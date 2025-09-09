مع تفاصيل وعمق. صورة OLED النابضة بالحياة.

تبدو الصور النابضة بالحياة لتلفزيون OLED، الذي يتميز بدقة 4K (UHD)، مذهلة دائمًا حتى لو تم عرضها من أي زاوية، حيث تظهر المرئيات ذات اللون الأسود باللون الأسود دائمًا، لا الرمادي، وسترى كل التفاصيل في الظلال أو المناطق الساطعة. يتم دعم غالبية تنسيقات HDR الرئيسية، ومن ثَمَّ ستشعر بالقوة الكاملة لكل مشهد.