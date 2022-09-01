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  • تنقية الهواء في أقل من 10 دقائق (1) تنقية الهواء في أقل من 10 دقائق (1) تنقية الهواء في أقل من 10 دقائق (1)

    السلسلة 1000 جهاز تنقية الهواء للغرف المتوسطة الحجم

    AC1711/90

    تنقية الهواء في أقل من 10 دقائق (1)

    بكبسة زر واحدة، ينقّي جهاز تنقية الهواء الفيروسات أو مسببات الحساسية أو الملوّثات غير المرئية في منزلك، للحفاظ عليه نظيفًا وآمنًا؛ فهو ينقّي بسرعة وفعالية، بفضل معدل تسليم الهواء النظيف (CADR) الذي يبلغ 300 م³/الساعة.

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    السلسلة 1000 جهاز تنقية الهواء للغرف المتوسطة الحجم

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    تنقية الهواء في أقل من 10 دقائق (1)

    إزالة 99,9% من الفيروسات ومسببات الحساسية والملوّثات (3، 4، 7)

    • تنقية الغرف بمساحة تصل إلى 78 م²
    • معدل تسليم هواء نظيف يبلغ 300 م³/الساعة (CADR)
    • فلتر HEPA وفلتر الكربون النشط
    تنقية سريعة تناسب الغرف بحجم يصل إلى 78 م²

    تنقية سريعة تناسب الغرف بحجم يصل إلى 78 م²

    إن توزيع تدفق الهواء القوي يغطي الغرف التي يصل حجمها إلى 78 م بفعالية ويوزّع الهواء النظيف في كل ركن من الغرفة. يسمح ذلك بتحسين الهواء النظيف ليصل معدل تسليم الهواء النظيف (CADR) إلى 300 م/الساعة، أي أن الجهاز ينظف 20 م في غضون 10 دقائق. (1)

    تنقية 99,97% من الجسيمات الصغيرة بحجم يصل إلى 0,003 ميكرون

    تنقية 99,97% من الجسيمات الصغيرة بحجم يصل إلى 0,003 ميكرون

    نقدّم عملية تنقية ثلاثية المراحل مع تقنية NanoProtect HEPA والكربون النشط والفلتر الأولي، لضمان حمايتك من البكتيريا وغبار الطلع والغبار وPM2.5 وزغب الحيوانات الأليفة والغازات. تلتقط تقنية NanoProtect HEPA الملوّثات وتستخدم شحنة كهرباء استاتيكية لجذبها، ما يمكّنها من تنقية الهواء بشكل أسرع من فلتر HEPA H13 المستخدَم لأغراض طبية. (5)

    إزالة ما يصل إلى 99,9% من الفيروسات والرذاذات الموجودة في الهواء

    إزالة ما يصل إلى 99,9% من الفيروسات والرذاذات الموجودة في الهواء

    تلتقط تقنية VitaShield الرذاذات والجزيئات التي يكون حجمها أصغر من أصغر فيروس كورونا معروف (6). لا شيء يمرّ عبر VitaShield تقريبًا - فهي تقوم بإلغاء تفعيل الفيروسات واحتباسها في الداخل. تم اختبارها بشكلٍ منفصل من قبل Airmid health-group للتأكد من قدرتها على إزالة 99,9% من الفيروسات والرذاذات الموجودة في الهواء (2). وتم اختبارها أيضًا للتأكد من فعاليتها ضد فيروس كورونا (7).

    مستشعر من المستوى الاحترافي لتنقية ذكية

    مستشعر من المستوى الاحترافي لتنقية ذكية

    يقوم مستشعر AeraSense الاحترافي بمسح الهواء 1000 مرة في الثانية للكشف عن الملوثات الضارة واختيار السرعة الصحيحة بذكاء لكل بيئة. ويعرض جودة الهواء في الوقت الحقيقي، ما يظهر مستوى مسببات الحساسية وPM2.5 بشكل رقمي، بالإضافة إلى حلقة ألوان بديهية.

    تم اختباره واعتماده لجودة يمكنك الوثوق بها

    تم اختباره واعتماده لجودة يمكنك الوثوق بها

    تخضع أجهزة تنقية الهواء من Philips إلى 170 اختبار كشف إجباريًا وصارمًا قبل إخراجها من المصنع واعتمادها من قبل المركز الأوروبي لمؤسسة الأبحاث حول الحساسية. وهي تخضع لاختبارات صارمة متعلّقة بفترة الاستخدام والمتانة، لتشغيل متواصل على مدار الساعة.

    هدوء تام وبدون إزعاج بسبب الضوء

    هدوء تام وبدون إزعاج بسبب الضوء

    في وضع السكون، يعمل جهاز تنقية الهواء بهدوء مطلق تقريبًا لتستمتع بهواء نظيف وأنت تنام. ويمكن خفت مؤشر جودة الهواء والضوء على واجهة المستخدم أو إطفاؤهما لتفادي أي إزعاج بسبب الضوء.

    استهلاك طاقة منخفض

    استهلاك طاقة منخفض

    بفضل تصميم جهاز تنقية الهواء الموفر لاستهلاك الطاقة، يمكن تشغيله على طاقة قصوى تبلغ 27 واط، أي ما يعادل الطاقة التي تستخدمها لمبة متوهجة. وهو يمتثل لمعايير عالمية صارمة حول مستوى الفعالية المرتفع.

    مؤشر ذكي لاستبدال الفلتر

    مؤشر ذكي لاستبدال الفلتر

    يحسب جهاز تنقية الهواء عمر الفلتر بدقة بالاستناد إلى مستوى التلوث ووقت التشغيل. ويُبلغك عندما تحتاج إلى استبدال الفلتر، لصيانة سهلة.

