCD مع قاعدة إرساء USB-C

328P6VUBREB/89
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    شاشة LCD مع قاعدة إرساء USB-C

    328P6VUBREB/89

    توصيلات سهلة

    تأتي شاشة Brilliance من Philips مزوّدة بقاعدة إرساء USB-C لتقليل الفوضى الناجمة عن الكبلات. شاهد صورًا زاهية وواضحة بدقة 4K UHD، وقم بالاتصال بالإنترانت بطريقة آمنة، وأعِد شحن جهازك اللوحي في الوقت نفسه باستخدام كبل USB-C واحد. إكتشف كلّ المميزات

    شاشة LCD مع قاعدة إرساء USB-C

    توصيلات سهلة

    تأتي شاشة Brilliance من Philips مزوّدة بقاعدة إرساء USB-C لتقليل الفوضى الناجمة عن الكبلات. شاهد صورًا زاهية وواضحة بدقة 4K UHD، وقم بالاتصال بالإنترانت بطريقة آمنة، وأعِد شحن جهازك اللوحي في الوقت نفسه باستخدام كبل USB-C واحد. إكتشف كلّ المميزات

    توصيلات سهلة

    تأتي شاشة Brilliance من Philips مزوّدة بقاعدة إرساء USB-C لتقليل الفوضى الناجمة عن الكبلات. شاهد صورًا زاهية وواضحة بدقة 4K UHD، وقم بالاتصال بالإنترانت بطريقة آمنة، وأعِد شحن جهازك اللوحي في الوقت نفسه باستخدام كبل USB-C واحد. إكتشف كلّ المميزات

    شاشة LCD مع قاعدة إرساء USB-C

    توصيلات سهلة

    تأتي شاشة Brilliance من Philips مزوّدة بقاعدة إرساء USB-C لتقليل الفوضى الناجمة عن الكبلات. شاهد صورًا زاهية وواضحة بدقة 4K UHD، وقم بالاتصال بالإنترانت بطريقة آمنة، وأعِد شحن جهازك اللوحي في الوقت نفسه باستخدام كبل USB-C واحد. إكتشف كلّ المميزات

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      توصيلات سهلة

      مع شاشة مزوّدة بقاعدة إرساء USB-C

      • P Line
      • 32 (31,5 بوصات / 80 سم قطري)
      • 3840‏ × 2160 (4K UHD)
      قاعدة إرساء USB-C مضمّنة

      قاعدة إرساء USB-C مضمّنة

      تتميّز شاشة Philips بقاعدة إرساء USB مضمّنة من نوع C مع إمكانية توفير الطاقة. ويوفر موصل USB-C الرفيع وذو الوجهَين عملية إرساء سهلة باستخدام كبل واحد. يُمكنك تسهيل هذه العملية من خلال توصيل كل أجهزتك الطرفية كلوحة المفاتيح والماوس وكبل إيثرنت RJ-45 بقاعدة إرساء الشاشة. يمكنك توصيل الكمبيوتر الدفتري بكل بساطة بهذه الشاشة باستخدام كبل USB-C واحد لمشاهدة فيديو عالي الدقة ولنقل البيانات بسرعة فائقة أثناء تشغيل الكمبيوتر الدفتري وشحنه في الوقت نفسه.

      قم بتوصيل كمبيوترك الدفتري عبر كبل USB-C واحد

      قم بتوصيل كمبيوترك الدفتري عبر كبل USB-C واحد

      تتميّز شاشة Philips هذه بوصلة USB من نوع C مع ميزة تسليم الطاقة. بفضل إدارة الطاقة الذكية والمرنة، يمكنك شحن جهازك المتوافق مباشرة. توفر وصلة USB-C الرفيعة وذو الوجهَين اتصالاً سهلاً باستخدام كبل واحد. يمكنك مشاهدة فيديو عالي الدقة ونقل البيانات بسرعة فائقة، فيما تقوم بشحن جهازك المتوافق وتزويده بالطاقة في الوقت نفسه.

