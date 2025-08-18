مصطلحات البحث

  بدون زخارف، مع لمسة من الإثارة.

    QD MiniLED تلفزيون QD MiniLED بدقة 4K

    55MLED800/56

    بدون زخارف، مع لمسة من الإثارة.

    عزز تجربتك مع التألق مع تلفزيون Mini-LED الذكي الذي يُمتعك بالترفيه، سواء أكنت تشاهد الأفلام أم المباريات الرياضية. يُقدم لك تلفزيون Mini-LED هذا بأسعار معقولة صورًا رائعة بفضل تقنية Quantum Dot التي تُظهر تفاصيل وألوانًا مذهلة في أي إضاءة.

    إكتشف كلّ المميزات

    QD MiniLED تلفزيون QD MiniLED بدقة 4K

    بدون زخارف، مع لمسة من الإثارة.

    تلفزيون QD MiniLED بدقة 4K

    • تلفزيون QD Mini-LED بدقة 4K مقاس 139 سم (55 بوصة)
    • Google TV™‎
    • Dolby Vision وDolby Atmos
    تقنية Quantum Dot لضمان لون وتباين مذهلين

    تقنية Quantum Dot لضمان لون وتباين مذهلين

    ألوان أكثر جرأة. ألوان بيضاء أكثر وضوحًا. ألوان سوداء أعمق. تمنحك تقنية Quantum Dot MiniLED صورة ساطعة ومفصلة مع تباين فائق، وستستمتع بألوان أكثر من أي وقت مضى!

    صورة مثالية دائمًا، بغض النظر عن المصدر. محرك P5 من Philips

    صورة مثالية دائمًا، بغض النظر عن المصدر. محرك P5 من Philips

    يوفر محرك P5 من Philips صورة بروعة المحتوى الذي تحبه. تحتوي التفاصيل على المزيد من العمق إلى حد كبير. تبدو الألوان زاهية والبشرة طبيعية في الوقت نفسه. أما التباين فيبدو واضحًا لدرجة أنك ستشعر بكل التفاصيل، والحركة سلسة بطريقة مثالية.

    الترفيه الذي تحبه، مع بعض المساعدة من Google.

    الترفيه الذي تحبه، مع بعض المساعدة من Google.

    ما الذي تريد مشاهدته؟ يجمع Google TV الأفلام والبرامج وغيرها من التطبيقات والاشتراكات وينظّمها لك فقط. ستحصل على اقتراحات استنادًا إلى ما يعجبك، ويمكنك حتى استخدام تطبيق Google TV على هاتفك لتحرير قائمة المشاهدة في أثناء التنقل.

    تحكّم صوتي مع الذكاء الاصطناعي. مساعد Google

    تحكّم صوتي مع الذكاء الاصطناعي. مساعد Google

    يمكنك اختيار المساعدات الصوتية! اضغط على زر Google Assistant الموجود في جهاز التحكم عن بُعد ويمكنك استخدام صوتك للعثور على الأفلام والعروض والحصول على التوصيات والتحكم في الأجهزة المنزلية الذكية المتوافقة.

    ألعاب رائعة. 144 هرتز، زمن تأخر منخفض للغاية، تقنية VRR

    ألعاب رائعة. 144 هرتز، زمن تأخر منخفض للغاية، تقنية VRR

    العب بدون قيود واستمتع بواقعية تلفزيونات QD MiniLED المذهلة! يتميز تلفزيون HDMI 2.1 بمعدل تحديث أصلي فائق السرعة يبلغ 144 هرتز وزمن تأخر إدخال منخفض جدًا، ويوفر طريقة لعب سلسة وسريعة الاستجابة وحركة طبيعية فائقة السلاسة ورسومات رائعة المظهر. يضيف وضع الألعاب في تلفزيونات QD MiniLED المزيد من الإثارة وإذا كنت تستخدم جهاز كمبيوتر شخصيًا للعب، فستستمتع بتقنية VRR بسرعة 144 هرتز عبر HDMI.

    رؤية وصوت سينمائيان. Dolby Vision وDolby Atmos.

    رؤية وصوت سينمائيان. Dolby Vision وDolby Atmos.

