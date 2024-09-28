32BDL5150I/00
شاشات ePaper بالألوان الكاملة 32 بوصة
تُعدّ شاشة Tableaux 5150I من Philips، البديل المثالي للملصقات الملوّنة بحجم A2 ونقاط البيع، وهي ذات حجم أكبر من شاشات ePaper. اعرض صورًا ثابتة مع توفير للطاقة بألوان فائقة الوضوح 65000، واستهلاك منخفض جدًا للطاقة لإدارة الشاشة وتحديث المحتوى.إكتشف كلّ المميزات
إذا كنت مؤهلاً للاستفادة من الإعفاء من الضريبة على القيمة المضافة للأجهزة الطبية، فيمكنك المطالبة به لهذا المنتج. سيتم خصم مبلغ الضريبة على القيمة المضافة من السعر المذكور أعلاه. اطّلع على التفاصيل الكاملة في سلة التسوّق.
تتميز شاشات Philips الاحترافية التي تعمل بنظام التشغيل Android بالمرونة والأمان، كما أنها مُحسّنة لتطبيقات Android الأصلية، وتتميز بسهولة تثبيت تطبيقات الويب والبرامج مباشرة على الشاشة. يتم التحكم في كل ذلك عبر الاتصال بالإنترنت.
أول شاشة ePaper بالألوان الكاملة 32 بوصة في العالم، تضم تكنولوجيا E Ink Spectra™ 6. تكنولوجيا متطورة لمستقبل أعمالك المستدام - استبدال الملصقات الورقية بميزة موفرة للطاقة ومن دون نفايات.
تمكنك شاشة PPDS Wave-ready من إدارة هذا الجهاز وصيانته عن بعد، مع التبديل بين عروض المحتوي من أي مكان كنت، وفي أي وقت تختاره. تمنحك هذه المنصة السحابية الثورية التحكم الكامل مع تثبيت وإعداد مبسطين، ومراقبة الشاشات والتحكم بها، وترقية البرامج الثابتة، وإدارة قوائم التشغيل وتحديد جداول الطاقة لتؤدي إلى توفير الوقت والطاقة والأثر البيئي.
عرض 65000 لون، بما في ذلك اللون الأزرق، للمراسلة بشكل واضح وواثق، ومع ذاكرة داخلية 16 جيجابايت، دون الحاجة إلى مشغل وسائط خارجي. قم بتوصيلها بمصدر طاقة لتحميل محتوى ثابت جديد حتى تتمكن من تشغيله بشكل فوري، عبر الاتصال بـ USB أو LAN أو WiFi.
مثالية للبيئات البعيدة عن مصدر طاقة. يمكن تثبيت لوحات Tableaux من Philips وإزالتها، وعرض محتوى ثابت بالألوان بنفس طريقة الملصقات الورقية، وهي تتطلب قدرًا قليلاً جدًا من الطاقة فقط عند تحميل محتوى جديد.
الصورة/الشاشة
الاتصال
إمكانية الاتصال
الملاءمة
الطاقة
الأبعاد
شروط التشغيل
مشغّل داخلي
الملحقات
متفرقات
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