      نطاق ديناميكي عالٍ (HDR) لمرئيات ملوّنة تنبض بالحياة

      نطاق ديناميكي عالٍ (HDR) لمرئيات ملوّنة تنبض بالحياة

      يقدم النطاق الديناميكي العالي تجربة مشاهدة مختلفة إلى حد كبير. بفضل مستوى السطوع المبهر والتباين الفريد من نوعه والألوان الجذابة، ستنبض الصور بالحياة مع مستوى سطوع لا مثيل له، بالإضافة إلى ألوان داكنة أكثر عمقًا وتدرجًا. فضلاً عن ذلك، يقدّم لوحة كاملة من الألوان الجديدة والغنية التي لم تراها من قبل على الشاشة، للاستمتاع بتجربة مشاهدة تغمر الحواس وتُلهم المشاعر.

      مجموعة ألوان أوسع تقدّمها تقنية Ultra Wide-Color لتوفير صورة زاهية

      مجموعة ألوان أوسع تقدّمها تقنية Ultra Wide-Color لتوفير صورة زاهية

      تقدّم تقنية Ultra Wide-Color طيفًا أوسع من الألوان للحصول على صورة أكثر إشراقًا. وتنتج "سلسلة ألوان" Ultra Wide-Color الأوسع تدرجات أخضر أكثر طبيعية وتدرجات أحمر زاهية وتدرجات أزرق أعمق. استمتع بإضفاء حيوية وألوان زاهية على الصور ووسائط الترفيه والإنتاجية حتى بفضل تقنية Ultra Wide-Color.

      1,074 مليار لون لتدرجات ألوان وتفاصيل سلسة

      1,074 مليار لون لتدرجات ألوان وتفاصيل سلسة

      تقدّم شاشة 10-بت عمق ألوان غنيًا مع 1,074 مليار لون ومعالج داخلي 12 بت لإعادة إنشاء ألوان سلسة وطبيعية بدون تدرجات ونطاقات ألوان.

      دقة UltraClear 4K UHD ‏(3840x2160) لتفاصيل دقيقة

      دقة UltraClear 4K UHD ‏(3840x2160) لتفاصيل دقيقة

      تستخدم شاشات Philips هذه لوحات عالية الأداء لتوفير صور واضحة للغاية بدقة 4K UHD ‏(3840 x‏ 2160). سواء أكنت محترفًا متطلبًا وتريد الحصول على صور تفصيلية جدًا لحلول التصميم بمساعدة الحاسوب، باستخدام تطبيقات رسوميات ثلاثية الأبعاد، أم عبقريًا ماليًا يعمل على جداول بيانات كبيرة، فستضمن شاشات Philips أن تجعل صورك ورسوماتك البيانية تنبض بالحياة.

      وضع LowBlue لإنتاجية سهلة ومريحة للعينين

      وضع LowBlue لإنتاجية سهلة ومريحة للعينين

      أظهرت الدراسات أنّ الضرر الذي يصيب العينين والناتج من الأشعة ما فوق البنفسجية مساوِ للضرر الناتج من أشعة الإضاءة الزرقاء القصيرة الموجات الناتجة من شاشات LED وهذا الأمر يؤثر في النظر مع الوقت. إلا أن إعداد وضع LowBlue الذي طورته Philips حفاظًا على رفاهك وصحتك يستخدم تقنية البرنامج الذكي ليخفف الإضاءة الزرقاء القصيرة الموجات المؤذية.

      تسمح MultiView بإجراء توصيل ثنائي والمشاهدة في الوقت نفسه

      تسمح MultiView بإجراء توصيل ثنائي والمشاهدة في الوقت نفسه

      وبفضل الدقة العالية جدًا التي تتميّز بها تقنية MultiView من Philips، أصبح بإمكانك الآن اختبار عالم من الاتصالات. إذ تسمح تقنية MultiView بإجراء توصيل ثنائي نشط والمشاهدة لتتمكن من العمل باستخدام أجهزة متعددة مثل الكمبيوتر شخصي والكمبيوتر الدفتري في الوقت نفسه، لإنجاز مهام متعددة ومعقّدة.