    بفضل Dolby Vision وDolby Atmos، ستبدو صورة أفلامك وبرامجك وألعابك وصوتها مذهلين. شاهد الصور كما أراد أن تراها المخرج، فلا يخيب ظنّك بسبب المشاهد الداكنة جدًا! اسمع كل كلمة بوضوح، واختبر التأثيرات الصوتية وكأنك في قلب الحدث.

    ألوان وتباين مع HDR10 وHLG

    ألوان وتباين مع HDR10 وHLG

    ألوان أكثر سطوعًا. درجات ألوان مليئة بالحيوية. من المشاهد الداكنة إلى الإضاءة الساطعة، يُعتبر الوضوح هو الأهم. وهنا يبرز دور النطاق الديناميكي العالي مع ألوان وتباين أوضح.

    المواصفات التقنية

    • الصورة/الشاشة

      شاشة العرض
      شاشة LED صغيرة بدقة 4K Ultra HD وبتقنية QD
      دقة اللوحة
      3840‏x‏2160
      معدل التحديث الأصلي
      144  هرتز
      محرك الصورة
      محرك P5 Perfect Picture

    • دقة الشاشة

      معدل تحديث الدقة
      576 بكسل - 50 هرتز، 640 × 480 - 60 هرتز، 720 بكسل -50‏/60 هرتز، 1920 × 1080 بكسل - 24/‏25/‏30/‏50‏/60‏/100‏/120‏/144 هرتز، 2560 × 1440 - 60/‏120‏/144 هرتز، 3840×2160 بكسل - 24/‏25/‏30/‏50‏/60‏/100‏/120‏/144 هرتز

    • جهاز الموالفة/الاستقبال/النقل

      تلفزيون رقمي
      DVB-T/T2

    • تلفزيون ذكي

      نظام التشغيل
      Google TV™
      حجم الذاكرة (Flash)*
      32 غيغابايت
      تطبيق Smart TV*
      • Netflix
      • YouTube
      • Amazon Prime Video

    • ميزات Smart TV

      تفاعل المستخدم
      انعكاس الشاشة
      المساعد الصوتي*
      • مساعد Google مضمّن
      • جهاز تحكّم عن بُعد مع ميكروفون

    • تطبيقات الوسائط المتعددة

      تنسيقات تشغيل الفيديو
      MPEG1،‏MPEG2،‏MPEG4،‏H.264،‏HEVC/H.265،‏VP8،‏Motion JPEG،‏H.263،‏VP9
      تنسيقات تشغيل الموسيقى
      MP3، ‏WAV، ‏AAC، ‏FLAC
      تنسيقات الترجمات المعتمدة
      SRT، ‏SMI، ‏SSA، ‏SUB، ‏ASS، ‏TXT
      تنسيقات تشغيل الصورة
      JPEG، ‏GIF، ‏PNG، ‏BMP، ‏HEIF

    • الصوت

      قوة الإخراج (RMS)
      16 واط
      تكوين مكبر الصوت
      20 واط (2×10 واط)
      برنامج ترميز
      Dolby Atmos
      تحسين الصوت
      • تحسين الجهير من Dolby
      • حوار واضح
      • ضبط مستوى الصوت من Dolby

    • إمكانية الاتصال

      عدد توصيلات HDMI
      3
      ميزات HDMI
      • 4K
      • قناة إرجاع الصوت
      عدد منافذ USB
      3
      الاتصال اللاسلكي
      • Wi-Fi 802.11ac‏، 2x2، نطاق مزدوج
      • Bluetooth 5.1
      HDCP 2.2
      نعم
      HDMI eARC
      HEMI 2
      HDMI VRR
      نعم، على كل منافذ HDMI
      ميزات HDMI 2.1
      • eARC على HDMI 2
      • دعم eARC/‏VRR/‏ALLM
      • معدل بيانات 48 جيجابت في الثانية كحد أقصى
      • HDMI VRR
      HDMI-CEC
      نعم
      HDCP
      نعم

    • ميزات فيديو HDMI مدعومة

      أجهزة الألعاب
      • ALLM
      • HDMI VRR
      HDR
      • Dolby Vision
      • HDR10
      • HLG
      HDMI
      HDMI 2/3: ‏HDMI 2.1 بسرعة نقل بيانات 48 جيجابت في الثانية، بدقة تصل حتى 4K، ‏144 هرتز

