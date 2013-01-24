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تلفزيون احترافي

32HFL2869T/12
  • متّع ضيوفك متّع ضيوفك متّع ضيوفك
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    تلفزيون احترافي

    32HFL2869T/12

    متّع ضيوفك

    عبّر لضيوفك عن مدى اهتمامك بواسطة هذا التلفزيون المستخدم في قطاع الضيافة والذي يمكن شراؤه بسعر مغرٍ. ستستمع بميزات الضيافة المخصصة مثل صفحة الترحيب مع علامتك التجارية والتثبيت عبر USB وقفل القائمة والتحكم. إكتشف كلّ المميزات

    هذا المنتج لم يعد متاحا

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    تلفزيون احترافي

    متّع ضيوفك

    عبّر لضيوفك عن مدى اهتمامك بواسطة هذا التلفزيون المستخدم في قطاع الضيافة والذي يمكن شراؤه بسعر مغرٍ. ستستمع بميزات الضيافة المخصصة مثل صفحة الترحيب مع علامتك التجارية والتثبيت عبر USB وقفل القائمة والتحكم. إكتشف كلّ المميزات

    متّع ضيوفك

    عبّر لضيوفك عن مدى اهتمامك بواسطة هذا التلفزيون المستخدم في قطاع الضيافة والذي يمكن شراؤه بسعر مغرٍ. ستستمع بميزات الضيافة المخصصة مثل صفحة الترحيب مع علامتك التجارية والتثبيت عبر USB وقفل القائمة والتحكم. إكتشف كلّ المميزات

    هذا المنتج لم يعد متاحا

    العثور على منتجات مماثلة

    تلفزيون احترافي

    متّع ضيوفك

    عبّر لضيوفك عن مدى اهتمامك بواسطة هذا التلفزيون المستخدم في قطاع الضيافة والذي يمكن شراؤه بسعر مغرٍ. ستستمع بميزات الضيافة المخصصة مثل صفحة الترحيب مع علامتك التجارية والتثبيت عبر USB وقفل القائمة والتحكم. إكتشف كلّ المميزات

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      متّع ضيوفك

      بذوق رفيع

      • شاشة بحجم 32 بوصة من Studio
      • DVB-T2/T/C HEVC
      رحّب بضيوفك باستخدام صفحة ترحيب قابلة للتخصيص

      رحّب بضيوفك باستخدام صفحة ترحيب قابلة للتخصيص

      تظهر صفحة ترحيب في كل مرة يتم فيها تشغيل التلفزيون. يمكن وضع العلامة التجارية على هذه الصفحة وتخصيصها بسهولة في وقت التثبيت من خلال صورة ترحيب بسيطة بتنسيق ‎.png

      نسخ كل الإعدادات عبر USB من أجل تثبيت سريع

      نسخ كل الإعدادات عبر USB من أجل تثبيت سريع

      لإمكانية نسخ كل إعدادات البرمجة وبرمجة القنوات بسهولة من تلفزيون إلى تلفزيون آخر في أقل من دقيقة. وتضمن الميزة التوحيد بين أجهزة التلفزيون وتخفّض بشكل واضح وقت التثبيت وتكاليفه.

      USB لتشغيل وسائط متعددة

      USB لتشغيل وسائط متعددة

      شارك الأوقات المرحة. اعمد إلى توصيل ذاكرة USB المحمولة أو الكاميرا الرقمية أو مشغّل mp3 أو جهاز وسائط متعددة آخر بمنفذ USB المتوفر على التلفزيون لمشاهدة الصور ومقاطع الفيديو والاستماع إلى الموسيقى بواسطة مستعرض المحتويات السهل الاستخدام الذي يظهر على الشاشة.

      تلفزيون LED للاستمتاع بصور مع تباين مذهل

      مع إضاءة LED في الخلفية، يمكنك الاستمتاع باستهلاك منخفض للطاقة وصور رائعة متميّزة بدرجة سطوع عالية وتباين مذهل وألوان تنبض بالحياة.

      ملائم تماماً للسجون

      تم تجهيز تلفزيون Hospitality بإعداد PrisonMode لتوفير إمكانية التحكم في الاتصال. يقوم وضع الأمان المتقدم هذا بإيقاف تشغيل بعض الإعدادات غير المطلوبة في السجون، مثل تلتيكست ودليل البرامج الإلكتروني والترجمات ومنافذ USB.

