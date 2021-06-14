ضمان لمدة عامين
559M1RYV/89
أداء محسّن لألعاب الفيديو من الجيل التالي
لمحبّي ألعاب الفيديو الفعليين، تقدّم شاشة Momentum المصممة لـ Xbox حقبة جديدة من الألعاب. ارتقِ بالصوت مع التقنية التي يقدّمها خبراء الصوت Bowers & Wilkins وإضاءة Ambiglow الجديدة لمستوى أعلى من الانغماس وتجربة ألعاب رائعة بصورة إجمالية.
مصممة لـ Xbox
Momentum
55 بوصة (139,7 سم)
3840 × 2160 (4K UHD)
أطلق العنان لألعاب الفيديو. لقد أقمنا شراكة مع فريق Xbox لتطوير هذه الشاشة المصممة لـ Xbox والمعتمدة لتزويدك بأداء Xbox Series X البصري المثالي فور توصيلها.
تمكّن من تشغيل الألعاب بدقة 4K الواضحة جدًا مع معدل تحديث سلس يبلغ 120 هرتز عند توصيل Xbox Series X وغيرها من وحدات التحكّم بالألعاب من الجيل التالي عبر إحدى وصلات HDMI 2.1 المتعددة. يضمن معدل التحديث الأسرع عددًا أقل من الإطارات التي يتم تخطيها، لعرض تحركات العدو في حركة سلسة وواضحة جدًا بحيث يمكنك استهدافه بسهولة.
أصبح بإمكان لاعبي الكمبيوتر الذي يريدون الحصول على تجربة ألعاب بدقة 4K فعلية مع أسرع معدل تحديث يبلغ 144 هرتز الاستمتاع بأسلس أداء مع الوصلات المضمّنة.
الجوائز
تغطية BT. 709 / DCI-P3 استنادًا إلى CIE1976
نطاق NTSC استنادًا إلى مساحة الألوان CIE1976
نطاق sRGB استنادًا إلى CIE 1931
تعمل الدقة القصوى مع إدخال HDMI أو DP.
للحصول على أفضل أداء إخراج، يرجى الحرص دائمًا على أن تكون بطاقة الرسوميات قادرة على تحقيق الدقة القصوى ومعدل التحديث الأقصى لشاشة Philips هذه.
تساوي قيمة وقت الاستجابة SmartResponse
في ما يتعلّق بوظيفة الطاقة والشحن لكبل USB-C، يجب أن يدعم الكمبيوتر الدفتري/الجهاز مواصفات تسليم الطاقة القياسية لـ USB-C. يرجى التحقق من ذلك في دليل المستخدم أو شركة التصنيع للكمبيوتر الدفتري للحصول على مزيد من التفاصيل.
لنقل مقاطع الفيديو عبر USB-C، يجب أن يدعم الكمبيوتر الدفتري/جهازك وضع USB-C DP Alt
قد تبدو الشاشة مختلفة عن الصور المعروضة.