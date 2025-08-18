مصطلحات البحث

    OLED 720 series تلفزيون OLED بدقة 4K UHD

    77OLED720/56

    كل عرض. كل فيلم. كل لعبة.

    الحماس حقيقي مع تلفزيون OLED الأقل تكلفة لدينا. أيًا كان ما تشاهده أو تلعبه، فإن الصورة الواقعية والحركة السلسة تزيد من الحماس. صوت Dolby Atmos لكل عرض وفيلم ولعبة.

    OLED 720 series تلفزيون OLED بدقة 4K UHD

    كل عرض. كل فيلم. كل لعبة.

    Google TV بدقة 4K UHD وتقنية OLED

    • تلفزيون OLED حجم 194 سم (77 بوصة) بدقة 4K UHD
    • Google TV™‎
    • Dolby Vision وDolby Atmos
    مع تفاصيل وعمق. صورة OLED النابضة بالحياة.

    تبدو الصور النابضة بالحياة لتلفزيون OLED، الذي يتميز بدقة 4K (UHD)، مذهلة دائمًا حتى لو تم عرضها من أي زاوية، حيث تظهر المرئيات ذات اللون الأسود باللون الأسود دائمًا، لا الرمادي، وسترى كل التفاصيل في الظلال أو المناطق الساطعة. يتم دعم غالبية تنسيقات HDR الرئيسية، ومن ثَمَّ ستشعر بالقوة الكاملة لكل مشهد.

    الترفيه الذي تحبه، مع بعض المساعدة من Google.

    ما الذي تريد مشاهدته؟ يجمع Google TV الأفلام والبرامج وغيرها من التطبيقات والاشتراكات وينظمها لك فقط. ستحصل على اقتراحات استنادًا إلى ما يعجبك، ويمكنك حتى استخدام تطبيق Google TV على هاتفك لتحرير قائمة المشاهدة في أثناء التنقل.

    تحكّم صوتي مع الذكاء الاصطناعي. مساعد Google

    يمكنك اختيار المساعدات الصوتية! اضغط على زر Google Assistant الموجود في جهاز التحكم عن بُعد ويمكنك استخدام صوتك للعثور على الأفلام والعروض والحصول على التوصيات والتحكم في الأجهزة المنزلية الذكية المتوافقة.

    صورة فائقة الوضوح. مشاهدة مليئة بالحياة.

    مهما كان ما تشاهده، يقدم لك تلفزيون LED بدقة 4K هذا صورة حيوية وفائقة الوضوح مع ألوان نابضة. هذا ويتوافق التلفزيون مع كل تنسيقات HDR الرئيسية، بحيث ستتمكن من رؤية تفاصيل أكثر حتى في المناطق المظلمة والبراقة، عند مشاهدة محتوى HDR.

    رؤية وصوت سينمائيان. Dolby Vision وDolby Atmos.

    بفضل Dolby Vision وDolby Atmos، ستبدو صورة أفلامك وبرامجك وألعابك وصوتها مذهلين. شاهد الصور كما أراد أن تراها المخرج، فلا يخيب ظنّك بسبب المشاهد الداكنة جدًا! اسمع كل كلمة بوضوح، واختبر التأثيرات الصوتية وكأنك في قلب الحدث.

    جاهز للألعاب. 120 هرتز، تقنية VRR/ALLM.

    العب بدون قيود واستمتع بالألوان النابضة بالحياة التي توفرها شاشة OLED! يتميز تلفزيون HDMI 2.1، بمعدل تحديث أصلي فائق السرعة يبلغ 120 هرتز، ويوفر أفضل ما في معدات الألعاب من الجيل التالي مع طريقة لعب سلسة وسريعة الاستجابة وحركة طبيعية فائقة السلاسة ورسومات رائعة المظهر.

    المواصفات التقنية

    • الصورة/الشاشة

      نسبة العرض إلى الارتفاع
      16:9
      شاشة العرض
      دقة 4K Ultra HD، ‏OLED
      دقة اللوحة
      3840 x‏ 2160
      معدل التحديث الأصلي
      120  هرتز
      تحسين الصورة
      • HDR10
      • HLG (معيار Hybrid Log Gamma)
      • Dolby Vision
      • قياسي، ديناميكي، أفلام، ECO، لطيف، زاهٍ، رياضي، ألعاب

    • دقة الشاشة

      معدل تحديث الدقة
      640 × 480 - 60 هرتز 576 بكسل -50 هرتز 720 بكسل -50/60 هرتز 1920 × 1080 بكسل -24/25/30/50/ 60/100/120 هرتز 2560 × 1440 - 60/120 هرتز 3840×2160 بكسل - 24/25/30/50/60/100/120 هرتز

    • دقة الشاشة المعتمدة

      إدخالات الكمبيوتر على كل منافذ HDMI
      دعم HDR‏، HDR10/ HLG
      إدخالات فيديو على كل منافذ HDMI
      • دعم HDR
      • HDR10/HLG ‏(معيار Hybrid Log Gamma)