      لائحة قنوات مدمجة واحدة للقنوات الرقمية والتناظرية

      لائحة قنوات مضمّنة واحدة للقنوات الرقمية والتناظرية. تسمح هذه الميزة للضيوف بالتنقل عبر القنوات التناظرية والرقمية بسلاسة.

      تحكم متطور بمستوى الصوت لتفادي إزعاج الضيوف

      بفضل ميزة التحكم المتطور بمستوى الصوت، بمكنك تثبيت مستوى صوت التلفزيون عند تشغيله وتحديد بشكل مسبق نطاق مستوى الصوت الذي يمكن تشغيل التلفزيون ضمنه، مما يؤدي إلى تفادي ضبط مستوى الصوت العالي جدًا وإزعاج الضيوف المجاورين.

      منع الاستخدام غير المصرّح بواسطة قفل التحكم بوحدة التحكم

      من خلال تمكين ميزة قفل التحكم بوحدة التحكم أو تعطيلها، يمكن للمسؤول منع الاستخدام غير المصرّح للتلفزيون بواسطة وحدة التحكم، موفّرًا بذلك التكاليف العامة الفندقية.

      تأمين قائمة التثبيت

      لمنع الوصول غير المصرّح به إلى إعدادات التثبيت والتكوين، ولضمان راحة الضيوف التامة وتجنب تكاليف إعادة التثبيت غير الضرورية.

      استهلاك منخفض للطاقة

      تم تصميم أجهزة تلفزيون Philips لتخفيض استهلاك الطاقة، وبالتالي الحدّ من التأثيرات السلبية على البيئة وتخفيض تكاليف التشغيل.

      المواصفات التقنية

      • الصورة/الشاشة

        شاشة عرض
        تلفزيون عالي الدقة مزود بتقنية LED
        حجم الشاشة القطري ( قياس متري)
        80  سم
        حجم الشاشة القطري (بوصة)
        32  بوصة
        نسبة العرض إلى الارتفاع
        16:9
        دقة اللوحة
        1366 x‏ 768 بكسل
        السطوع
        300  cd/m²
        زاوية العرض
        178 درجة (أفقي) / 178 درجة (عمودي)
        نسبة التباين (نموذجي)
        4000

      • الصوت

        قوة إخراج الصوت
        12 (2x6)  واط
        مكبرات الصوت
        • 2.0
        • توجيه الصوت نحو الأسفل
        ميزات الصوت
        • معدل الترددات
        • التوازن
        • AVL
        • صوت محيطي مذهل
        • جهير ديناميكي

      • التصميم

        اللون
        أسود

      • جهاز الموالفة/استقبال الإشارات/إرسال الإشارات

        تلفزيون رقمي
        • DVB-T/T2/C
        • HEVC FHD ‏(ما يصل إلى 1080p60)
        تلفزيون تناظري
        • PAL
        • SECAM

      • جزء خلفي مخصص للاتصال

        هوائي
        IEC-75
        HDMI1
        • HDMI 1.4
        • ARC
        HDMI2
        HDMI 1.4
        إخراج الصوت الرقمي
        بصري
        Scart
        • CVBS
        • RGB
        • SVHS
        إدخال VGA
        D-sub بـ 15 دبوسًا

      • جهة الاتصال

        فتحة الواجهة المشتركة
        CI+ 1.3
        إدخال AV
        CVBS+ يسار/يمين (Cinch)
        خرج سماعة الرأس
        مقبس صغير
        USB1
        USB 2.0

      • تحسين الاتصال

        EasyLink ‏(HDMI-CEC)
        • التشغيل بكبسة زر واحدة
        • وضع الاستعداد في النظام
        • التحكم بالعبور عن بعد

      • الميزات

        خدمات رقمية
        • الترجمات
        • تلتيكست
        • MHEG
        • Now&Next
        • دليل البرامج الإلكتروني 8d
        سهولة الاستعمال
        • نمط الصورة
        • نمط الصوت
        التحكم المحلي
        وحدة تحكم

