مساعد Google. تحكّم في التلفزيون باستخدام صوتك

تحكّم بتلفزيون Google TV من Philips بصوتك. هل تريد تشغيل لعبة أو مشاهدة Netflix أو البحث عن المحتويات والتطبيقات في متجر Google Play؟ يكفي أن تقول ذلك لتلفزيونك. يمكنك أيضًا إرسال أوامر لكل الأجهزة المنزلية الذكية المتوافقة مع مساعد Google- مثل تخفيت الأضواء وضبط منظّم الحرارة أثناء مشاهدة الأفلام، كل ذلك من دون النهوض عن الأريكة.