      تمكّن قاعدة SmartErgoBase إمكانيات ضبط مريحة وسهلة

      تمكّن قاعدة SmartErgoBase إمكانيات ضبط مريحة وسهلة

      إن SmartErgoBase عبارة عن قاعدة شاشة توفّر تجربة عرض مريحة وإمكانية إدارة الكبلات. وتتميز القاعدة بإمكانية تدويرها وإمالتها وضبطها على زوايا عرض متنوعة لضمان راحة قصوى. أما الحامل الذي يمكن ضبط ارتفاعه، فيضمن مستوى المشاهدة المثالي، مما يقلل الإجهاد الجسدي بعد نهار عمل طويل. تساعد إمكانية إدارة الكبلات في تقليل الفوضى الناجمة عن الكبلات والحفاظ على مساحة العمل مرتّبة وبطابع مهني.

      مكبرا صوت استريو مضمنان للوسائط المتعددة

      مكبرا صوت استريو مضمنان للوسائط المتعددة

      يأتي جهاز العرض مزوّدًا بمكبرَي صوت استريو بجودة عالية جدًا. يمكن أن يكونا ظاهرين في حالة توجيه الصوت نحو الأمام أو خفيين في حالة توجيه الصوت نحو الأسفل أو الأعلى أو الخلف، إلخ... إذ يختلف ذلك بحسب الطراز والتصميم.

      كبل إيثرنت RJ-45 مضمّن لبيانات آمنة

      كبل إيثرنت RJ-45 مضمّن لبيانات آمنة

      زوّد كمبيوترك الدفتري المتوافق بالطاقة وقم بإعادة شحنه من الشاشة

      تأتي هذه الشاشة مزوّدة بوصلة USB-C مضمّنة تتوافق مع معيار تسليم الطاقة عبر USB. بفضل إدارة الطاقة الذكية والمرنة، أصبح بإمكانك إعادة شحن كمبيوترك الدفتري المتوافق* وتزويده بالطاقة مباشرة من الشاشة، باستخدام كبل USB-C واحد.

      المواصفات التقنية

      • الصورة/الشاشة

        نوع لوحة LCD
        VA LCD
        نوع الإضاءة الخلفية
        نظام W-LED
        حجم اللوحة
        31,5 بوصات / 80 سم
        غلاف شاشة العرض
        مقاومة للتوهّج، مستوى الصلابة 3H، غشاوة 25%
        منطقة مشاهدة فعالة
        698,4 (أفقي) x‏ 392,85 (عمودي)
        نسبة العرض إلى الارتفاع
        16:9
        الدقة المثلى
        3840‏ × 2160 @ 60 هرتز
        كثافة البكسل
        139,87 بكسل لكل بوصة
        زمن الاستجابة (النموذجي)
        4 مللي ثانية (رمادي إلى رمادي)*
        السطوع
        Free Format: number; UOM=nit
        600 شمعة/م² (الذروة)*  نت
        نسبة التباين (نموذجي)
        3000:1
        SmartContrast
        80000000:1
        دقة البكسل
        0,181 × 0,181 مم
        زاوية العرض
        • 178 درجة (أفقي) / 178 درجة (عمودي)
        • على معدل تباين > 10
        خالية من الوميض
        نعم
        تحسين الصورة
        SmartImage
        ألوان الشاشة
        دعم اللون، 1,07 مليارات لون
        سلسلة ألوان (الحد الأدنى)
        تغطية BT. 709‏: 100‏%*؛ تغطية DCI-P3‏: 98‏%*
        سلسلة الألوان (نموذجية)
        NTSC ‏116‏%*، sRGB ‏ 138‏%*، Adobe RGB ‏94‏%*
        HDR
        DisplayHDR 600‏ (DP‏/HDMI)
        تردد المسح
        30 - 160 كيلوهرتز (أفقي) / 23 - 80 هرتز (عمودي)
        SmartUniformity
        95% ~ 103%
        Delta E
        < 2
        sRGB
        نعم
        وضع LowBlue
        نعم
        EasyRead
        نعم

