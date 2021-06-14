ألعاب فيديو سلسة بدقة 4K / ‏120 هرتز

تمكّن من تشغيل الألعاب بدقة 4K الواضحة جدًا مع معدل تحديث سلس يبلغ 120 هرتز عند توصيل Xbox Series X وغيرها من وحدات التحكّم بالألعاب من الجيل التالي عبر إحدى وصلات HDMI 2.1 المتعددة. يضمن معدل التحديث الأسرع عددًا أقل من الإطارات التي يتم تخطيها، لعرض تحركات العدو في حركة سلسة وواضحة جدًا بحيث يمكنك استهدافه بسهولة.