    • الطاقة

      استهلاك الطاقة في وضع الاستعداد
      <0,5 واط
      ميزات توفير الطاقة
      • مؤقت إيقاف التشغيل التلقائي
      • وضع Eco

    • الملحقات

      الملحقات المضمّنة
      • جهاز تحكم عن بُعد
      • بطاريتان AAA
      • حامل التثبيت على الطاولة
      • سلك الطاقة
      • دليل البدء السريع
      • كتيّب المسائل القانونية والأمان

    • الأبعاد

      تعيين العرض
      1445  ملليمترًا
      تعيين العرض (مع الحامل)
      1226  ملليمترًا
      تعيين الارتفاع (مع الحامل)
      735.9  ملليمترًا
      تعيين العمق (مع الحامل)
      300  ملليمترًا
      عرض العلبة
      1340  ملليمترًا
      ارتفاع العلبة
      807  ملليمترًا
      عمق العلبة
      134  ملليمترًا
      الوزن مع التغليف
      24.5  كلغ
      أبعاد أداة التركيب على الحائط
      400 x‏ 200 ملم

    الحصول على الدعم لهذا المنتج

    ابحث عن نصائح حول المنتج، والأسئلة الشائعة، ودلائل المستخدم، ومعلومات السلامة والامتثال.

    • تختلف عروض Android App باختلاف البلد. للحصول على مزيد من التفاصيلـ يرجى زيارة متجر Google Play المحلي.
    • إن الصور المبيّنة على الموقع الإلكتروني هي صور لأغراض توضيحية فقط. يرجى الاطّلاع دائمًا على أجهزة التلفزيون الفعلية التي تُباع في المتاجر العادية أو متاجر البيع بالتجزئة.
    • يختلف توفر تطبيق Smart TV بحسب طراز التلفزيون والبلد. لمزيد من التفاصيل، يرجى زيارة: www.philips.com/smarttv.
    • يختلف تطبيق TV Remote من Philips والوظائف المتعلقة به بحسب طراز التلفزيون، والمشغِّل، والبلد، وطراز الجهاز الذكي ونظام التشغيل. لمزيد من التفاصيل، يرجى زيارة: www.philips.com/TVRemoteapp.
    • يختلف EPG والرؤية الفعلية (ما يصل إلى 8 أيام) بالاستناد إلى البلد والمشغّل.
    • يجب الاشتراك بـ Netflix. يخضع للشروط على https://www.netflix.com
    • يتوفر Amazon Prime بلغات وبلدان محددة.
    • إن Amazon وAlexa وكل الشعارات ذات الصلة هي علامات تجارية لشركة Amazon.com, Inc.‎ أو للشركات التابعة لها. يتوفر Amazon Alexa بلغات وبلدان محددة.
    • يجب توفر اشتراك في Disney+‎. يخضع للشروط المتوفرة على https://www.disneyplus.com‏(c)‏ 2020 Disney والكيانات التابعة لها. يتوفر Disney+‎ بلغات وبلدان محددة.
    • يتوفر مساعد Google بلغات وبلدان مختلفة حسب نوع المنتج.
    • يختلف توفر خدمات التحكم الصوتي ووظائفها وفقًا للبلد واللغة.
    • حجم الذاكرة (Flash): ‏32 جيجابايت، قد تختلف مساحة القرص المتوفرة الفعلية (بالاستناد إلى التطبيقات المثبتة مسبقًا مثلاً ونظام التشغيل المثبت وغير ذلك)
    • إن Google TV هو اسم تجربة برنامج هذا الجهاز والعلامة التجارية لشركة Google LLC.
    • إن Google TV هو اسم تجربة برنامج هذا الجهاز والعلامة التجارية لشركة Google LLC. أما YouTube وOk Google والعلامات الأخرى فهي علامات تجارية لشركة Google LLC.
    • الصور هي لأغراض توضيحية فقط
    • إن الصور المبيّنة على الموقع الإلكتروني هي صور لأغراض توضيحية فقط. يرجى الاطّلاع دائمًا على أجهزة التلفزيون الفعلية التي تُباع في المتاجر العادية أو متاجر البيع بالتجزئة.
    Philips & AGT partnership

    نفخر بشراكتنا مع ‎شركة عمون للتجارة العامة منذ 12 سنوات، وسنعمل جاهدين على أن تبقى هذه الشراكة وثيقة في المستقبل

