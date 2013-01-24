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Signage Solutions شاشة Q-Line

50BDL3010Q/00
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    Signage Solutions شاشة Q-Line

    50BDL3010Q/00

    تميّز

    أبهر جمهورك وأبقِه على اطلاع بفضل شاشة Q-Line الاحترافية من Philips بدقة Ultra HD. فهي تشكّل حلاً موثوقًا به، ويمكن أن تصبح جاهزة للتشغيل بأسرع وقت ممكن، من دون الحاجة إلى أي معدّات إضافية.

    هذا المنتج لم يعد متاحا

    Signage Solutions شاشة Q-Line

    تميّز

    أبهر جمهورك وأبقِه على اطلاع بفضل شاشة Q-Line الاحترافية من Philips بدقة Ultra HD. فهي تشكّل حلاً موثوقًا به، ويمكن أن تصبح جاهزة للتشغيل بأسرع وقت ممكن، من دون الحاجة إلى أي معدّات إضافية.

    تميّز

    أبهر جمهورك وأبقِه على اطلاع بفضل شاشة Q-Line الاحترافية من Philips بدقة Ultra HD. فهي تشكّل حلاً موثوقًا به، ويمكن أن تصبح جاهزة للتشغيل بأسرع وقت ممكن، من دون الحاجة إلى أي معدّات إضافية.

    هذا المنتج لم يعد متاحا

    Signage Solutions شاشة Q-Line

    تميّز

    أبهر جمهورك وأبقِه على اطلاع بفضل شاشة Q-Line الاحترافية من Philips بدقة Ultra HD. فهي تشكّل حلاً موثوقًا به، ويمكن أن تصبح جاهزة للتشغيل بأسرع وقت ممكن، من دون الحاجة إلى أي معدّات إضافية.

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    مراجعة كل led

      تميّز

      شاشة 18/7 سهلة الإعداد

      • 50 بوصة
      • إضاءة LED الخلفية المباشرة
      • تقنية Ultra HD
      التشغيل والمراقبة والصيانة مع CMND & Control

      التشغيل والمراقبة والصيانة مع CMND & Control

      شغّل شبكة شاشاتك عبر اتصال محلي (LAN). تسمح لك ميزة CMND & Control بالاستفادة من وظائف أساسية، مثل التحكّم بالإدخالات ومراقبة حالة الشاشات، سواء أكنت تتحكّم بشاشة واحدة أم 100 شاشة.

      تضمن ميزة FailOver تشغيل المحتوى باستمرار

      تضمن ميزة FailOver تشغيل المحتوى باستمرار

      وداعًا للشاشة الفارغة، بدءًا من غرفة الانتظار ووصولاً إلى غرفة الاجتماع. تسمح ميزة FailOver لشاشة Philips الاحترافية بالتبديل تلقائيًا بين الإدخالات الأساسية والثانوية، لضمان تشغيل المحتوى حتى لو توقفّ المصدر الأساسي عن التشغيل. ما عليك سوى تحديد قائمة بالإدخالات البديلة للحرص على استمرارية أعمالك.

      مشغّل وسائط مضمّن. جدولة سهلة لمحتوى USB

      يمكنك جدولة المحتوى الذي يجب تشغيله من جهاز USB بسهولة تامة. يتم تنشيط شاشة Philips الاحترافية من وضع الاستعداد لتشغيل المحتوى الذي تريده، ومن ثم تعود إلى وضع الاستعداد بعد الانتهاء.

      المواصفات التقنية

      • الصورة/الشاشة

        حجم الشاشة القطري ( قياس متري)
        125,7  سم
        حجم الشاشة القطري (بوصة)
        49.5  بوصة
        دقة اللوحة
        3840 x‏ 2160
        الدقة المثلى
        3840‏ × 2160 على 60 هرتز
        السطوع
        350  cd/m²
        نسبة التباين (نموذجي)
        4000:1
        معدل التباين الديناميكي
        500,000:1
        زمن الاستجابة (النموذجي)
        8,0  ملي ث
        نسبة العرض إلى الارتفاع
        16:9
        زاوية العرض (أفقية)
        178  درجة
        زاوية العرض (عمودية)
        178  درجة
        دقة البكسل
        0,2854 x‏ 0,2854 مم
        ألوان الشاشة
        1.07 مليار
        DICOM
        D-image للاستخدام السريري
        تقنية اللوحة
        VA
        تحسين الصورة
        • 3/2 - 2/2 سحب الحركة للأسفل
        • فلتر مشطي ثلاثي الأبعاد
        • إلغاء التشابك بين 3D MA
        • تحسين التباين الديناميكي
        • تعويض الحركة، إلغاء التشابك
        • مسح تدريجي

      • دقة الشاشة المعتمدة

        تنسيقات الكمبيوتر
        • 1920‏ × 1080، 60 هرتز
        • 1680‏ × 1050، 60 هرتز
        • 1600‏ × 1200، 60 هرتز
        • 1440‏ × 900، 60 هرتز
        • 1280‏ × 1024، 60 هرتز
        • 1280‏ × 800، 60 هرتز
        • 1280‏ × 720، 60 هرتز
        • 1152‏ × 870، ‏75 هرتز
        • 1024 ‏× 768،‏ 60‏، 70، 75 هرتز
        • 800‏×600،‏ 56‏، 60‏، 72‏ ، 75 هرتز
        • 720 x ‏400، 70 هرتز
        • 640‏×480،‏ 60‏، 67‏، 72‏، 75 هرتز
        تنسيقات الفيديو
        • 3840‏ × 2160، 60 هرتز
        • 3840‏ × 2160، 30 هرتز
        • 1080p، ‏60 هرتز
        • 1080i، ‏60 هرتز
        • 1080i، ‏50 هرتز
        • 720p، ‏60 هرتز
        • 576 بكسل،‏ 50 هرتز
        • 576 بوصة،‏ 50 هرتز
        • 480 بكسل،‏ 60 هرتز
        • 480 بوصة،‏ 60 هرتز