      • ميزات الضيافة

        وضع الفندق
        • قفل التحكم بوحدة التحكم
        • قفل القائمة
        • قفل قائمة التثبيت
        • الحدّ من مستوى الصوت (بما في ذلك HP)
        وضع السجن
        • وضع الأمان العالي
        • قفل TXT/MHEG/USB/EPG/Subtitle
        العلامة المتوفرة لديك
        شعار الترحيب
        تحديث عملية النسخ والبرامج الثابتة
        • من خلال USB
        • النسخ الأولي الفوري
        تشغيل التحكم
        • القناة/المصدر
        • نمط الصورة
        • مستوى الصوت (بما في ذلك HP)
        موقت
        • مؤقت السكون
        • منبّه التنشيط
        القنوات
        • القائمة المدمجة
        • محرر القنوات بدون اتصال
        التحكم
        منع التحديث التلقائي للقنوات
        التحكم بالطاقة
        بدء تشغيل صديق للبيئة/سريع
        جهاز تحكم عن بُعد
        • ربطة الكبلات جاهزة
        • قفل باب حجرة بطارية جهاز التحكم عن بعد
        غير قابل للسرقة
        قفل Kensington

      • ميزات الرعاية الصحية

        التحكم
        أجهزة تحكم عن بُعد متعددة
        الراحة
        خرج سماعة الرأس

      • الوسائط المتعددة

        توصيلات الوسائط المتعددة
        USB
        ميزة تشغيل الفيديو معتمدة
        • الحاويات: AVI وMKV
        • التنسيقات: H.264/MPEG4 AVC
        • MPEG1
        • MPEG2
        • MPEG4
        • HEVC
        • TS
        تنسيقات الترجمة المعتمدة
        • SRT
        • SSA SUB
        • ASS
        • SMI
        • TXT
        تنسيقات الموسيقى المعتمدة
        • MP3
        • AAC
        • WAV
        • WMA (الإصدار 2 حتى الإصدار 9.2)
        تنسيقات الصور المعتمدة
        • BMP
        • JPG
        • PNG
        دقة الفيديو المعتمدة على USB
        ما يصل إلى 1920x1080p على 30 هرتز

      • الملحقات

        مضمنة
        • جهاز تحكم عن بعد 22AV1407A/12
        • بطاريتان AAA
        • حامل التثبيت على الطاولة
        • كتيّب الضمان
        • كتيّب المسائل القانونية والأمان
        اختياري
        • إعداد جهاز التحكم عن بعد 22AV9573A
        • جهاز تحكم عن بعد 22AV1601A/12
          جهاز تحكم عن بعد سهل

      • الطاقة

        مأخذ كهربائي رئيسي
        تيار متردد 220-240 فولط؛ 50-60 هرتز
        فئة ملصق الطاقة
        A+
        قوة ملصق الطاقة الأوروبي
        31  واط
        استهلاك الطاقة السنوي
        45  كيلوواط/الساعة
        استهلاك الطاقة في وضع الاستعداد
        <0.3 واط
        ميزات توفير الطاقة
        وضع Eco
        درجة الحرارة المحيطة
        من 5 درجات مئوية إلى 45 درجة مئوية

      • الأبعاد

        تعيين العرض
        735  ملليمترًا
        تعيين الارتفاع
        438  ملليمترًا
        تعيين العمق
        77/89  ملليمترًا
        تعيين العرض (مع الحامل)
        735  ملليمترًا
        تعيين الارتفاع (مع الحامل)
        476  ملليمترًا
        تعيين العمق (مع الحامل)
        185  ملليمترًا
        وزن المنتج
        5.1  كلغ
        وزن المنتج (مع الحامل)
        5.6  كلغ
        دعامة تثبيت بالحائط متوافقة مع معيار VESA
        • M4
        • 200 x ‏100 مم

      ما محتويات الصندوق؟

      العناصر الأخرى المتوفرة في الصندوق

      • بطاريات لجهاز التحكم عن بعد
      • جهاز تحكم عن بُعد
      • حامل التثبيت على الطاولة
      • كتيّب الضمان

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          • يستند توفّر الميزات إلى التطبيق المختار من قِبل المسؤول عن التضمين.
          • يتم عادة قياس الطاقة المستهلكة في وضع التشغيل وفقًا لمعيار IEC62087 Ed 2. وتعتمد الطاقة المستهلكة الفعلية على كيفية استخدام التلفزيون.
          • يحتوي هذا التلفزيون على الرصاص فقط في بعض الأجزاء والمكونات حيث لا وجود لبدائل عن التكنولوجيا وفقًا لبنود الاستثناء الحالية بموجب توجيه RoHS (تقييد توجيه المواد الخطرة).
          Philips & AGT partnership
          نفخر بشراكتنا مع ‎شركة عمون للتجارة العامة منذ 7 سنوات، وسنعمل جاهدين على أن تبقى هذه الشراكة وثيقة في المستقبل