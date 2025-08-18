65MLED800/56
بدون زخارف، مع لمسة من الإثارة.
عزز تجربتك مع التألق مع تلفزيون Mini-LED الذكي الذي يُمتعك بالترفيه، سواء أكنت تشاهد الأفلام أم المباريات الرياضية. يُقدم لك تلفزيون Mini-LED هذا بأسعار معقولة صورًا رائعة بفضل تقنية Quantum Dot التي تُظهر تفاصيل وألوانًا مذهلة في أي إضاءة.إكتشف كلّ المميزات
إذا كنت مؤهلاً للاستفادة من الإعفاء من الضريبة على القيمة المضافة للأجهزة الطبية، فيمكنك المطالبة به لهذا المنتج. سيتم خصم مبلغ الضريبة على القيمة المضافة من السعر المذكور أعلاه. اطّلع على التفاصيل الكاملة في سلة التسوّق.
ألوان أكثر جرأة. ألوان بيضاء أكثر وضوحًا. ألوان سوداء أعمق. تمنحك تقنية Quantum Dot MiniLED صورة ساطعة ومفصلة مع تباين فائق، وستستمتع بألوان أكثر من أي وقت مضى!
يوفر محرك P5 من Philips صورة بروعة المحتوى الذي تحبه. تحتوي التفاصيل على المزيد من العمق إلى حد كبير. تبدو الألوان زاهية والبشرة طبيعية في الوقت نفسه. أما التباين فيبدو واضحًا لدرجة أنك ستشعر بكل التفاصيل، والحركة سلسة بطريقة مثالية.
ما الذي تريد مشاهدته؟ يجمع Google TV الأفلام والبرامج وغيرها من التطبيقات والاشتراكات وينظّمها لك فقط. ستحصل على اقتراحات استنادًا إلى ما يعجبك، ويمكنك حتى استخدام تطبيق Google TV على هاتفك لتحرير قائمة المشاهدة في أثناء التنقل.
يمكنك اختيار المساعدات الصوتية! اضغط على زر Google Assistant الموجود في جهاز التحكم عن بُعد ويمكنك استخدام صوتك للعثور على الأفلام والعروض والحصول على التوصيات والتحكم في الأجهزة المنزلية الذكية المتوافقة.
العب بدون قيود واستمتع بواقعية تلفزيونات QD MiniLED المذهلة! يتميز تلفزيون HDMI 2.1 بمعدل تحديث أصلي فائق السرعة يبلغ 144 هرتز وزمن تأخر إدخال منخفض جدًا، ويوفر طريقة لعب سلسة وسريعة الاستجابة وحركة طبيعية فائقة السلاسة ورسومات رائعة المظهر. يضيف وضع الألعاب في تلفزيونات QD MiniLED المزيد من الإثارة وإذا كنت تستخدم جهاز كمبيوتر شخصيًا للعب، فستستمتع بتقنية VRR بسرعة 144 هرتز عبر HDMI.
بفضل Dolby Vision وDolby Atmos، ستبدو صورة أفلامك وبرامجك وألعابك وصوتها مذهلين. شاهد الصور كما أراد أن تراها المخرج، فلا يخيب ظنّك بسبب المشاهد الداكنة جدًا! اسمع كل كلمة بوضوح، واختبر التأثيرات الصوتية وكأنك في قلب الحدث.
ألوان أكثر سطوعًا. درجات ألوان مليئة بالحيوية. من المشاهد الداكنة إلى الإضاءة الساطعة، يُعتبر الوضوح هو الأهم. وهنا يبرز دور النطاق الديناميكي العالي مع ألوان وتباين أوضح.