      • إمكانية الاتصال

        إدخال الإشارة
        DisplayPort 1.4 (عدد واحد)،‏ HDMI 2.0 (عدد 2)، ‏USB-C 3.1 Gen 1 (عدد واحد) ‏(للتوصيل بالكمبيوتر، تسليم الطاقة لغاية 65 واط)، USB 3.0 (عدد 4) (للتوصيل بالأجهزة، منفذ واحد مع ميزة الشحن السريع BC 1.2)*
        إدخال المزامنة
        • فصل المزامنة
        • المزامنة على اللون الأخضر
        الصوت (إدخال/إخراج)
        • إدخال صوت الكمبيوتر الشخصي
        • خرج سماعة الرأس
        RJ45
        Ethernet LAN لغاية 1 غيغابت*

      • USB

        USB-C
        قابس توصيل ذو وجهَين
        سرعة قصوى
        نقل البيانات ومقاطع الفيديو
        DP
        وضع Display Port Alt مضمّن
        تسليم الطاقة
        USB PD الإصدار 2.0
        توفير الطاقة الأقصى عبر USB-C
        لغاية 65 واط (5 فولت/3 أمبير؛ 7 فولت/3 أمبير؛ 9 فولت/3 أمبير؛ 12 فولت/3 أمبير؛ 15 فولت/3 أمبير؛ 20 فولت/3 أمبير)

      • الراحة

        مكبرا صوت مضمّنان
        3 واط X ‏2
        MultiView
        • وضع صورة في صورة/ صورة بعد صورة (PIP/PBP)
        • جهاز عدد 2
        راحة المستخدم
        • SmartImage
        • Multiview
        • المستخدم
        • القائمة
        • زر التشغيل/إيقاف التشغيل
        برنامج التحكّم
        SmartControl
        لغات عرض OSD
        • البرتغالية البرازيلية
        • التشيكية
        • الهولندية
        • الإنكليزية
        • الفنلندية
        • الفرنسية
        • الألمانية
        • اليونانية
        • الهنغارية
        • الإيطالية
        • اليابانية
        • الكورية
        • البولندية
        • البرتغالية
        • الروسية
        • الصينية المبسطة
        • الأسبانية
        • السويدية
        • الصينية التقليدية
        • التركية
        • الأوكرانية
        تسهيلات أخرى
        • قفل Kensington
        • دعامة التثبيت VESA ‏(100x100 مم)
        توافق التوصيل والتشغيل
        • DDC/CI
        • Mac OS X
        • sRGB
        • Windows 10 ‏/ 8.1 / 8 / 7

      • الحامل

        ضبط الارتفاع
        180  ملليمترًا
        محوري
        90 درجة
        دوّار
        -170‏/+170  درجة
        الإمالة
        -5‏/20  درجة

      • الطاقة

        وضع ECO
        34,6 واط (نموذجي)
        وضع التشغيل
        39,73 واط (طريقة الاختبار EnergyStar)
        وضع الاستعداد
        < 0,5 واط (نموذجي)
        وضع إيقاف التشغيل
        0 واط مع مفتاح منعدم الطاقة
        مؤشر LED للطاقة
        • التشغيل - أبيض
        • وضع الاستعداد - أبيض (وميض)
        وحدة تزويد بالطاقة
        • مضمّن
        • 100-240 فولت بتيار متردد، 50-60 هرتز

      • الأبعاد

        المنتج مع الحامل (الارتفاع الأقصى)
        742 x‏ 657 x‏ 270  ملليمترًا
        المنتج بدون الحامل (مم)
        742 x‏ 438 x‏ 63  ملليمترًا
        الغلاف بالملليمتر (عرض x ارتفاع x عمق)
        970 x‏ 526 x‏ 224  ملليمترًا

