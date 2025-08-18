العناصر الأخرى المتوفرة في الصندوق
- بطاريتان AAA
- سلك الطاقة
- دليل البدء السريع
- كتيّب المسائل القانونية والأمان
- حامل التثبيت على الطاولة
- جهاز تحكم عن بُعد
77OLED720/56
كل عرض. كل فيلم. كل لعبة.
الحماس حقيقي مع تلفزيون OLED الأقل تكلفة لدينا. أيًا كان ما تشاهده أو تلعبه، فإن الصورة الواقعية والحركة السلسة تزيد من الحماس. صوت Dolby Atmos لكل عرض وفيلم ولعبة.إكتشف كلّ المميزات
إذا كنت مؤهلاً للاستفادة من الإعفاء من الضريبة على القيمة المضافة للأجهزة الطبية، فيمكنك المطالبة به لهذا المنتج. سيتم خصم مبلغ الضريبة على القيمة المضافة من السعر المذكور أعلاه. اطّلع على التفاصيل الكاملة في سلة التسوّق.
تبدو الصور النابضة بالحياة لتلفزيون OLED، الذي يتميز بدقة 4K (UHD)، مذهلة دائمًا حتى لو تم عرضها من أي زاوية، حيث تظهر المرئيات ذات اللون الأسود باللون الأسود دائمًا، لا الرمادي، وسترى كل التفاصيل في الظلال أو المناطق الساطعة. يتم دعم غالبية تنسيقات HDR الرئيسية، ومن ثَمَّ ستشعر بالقوة الكاملة لكل مشهد.
ما الذي تريد مشاهدته؟ يجمع Google TV الأفلام والبرامج وغيرها من التطبيقات والاشتراكات وينظمها لك فقط. ستحصل على اقتراحات استنادًا إلى ما يعجبك، ويمكنك حتى استخدام تطبيق Google TV على هاتفك لتحرير قائمة المشاهدة في أثناء التنقل.
يمكنك اختيار المساعدات الصوتية! اضغط على زر Google Assistant الموجود في جهاز التحكم عن بُعد ويمكنك استخدام صوتك للعثور على الأفلام والعروض والحصول على التوصيات والتحكم في الأجهزة المنزلية الذكية المتوافقة.
مهما كان ما تشاهده، يقدم لك تلفزيون LED بدقة 4K هذا صورة حيوية وفائقة الوضوح مع ألوان نابضة. هذا ويتوافق التلفزيون مع كل تنسيقات HDR الرئيسية، بحيث ستتمكن من رؤية تفاصيل أكثر حتى في المناطق المظلمة والبراقة، عند مشاهدة محتوى HDR.
بفضل Dolby Vision وDolby Atmos، ستبدو صورة أفلامك وبرامجك وألعابك وصوتها مذهلين. شاهد الصور كما أراد أن تراها المخرج، فلا يخيب ظنّك بسبب المشاهد الداكنة جدًا! اسمع كل كلمة بوضوح، واختبر التأثيرات الصوتية وكأنك في قلب الحدث.
العب بدون قيود واستمتع بالألوان النابضة بالحياة التي توفرها شاشة OLED! يتميز تلفزيون HDMI 2.1، بمعدل تحديث أصلي فائق السرعة يبلغ 120 هرتز، ويوفر أفضل ما في معدات الألعاب من الجيل التالي مع طريقة لعب سلسة وسريعة الاستجابة وحركة طبيعية فائقة السلاسة ورسومات رائعة المظهر.