    • جهاز الموالفة/الاستقبال/النقل

      تلفزيون رقمي
      DVB-T/T2
      دعم MPEG
      • MPEG2
      • MPEG4
      تلتيكست
      1000 صفحة تشعبية
      دعم HEVC
      نعم

    • تلفزيون ذكي

      نظام التشغيل
      Google TV™
      حجم الذاكرة (Flash)*
      32 غيغابايت

    • ميزات Smart TV

      تطبيقات SmartTV*
      • YouTube
      • Amazon Prime Video
      • بحث في Google
      • YouTube Music
      • Netflix
      سهولة الاستخدام
      زر القائمة الذكية الشامل
      برنامج ثابت قابل للترقية
      • ترقية برنامج ثابت عبر الإنترنت
      • برنامج ثابت قابل للترقية بواسطة USB
      • معالج الترقية التلقائية للبرنامج الثابت
      جهاز تحكم عن بُعد
      مع صوت
      المساعد الصوتي*
      • مساعد Google مضمّن
      • جهاز تحكّم عن بُعد مع ميكروفون

    • تطبيقات الوسائط المتعددة

      تنسيقات تشغيل الفيديو
      MPEG1،‏MPEG2،‏MPEG4،‏H.264،‏HEVC/H.265،‏VP8،‏AVS،‏ AVS2.0،‏AV1،‏ Motion JPEG،‏H،‏VP9
      تنسيقات تشغيل الموسيقى
      MPEG1/2 Layer1،‏MPEG1/2 Layer2،‏AMR،‏MPEG1/2 Layer3،‏AC3،‏EAC3(DDP)،‏LPCM،‏AAC،‏ HEAAC
      تنسيقات الترجمات المعتمدة
      • ‎.SMI
      • ‎.SRT
      • ‎.SUB
      • ‎.TXT
      • ‎.ASS
      • ‎.SSA
      تنسيقات تشغيل الصورة
      JPEG، ‏GIF، ‏PNG، ‏BMP، ‏HEIF

    • تفاعل المستخدم

      جهاز تحكم عن بُعد
      الصوت*
      مؤشر قوة الإشارة
      نعم

    • الصوت

      قوة الإخراج (RMS)
      70 واط
      تكوين مكبر الصوت
      مكبر صوت (2×15 واط)+(2 × 10 واط)+20 واط
      تحسين الصوت
      Dolby Atmos

    • إمكانية الاتصال

      عدد توصيلات HDMI
      2
      عدد منافذ USB
      3
      HDMI 1
      eARC
      الاتصال اللاسلكي
      • Bluetooth 5.0
      • Wi-Fi 802 11ac‏، 2x2، نطاق مزدوج
      HDMI 2
      4K 120 هرتز
      توصيلات أخرى
      • الهوائي IEC75
      • Ethernet-LAN RJ-45
      • إخراج الصوت الرقمي (ضوئي)
      • إخراج الصوت (3,5 مم)
      HDCP 2.2
      نعم
      ميزات HDMI 2.1
      • معدل بيانات 48 جيجابت في الثانية كحد أقصى
      • HDMI VRR

    • ميزات فيديو HDMI مدعومة

      HDR
      • Dolby Vision
      • HDR10
      • HLG

    • الطاقة

      مأخذ كهربائي رئيسي
      تيار متردد 100-240 فولت، 50‏/60 هرتز
      درجة الحرارة المحيطة
      من 5 إلى 35 درجة مئوية
      استهلاك الطاقة في وضع الاستعداد
      <0,5 واط
      ميزات توفير الطاقة
      • مؤقت إيقاف التشغيل التلقائي
      • كتم صوت الصورة (للراديو)
      • وضع Eco

    • الملحقات

      الملحقات المضمّنة
      • بطاريتان AAA
      • سلك الطاقة
      • دليل البدء السريع
      • كتيّب المسائل القانونية والأمان
      • حامل التثبيت على الطاولة
      • جهاز تحكم عن بُعد
      • دليل المستخدم

    • الأبعاد

      تعيين العرض
      1723  ملليمترًا
      تعيين الارتفاع
      998  ملليمترًا
      تعيين العمق
      53,5  ملليمترًا
      وزن المنتج
      37  كلغ
      تعيين العرض (مع الحامل)
      1723  ملليمترًا
      تعيين الارتفاع (مع الحامل)
      1022  ملليمترًا
      تعيين العمق (مع الحامل)
      291  ملليمترًا
      وزن المنتج (مع الحامل)
      41  كلغ
      عرض العلبة
      1920  ملليمترًا
      ارتفاع العلبة
      1154  ملليمترًا
      عمق العلبة
      188  ملليمترًا
      الوزن مع التغليف
      54  كلغ
      أبعاد أداة التركيب على الحائط
      400 x ‏400 مم

    ما محتويات الصندوق؟

    العناصر الأخرى المتوفرة في الصندوق

    • بطاريتان AAA
    • سلك الطاقة
    • دليل البدء السريع
    • كتيّب المسائل القانونية والأمان
    • حامل التثبيت على الطاولة
    • جهاز تحكم عن بُعد