      • إمكانية الاتصال

        إدخال الفيديو
        • DVI-I (عدد 1)
        • HDMI ‏(x4)
        • USB
        • VGA (عبر DVI)
        إدخال الصوت
        مقبس مقاس 3,5 مم
        إخراج الصوت
        الصوت اليسار/اليمين (RCA)
        تحكم خارجي
        • RJ45
        • مقبس RS232C (إدخال/إخراج) مقاس 2,5 مم
        • مقبس IR (إدخال/إخراج) مقاس 3,5 مم

      • الراحة

        وظائف توفير استهلاك الطاقة
        الطاقة الذكية
        مصفوفة متجانبة
        لغاية 15‏ × 15
        بدء التشغيل
        • تأخير التشغيل
        • حالة التشغيل
        • التشغيل على مصدر الطاقة المحدد
        نافذة بدء التشغيل
        تمكين / تعطيل شعار Philips
        التحكم بلوحة المفاتيح
        • قابلة للإقفال
        • مخفية
        قابلة للمراقبة من قِبل الشبكة
        • RS232
        • RJ45
        التوصيل الحلقي للإشارة
        • RS232
        • توصيل حلقي بالأشعة تحت الحمراء
        الوضعية
        أفقي
        إشارة التحكم عن بعد
        قابلة للإقفال

      • الأبعاد

        عرض الإطار الخارجي
        11,8 (جهة علوية ويسرى ويمنى) / ‏14,3 (جهة سفلية) مم
        تعيين العرض
        1123,6  ملليمترًا
        تعيين الارتفاع
        646,7  ملليمترًا
        تعيين العمق
        69,2  ملليمترًا
        تعيين العرض (بوصة)
        44,24  بوصة
        تعيين الارتفاع (بوصة)
        25,46  بوصة
        تعيين العمق (بوصة)
        2,72  بوصة
        دعامة التثبيت VESA
        400 مم x‏ 400 مم، M6
        وزن المنتج
        12,75  كلغ
        وزن المنتج (لِبرة)
        28,11  رطل

      • شروط التشغيل

        نطاق درجات الحرارة (التشغيل)
        5 ~ 40  درجة مئوية
        نطاق درجة الحرارة (التخزين)
        -20 ~ 60  درجة مئوية
        متوسط الوقت بين عملية فاشلة وأخرى (MTBF)
        50,000  ساعة (ساعات)
        الارتفاع
        0 ~ 3000 م
        نطاق الرطوبة (عند التشغيل) [رطوبة نسبية]
        20 ~ 80% رطوبة نسبية (من دون تكثيف)
        نطاق الرطوبة (عند التخزين) [رطوبة نسبية]
        5 ~ 95% رطوبة نسبية (من دون تكثيف)

      • الطاقة

        الاستهلاك (وضع التشغيل)
        115 واط
        مأخذ كهربائي رئيسي
        100 - 240 فولت تقريبًا، 50‏/60 هرتز
        استهلاك الطاقة في وضع الاستعداد
        <0.5 واط
        الاستهلاك (الحد الأقصى)
        150 واط
        استهلاك الطاقة (نموذجي)
        115  واط
        ميزات توفير الطاقة
        الطاقة الذكية

      • الصوت

        مكبرات صوت مضمّنة
        2 × 10 واط (RMS)

      • تطبيقات الوسائط المتعددة

        تشغيل فيديو USB
        • MPEG
        • H.264
        • JPEG
        تشغيل صور USB
        • JPEG
        • BMP
        • PNG
        تشغيل صوت USB
        • AAC
        • WMA
        • HEAAC
        • MPEG

      • الملحقات

        الملحقات المتضمّنة
        • سلك طاقة التيار المتناوب
        • كبل RS232
        • جهاز تحكم عن بُعد
        • بطاريات لجهاز التحكم عن بعد
        • دليل البدء السريع
        الملحقات المضمّنة
        • كبل مع مستشعر بالأشعة تحت الحمراء (1,8 م)
        • كبل سلسلة تعاقبية RS232
        • غطاء USB وبرغي (عدد 1)
        الحامل
        BM02542/BM05922

      • متفرقات

        الكفالة
        ضمان لمدة 3 سنوات
        لغات العرض على الشاشة
        • الإنكليزية
        • الفرنسية
        • الألمانية
        • الإيطالية
        • البولندية
        • الروسية
        • الأسبانية
        • التركية
        • الصينية المبسطة
        • الصينية التقليدية
        • العربية
        • اليابانية
        الموافقات التنظيمية
        • CE
        • CB
        • FCC، الفئة B

      ما محتويات الصندوق؟

      العناصر الأخرى المتوفرة في الصندوق

      • سلك طاقة التيار المتناوب
      • كبل RS232
      • جهاز تحكم عن بُعد
      • بطاريات لجهاز التحكم عن بعد
      • دليل البدء السريع

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