      • الوزن

        المنتج مع الحامل (كلغ)
        9,36  كلغ
        المنتج بدون الحامل (كلغ)
        6,40  كلغ
        المنتج مع الغلاف (كلغ)
        13,26  كلغ

      • شروط التشغيل

        نطاق درجات الحرارة (التشغيل)
        من 0 إلى 40 درجة مئوية  درجة مئوية
        نطاق درجة الحرارة (التخزين)
        من -20 إلى 60 درجة مئوية  درجة مئوية
        الرطوبة النسبية
        20%-80  %
        الارتفاع
        لدى التشغيل: +12000 قدم (3658 م)، لدى عدم التشغيل: +40000 قدم (12192 م)
        متوسط الوقت بين الأعطال (MTBF) (مثبت)
        70000 ساعة (بدون الإضاءة الخلفية)

      • الاستدامة

        البيئة والطاقة
        • EnergyStar 8.0
        • EPEAT*
        • حافة حائزة شهادة TCO
        • RoHS
        مادة تغليف قابل لإعادة التدوير
        100  %
        مواد بلاستيكية معاد تدويرها بعد استهلاكها
        65%
        مواد محددة
        • إطار خال من الكلوريد المتعدد الفاينيل ومثبطات اللهب المُبَرْوَمة
        • خالٍ من مادة الزئبق

      • التوافق والمعايير

        الموافقات التنظيمية
        • CB
        • EPA
        • cETLus
        • هيئة الاتصالات الفيديرالية، الفئة B
        • ICES-003
        • علامة CE
        • TUV/ISO9241-307
        • SEMKO
        • CU-EAC
        • الأوكرانية

      • الحاوية

        الحافة الأمامية
        أسود
        الغطاء الخلفي
        أسود
        القائمة
        أسود
        التشطيب
        الملمس

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          • لنقل مقاطع الفيديو عبر USB-C، يجب أن يدعم الكمبيوتر الدفتري/جهازك وضع USB-C DP Alt
          • في ما يتعلّق بوظيفة الطاقة والشحن لكبل USB-C، يجب أن يدعم الكمبيوتر الدفتري/الجهاز مواصفات تسليم الطاقة القياسية لـ USB-C. يرجى التحقق من ذلك في دليل المستخدم أو شركة التصنيع للكمبيوتر الدفتري للحصول على مزيد من التفاصيل.
          • قد تؤثّر الأنشطة مثل مشاركة الشاشة وبث الفيديو والصوت عبر الإنترنت في أداء الشبكة. سيتم تحديد إجمالي جودة الصوت والفيديو بالاستناد إلى الجهاز ونطاق الشبكة وأدائها.
          • تساوي قيمة وقت الاستجابة SmartResponse
          • السطوع (نموذجي): 400 شمعة/م2
          • تغطية BT. 709 ‏/ DCI-P3 استنادًا إلى CIE1976
          • نطاق NTSC استنادًا إلى مساحة الألوان CIE1976
          • نطاق sRGB استنادًا إلى CIE 1931
          • تغطية Adobe RGB استنادًا إلى CIE1976
          • إذا كان اتصال Ethernet بطيئًا، فيرجى الدخول إلى قائمة العرض على الشاشة واختيار USB 3.0 أو إصدار أحدث يمكنه دعم سرعة LAN حتى 1 غيغابت.
          • يصلح تصنيف EPEAT في البلد الذي تسجّل فيه Philips المنتج فقط. يرجى زيارة https://www.epeat.net/‎ للتحقق من حالة التسجيل في بلدك.
          • قد تبدو الشاشة مختلفة عن الصور المعروضة.
          Philips & AGT partnership

          نفخر بشراكتنا مع ‎شركة عمون للتجارة العامة منذ 7 سنوات، وسنعمل جاهدين على أن تبقى هذه الشراكة وثيقة في المستقبل

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