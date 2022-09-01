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1000 Series

جهاز تنقية الهواء للغرف المتوسطة الحجم

AC1711
  • تنقية الهواء في أقل من 10 دقائق (1) تنقية الهواء في أقل من 10 دقائق (1) تنقية الهواء في أقل من 10 دقائق (1)
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    1000 Series جهاز تنقية الهواء للغرف المتوسطة الحجم

    AC1711

    تنقية الهواء في أقل من 10 دقائق (1)

    بكبسة زر واحدة، ينقّي جهاز تنقية الهواء الفيروسات أو مسببات الحساسية أو الملوّثات غير المرئية في منزلك، للحفاظ عليه نظيفًا وآمنًا؛ فهو ينقّي بسرعة وفعالية، بفضل معدل تسليم الهواء النظيف (CADR) الذي يبلغ 300 م³/الساعة. إكتشف كلّ المميزات

    1000 Series جهاز تنقية الهواء للغرف المتوسطة الحجم

    تنقية الهواء في أقل من 10 دقائق (1)

    بكبسة زر واحدة، ينقّي جهاز تنقية الهواء الفيروسات أو مسببات الحساسية أو الملوّثات غير المرئية في منزلك، للحفاظ عليه نظيفًا وآمنًا؛ فهو ينقّي بسرعة وفعالية، بفضل معدل تسليم الهواء النظيف (CADR) الذي يبلغ 300 م³/الساعة. إكتشف كلّ المميزات

    تنقية الهواء في أقل من 10 دقائق (1)

    بكبسة زر واحدة، ينقّي جهاز تنقية الهواء الفيروسات أو مسببات الحساسية أو الملوّثات غير المرئية في منزلك، للحفاظ عليه نظيفًا وآمنًا؛ فهو ينقّي بسرعة وفعالية، بفضل معدل تسليم الهواء النظيف (CADR) الذي يبلغ 300 م³/الساعة. إكتشف كلّ المميزات

    1000 Series جهاز تنقية الهواء للغرف المتوسطة الحجم

    تنقية الهواء في أقل من 10 دقائق (1)

    بكبسة زر واحدة، ينقّي جهاز تنقية الهواء الفيروسات أو مسببات الحساسية أو الملوّثات غير المرئية في منزلك، للحفاظ عليه نظيفًا وآمنًا؛ فهو ينقّي بسرعة وفعالية، بفضل معدل تسليم الهواء النظيف (CADR) الذي يبلغ 300 م³/الساعة. إكتشف كلّ المميزات

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      إزالة 99,9% من الفيروسات ومسببات الحساسية والملوّثات (3، 4، 7)

      • تنقية الغرف بمساحة تصل إلى 78 م²
      • معدل تسليم هواء نظيف يبلغ 300 م³/الساعة (CADR)
      • مرشح HEPA ومرشح الكربون النشط
      تنقية سريعة تناسب الغرف بحجم يصل إلى 78 م²

      تنقية سريعة تناسب الغرف بحجم يصل إلى 78 م²

      إن توزيع تدفق الهواء القوي يغطي الغرف التي يصل حجمها إلى 78 م بفعالية ويوزّع الهواء النظيف في كل ركن من الغرفة. يسمح ذلك بتحسين الهواء النظيف ليصل معدل تسليم الهواء النظيف (CADR) إلى 300 م/الساعة، أي أن الجهاز ينظف 20 م في غضون 10 دقائق. (1)

      تنقية 99,97% من الجسيمات الصغيرة بحجم يصل إلى 0,003 ميكرون

      تنقية 99,97% من الجسيمات الصغيرة بحجم يصل إلى 0,003 ميكرون

      نقدّم عملية تنقية ثلاثية المراحل مع تقنية NanoProtect HEPA والكربون النشط والمرشح الأولي، لضمان حمايتك من البكتيريا وغبار الطلع والغبار وPM2.5 وزغب الحيوانات الأليفة والغازات. تلتقط تقنية NanoProtect HEPA الملوّثات وتستخدم شحنة كهرباء استاتيكية لجذبها، ما يمكّنها من تنقية الهواء بشكل أسرع من مرشح HEPA H13 المستخدَم لأغراض طبية. (5)

      إزالة ما يصل إلى 99,9% من الفيروسات والرذاذات الموجودة في الهواء

      إزالة ما يصل إلى 99,9% من الفيروسات والرذاذات الموجودة في الهواء

      تلتقط تقنية VitaShield الرذاذات والجزيئات التي يكون حجمها أصغر من أصغر فيروس كورونا معروف (6). لا شيء يمرّ عبر VitaShield تقريبًا - فهي تقوم بإلغاء تفعيل الفيروسات واحتباسها في الداخل. تم اختبارها بشكلٍ منفصل من قبل Airmid health-group للتأكد من قدرتها على إزالة 99,9% من الفيروسات والرذاذات الموجودة في الهواء (2). وتم اختبارها أيضًا للتأكد من فعاليتها ضد فيروس كورونا (7).

