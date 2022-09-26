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  • توصيلات سهلة بفضل USB-C
  • توصيلات سهلة بفضل USB-C
  • توصيلات سهلة بفضل USB-C
  • توصيلات سهلة بفضل USB-C
  • توصيلات سهلة بفضل USB-C
  • توصيلات سهلة بفضل USB-C
  • توصيلات سهلة بفضل USB-C
  • توصيلات سهلة بفضل USB-C
  • توصيلات سهلة بفضل USB-C
  • توصيلات سهلة بفضل USB-C

Monitorشاشة LCD عريضة جدًا

346E2LAE/89

توصيلات سهلة بفضل USB-C

تقدّم شاشة E line العريضة جدًا من Philips مرئيات بانورامية موسّعة. تضمن الشاشة بدقة WQHD والحامل المريخ ظروف العرض المثالية. أما الميزات مثل منفذ USB-C المتكامل وموزّع USB المضمّن وMultiView فتساعد في تعزيز الإنتاجية.

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توصيلات سهلة بفضل USB-C

  • E Line

  • 34 بوصة (86,36 سم)

  • 3440‏ × 1440 (WQHD)

قم بتوصيل كمبيوترك الدفتري عبر كبل USB-C واحد

قم بتوصيل كمبيوترك الدفتري عبر كبل USB-C واحد

تتميّز شاشة Philips هذه بوصلة USB من نوع C مع ميزة تسليم الطاقة. بفضل إدارة الطاقة الذكية والمرنة، يمكنك شحن جهازك المتوافق مباشرة. توفر وصلة USB-C الرفيعة وذو الوجهَين اتصالاً سهلاً باستخدام كبل واحد. يمكنك مشاهدة فيديو عالي الدقة ونقل البيانات بسرعة فائقة، فيما تقوم بشحن جهازك المتوافق وتزويده بالطاقة في الوقت نفسه.

توفر لك شاشة VA صورًا مذهلة مع زوايا عرض واسعة

توفر لك شاشة VA صورًا مذهلة مع زوايا عرض واسعة

تستخدم شاشة VA LED من Philips تقنية محاذاة عمودية متطورة ومتعددة المجالات، فتقدم لك معدلات تباين ثابتة إلى حد كبير لصور زاهية ونقية للغاية. في حين أنه يمكن معالجة التطبيقات القياسية بسهولة تامة، تم تصميم هذه الشاشة بشكل خاص لتتوافق مع الصور وتصفّح الويب والأفلام والألعاب والتطبيقات الأكثر تتطلبًا من ناحية الرسوميات. وهي مزوّدة بتقنية محسنة لإدارة البكسل، فتمنحك زاوية عرض عريضة جدًا بنسبة 178/178 درجة، للحصول على صور نقية جدًا.

صور واضحة جدًا مع دقة QHD عريضة جدًا و‏3440 x‏ 1440 بكسل

صور واضحة جدًا مع دقة QHD عريضة جدًا و‏3440 x‏ 1440 بكسل

توفر شاشات Philips هذه صورًا واضحة وعريضة جدًا بدقة Quad HD تبلغ 3440 x ‏1440 بكسل. تستخدم هذه الشاشات الجديدة لوحات عالية الأداء مع عدد وحدات بكسل مكثّف وزوايا مشاهدة عريضة تبلغ 178/178، للاستمتاع بصور ورسومات تنبض بالحياة. يسمح تنسيق 21:9 العريض جدًا بالحصول على إنتاجية أعلى مع مساحة إضافية لإجراء المقارنات جنبًا إلى جنب ورؤية المزيد من الأعمدة في جدول البيانات. سواء أكنت محترفًا متطلبًا وتريد الحصول على معلومات تفصيلية جدًا لحلول التصميم/التصنيع بمساعدة الكمبيوتر، أم عبقريًا ماليًا يعمل على جداول بيانات كبيرة، فستضمن شاشات Philips تزويدك بصور واضحة جدًا.

المواصفات التقنية

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إخلاء المسؤولية

  1. تعمل الدقة القصوى مع إدخال HDMI أو DP.

  2. للحصول على أفضل أداء إخراج، يرجى الحرص دائمًا على أن تكون بطاقة الرسوميات قادرة على تحقيق الدقة القصوى ومعدل التحديث الأقصى لشاشة Philips هذه.

  3. تساوي قيمة وقت الاستجابة SmartResponse

  4. يهدف وقت استجابة الصور المتحركة (MPRT) إلى ضبط مستوى السطوع لتخفيف الضبابية، فلا يمكن ضبط مستوى السطوع عندما يكون MPRT قيد التشغيل. لتخفيف الحركة الضبابية، ستومض إضاءة LED الخلفية بشكل متزامن مع معدل تحديث الشاشة، ما قد يتسبب بتغيير مستوى السطوع بشكل ملحوظ.

  5. MPRT هو وضع محسَّن للألعاب. قد يؤدي تشغيل MPRT إلى وميض الشاشة بشكل ملحوظ. يوصى بإيقاف تشغيله عند عدم استخدام وظيفة الألعاب.

  6. نطاق NTSC استنادًا إلى مساحة الألوان CIE1976

  7. نطاق sRGB استنادًا إلى CIE 1931

  8. في ما يتعلّق بوظيفة الطاقة والشحن لكبل USB-C، يجب أن يدعم الكمبيوتر الدفتري/الجهاز مواصفات تسليم الطاقة القياسية لـ USB-C. يرجى التحقق من ذلك في دليل المستخدم أو شركة التصنيع للكمبيوتر الدفتري للحصول على مزيد من التفاصيل.

  9. لنقل مقاطع الفيديو عبر USB-C، يجب أن يدعم الكمبيوتر الدفتري/جهازك وضع USB-C DP Alt

  10. ‎2020 Advanced Micro Devices, Inc.‎. كل الحقوق محفوظة. إن AMD وشعار AMD Arrow وAMD FreeSync™‎ وأي تركيب منها هي علامات تجارية لشركة Advanced Micro Devices, Inc.‎. أما أسماء المنتجات الأخرى الواردة في هذا المنشور فهي لأغراض التعريف فقط وقد تكون علامات تجارية لمالكيها المعنيين.

  11. قد تبدو الشاشة مختلفة عن الصور المعروضة.