      مستشعر من المستوى الاحترافي لتنقية ذكية

      مستشعر من المستوى الاحترافي لتنقية ذكية

      يقوم مستشعر AeraSense الاحترافي بمسح الهواء 1000 مرة في الثانية للكشف عن الملوثات الضارة واختيار السرعة الصحيحة بذكاء لكل بيئة. ويعرض جودة الهواء في الوقت الحقيقي، ما يظهر مستوى مسببات الحساسية وPM2.5 بشكل رقمي، بالإضافة إلى حلقة ألوان بديهية.

      تم اختباره واعتماده لجودة يمكنك الوثوق بها

      تم اختباره واعتماده لجودة يمكنك الوثوق بها

      تخضع أجهزة تنقية الهواء من Philips إلى 170 اختبار كشف إجباريًا وصارمًا قبل إخراجها من المصنع واعتمادها من قبل المركز الأوروبي لمؤسسة الأبحاث حول الحساسية. وهي تخضع لاختبارات صارمة متعلّقة بفترة الاستخدام والمتانة، لتشغيل متواصل على مدار الساعة.

      هدوء تام وبدون إزعاج بسبب الضوء

      هدوء تام وبدون إزعاج بسبب الضوء

      في وضع السكون، يعمل جهاز تنقية الهواء بهدوء مطلق تقريبًا لتستمتع بهواء نظيف وأنت تنام. ويمكن خفت مؤشر جودة الهواء والضوء على واجهة المستخدم أو إطفاؤهما لتفادي أي إزعاج بسبب الضوء.

      استهلاك طاقة منخفض

      استهلاك طاقة منخفض

      بفضل تصميم جهاز تنقية الهواء الموفر لاستهلاك الطاقة، يمكن تشغيله على طاقة قصوى تبلغ 27 واط، أي ما يعادل الطاقة التي تستخدمها لمبة متوهجة. وهو يمتثل لمعايير عالمية صارمة حول مستوى الفعالية المرتفع.

      مؤشر ذكي لاستبدال المرشح

      مؤشر ذكي لاستبدال المرشح

      يحسب جهاز تنقية الهواء عمر المرشح بدقة بالاستناد إلى مستوى التلوث ووقت التشغيل. ويُبلغك عندما تحتاج إلى استبدال المرشح، لصيانة سهلة.

      صيانة سهلة

      صيانة سهلة

      تم تصميم جهاز تنقية الهواء لتنظيف أسهل باستخدام الهيكل البلاستيكي الأسطواني البسيط. وهو يستخدم مرشحًا مضمنًا يجمع 3 وظائف في جهاز واحد، لذا لا حاجة إلى تغيير المرشح بشكل منفصل.

      الوضع التلقائي و4 مستويات سرعة يدوية

      الوضع التلقائي و4 مستويات سرعة يدوية

      شغّل منتجك في الوضع التلقائي الذكي أو اختر من بين 4 مستويات سرعة: وضع النوم والسرعة1 والسرعة2 والسرعة القصوى، لتحكّم كامل بتدفق الهواء ومستوى الصوت.

      المواصفات التقنية

      • توفير استهلاك الطاقة

        الحد الأقصى لاستهلاك الطاقة
        27  واط
        استهلاك الطاقة بوضع الاستعداد
        <=0.2  واط
        الفولتية
        100-240  فولت

      • الصيانة

        تغيير الفلتر الموصى به
        12 شهرًا (8)
        مرشح بديل
        FY1700/30
        الخدمة
        ضمان عالمي لمدة سنتين

      • الوزن والأبعاد

        أبعاد المنتج (ع x ع x ط)
        273*273*486  ملليمترًا
        أبعاد علبة التغليف (الطول×العرض×الارتفاع)
        326*326*535  ملليمترًا
        الوزن مع التغليف
        5.4  كلغ
        وزن المنتج
        4.1  كلغ
        اللون (الألوان)
        أبيض، رمادي فاتح

      • الأداء

        معدل تسليم الهواء النظيف (الجسيمات، معيار GB/T)
        300 m³/h  م³/س
        حجم الغرفة (NRCC)
        لغاية 78 م²
        التنقية
        مرشح HEPA ومرشح الكربون النشط والمرشح الأولي
        مستشعر (ات) جودة الهواء
        جسيمات PM2.5
        تنقية الجسيمات
        99,97% من الجسيمات بحجم يبلغ 0,003 ميكرون
        تنقية مسببات الحساسية
        99,99%
        تنقية الفيروسات والرذاذ
        <99,9%

      • إمكانية الاستخدام

        الحد الأدنى لمستوى الصوت (وضع النوم)
        18  ديسيبل
        الحد الأعلى لمستوى الصوت (السرعة القصوى)
        50  ديسيبل
        طول سلك الطاقة
        1.8  أمتار
        الوضع التلقائي
        نعم
        وضع السكون
        نعم
        إعدادات السرعة اليدوية
        4 (وضع النوم، السرعة 1، السرعة 2، السرعة القصوى)
        معلومات حول جودة الهواء
        اللون، رقميًا (PM2.5, IAI)
        إضاءة محيطة تلقائية
        نعم

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          • (1)من الهواء الذي يمرّ عبر المرشح، إنه وقت افتراضي لعملية تنظيف لمرة واحدة محتسبة عبر قسم معدل تسليم الهواء النظيف الذي يبلغ 300 م³/الساعة على حجم الغرفة الذي يبلغ 48 م³ (افتراضًا أن حجم الغرفة يبلغ 20 م² في المساحة الأرضية و2,4 م في الارتفاع).
          • (2) تم اختبار معدل تقليل الميكروبات في شركة Airmid Health group Ltd.‎ في حجرة اختبار بمساحة 28,5 م³ وملوثة بفيروس الإنفلونزا من نوع "أ" (H1N1) المنقول في الهواء في وضع السرعة القصوى بعد 10-20 دقيقة. لا يقدّم جهاز تنقية الهواء بحد ذاته الحماية من فيروس كوفيد-19، ولكن يمكن أن يكون جزءًا من خطة حماية نفسك وعائلتك (وكالة حماية البيئة الأمريكية)
          • (3) من الهواء الذي يمرّ عبر المرشح، حيث تم اختباره ضد رذاذ كلوريد الصوديوم من قِبل معهد الطاقة والتكنولوجيا البيئية (IUTA) وفق معيار DIN71460-1
          • (4)من الهواء الذي يمر عبر المرشح، الذي تم اختباره بغبار طلع البتولا على مادة المرشح وفقًا لمعيار SOP 350.003 لدى معهد Austrian OFI
          • (4) تتميّز مادة مرشح NanoProtect HEPA بمقاومة أدنى لدفق الهواء مقارنةً بمرشح HEPA H13، ما يسمح لجهاز تنقية الهواء من Philips المزوّد بمرشح NanoProtect بتقديم معدل أعلى من تسليم الهواء النظيف (CADR) مقارنةً بمرشح HEPA H13 معتمد وبحجم مماثل (قامت Philips بإجراء الاختبار في مارس 2016).
          • (6)من الهواء الذي يمرّ عبر المرشح، حيث تم اختباره ضد رذاذ كلوريد الصوديوم من قِبل معهد الطاقة والتكنولوجيا البيئية (IUTA) وفق معيار DIN71460-1. تشير المعلومات الداعمة لحجم فيروس كورونا إلى أنه يبلغ حوالي 0,8 - 0,22 ميكرون: MacLachlan, Dubovi, Fenner's Veterinary Virology (5th Ed.), Academic Press, 2017, Ch. 24 Pages 435-461
          • (7)اختبار معدل تقليل البكتيريا في مختبر خارجي، داخل حجرة اختبار ملوّثة بمواد متطايرة بفيروس كورونا (HCoV-229E) المتعلّق بالبشر مع مرشح HEPA NanoProtect من Philips.
          • (8) يتم احتساب فترة الاستخدام الموصى بها بالاستناد إلى متوسط وقت الاستخدام الخاص بمستهلكي منتجات Philips وبيانات مستوى تلوّث الهواء الخارجي في المدن التابعة لمنظمة الصحة العالمية (WHO). يتأثر وقت الاستخدام الفعلي بظروف الاستخدام ووتيرته.
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