    صيانة سهلة

    صيانة سهلة

    تم تصميم جهاز تنقية الهواء لتنظيف أسهل باستخدام الهيكل البلاستيكي الأسطواني البسيط. وهو يستخدم فلترًا مضمنًا يجمع 3 وظائف في جهاز واحد، لذا لا حاجة إلى تغيير الفلتر بشكل منفصل.

    الوضع التلقائي و4 مستويات سرعة يدوية

    الوضع التلقائي و4 مستويات سرعة يدوية

    شغّل منتجك في الوضع التلقائي الذكي أو اختر من بين 4 مستويات سرعة: وضع النوم والسرعة1 والسرعة2 والسرعة القصوى، لتحكّم كامل بتدفق الهواء ومستوى الصوت.

    المواصفات التقنية

    • موفرة للطاقة

      الحد الأقصى لاستهلاك الطاقة
      27  W
      استهلاك الطاقة بوضع الاستعداد
      <=0,2  W
      الفولتية
      100 إلى 240  V

    • الصيانة

      تغيير الفلتر الموصى به
      12 شهرًا (8)
      فلتر بديل
      FY1700/30
      الخدمة
      ضمان عالمي لمدة سنتين

    • الوزن والأبعاد

      أبعاد علبة التغليف (الطول×العرض×الارتفاع)
      326*326*535  mm
      أبعاد المنتج (ع x ع x ط)
      273*273*486  mm
      وزن المنتج
      4.1  kg
      الوزن مع التغليف
      5.4  kg
      اللون (الألوان)
      أبيض، رمادي فاتح

    • الأداء

      معدل تسليم الهواء النظيف (الجسيمات، معيار GB/T)
      300 م³/الساعة  m³/h
      حجم الغرفة (NRCC)
      لغاية 78 م²
      مراحل التنقية
      فلتر HEPA وفلتر الكربون النشط والفلتر الأولي
      مستشعر (ات) جودة الهواء
      جسيمات PM2.5
      تنقية الجسيمات
      99,97% من الجسيمات بحجم يبلغ 0,003 ميكرون
      تنقية مسببات الحساسية
      99,99%
      تنقية الفيروسات والرذاذ
      <99.9%

    • مدى الاستفادة

      الحد الأدنى لمستوى الصوت (وضع النوم)
      18  dB
      الحد الأعلى لمستوى الصوت (السرعة القصوى)
      50  dB
      الوضع التلقائي
      نعم
      طول سلك الطاقة
      1,8  m
      وضع السكون
      نعم
      إعدادات السرعة اليدوية
      4 (وضع النوم، السرعة 1، السرعة 2، السرعة القصوى)
      معلومات حول جودة الهواء
      اللون، رقميًا (PM2.5, IAI)
      إضاءة محيطة تلقائية
      نعم

    Badge-D2C

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    • (1)من الهواء الذي يمرّ عبر الفلتر، إنه وقت افتراضي لعملية تنظيف لمرة واحدة محتسبة عبر قسم معدل تسليم الهواء النظيف الذي يبلغ 300 م³/الساعة على حجم الغرفة الذي يبلغ 48 م³ (افتراضًا أن حجم الغرفة يبلغ 20 م² في المساحة الأرضية و2,4 م في الارتفاع).
    • (2) تم الاختبار من قِبل شركة Airmid Healthgroup Ltd. في غرفة بمساحة 28,5 مترًا مكعبًا تحتوي على فيروس إنفلونزا A(H1N1) المحمول في الهواء؛ وتم قياس الانخفاض في وضع السرعة القصوى بعد 10-20 دقيقة. لا توفر أجهزة تنقية الهواء الحماية من كوفيد-19 وحدها، ولكنها تدعم الحماية الشاملة (وكالة حماية البيئة الأمريكية).
    • (3) من الهواء الذي يمرّ عبر الفلتر، حيث تم اختباره ضد رذاذ كلوريد الصوديوم من قِبل معهد الطاقة والتكنولوجيا البيئية (IUTA) وفق معيار DIN71460-1
    • (4)من الهواء الذي يمر عبر الفلتر، الذي تم اختباره بغبار طلع البتولا على مادة الفلتر وفقًا لمعيار SOP 350.003 لدى معهد Austrian OFI
    • (5) توفر مادة فلتر NanoProtect HEPA مقاومة أقل لتدفق الهواء مقارنةً بفلاتر HEPA H13، ما يتيح لأجهزة تنقية الهواء من Philips المزودة بفلتر NanoProtect تقديم معدل أعلى من توفير الهواء النظيف (CADR) مقارنةً بفلاتر HEPA H13 المعتمدة ذات الحجم المماثل. أجرت شركة Philips هذا الاختبار في مارس 2016.
    • (6) تم اختباره باستخدام رذاذ كلوريد الصوديوم من قِبَل معهد الطاقة والتكنولوجيا البيئية وفقَ معيار DIN71460-1 على الهواء الذي يمر عبر الفلتر. يتراوح حجم فيروسات كورونا بين 0,08 و0,22 ميكرون تقريبًا (MacLachlan, Dubovi, Fenner's Veterinary Virology, 5th Ed., Academic Press, 2017, Ch. 24, pp. 435-461).
    • (7)اختبار معدل تقليل البكتيريا في مختبر خارجي، داخل حجرة اختبار ملوّثة بمواد متطايرة بفيروس كورونا (HCoV-229E) المتعلّق بالبشر مع فلتر HEPA NanoProtect من Philips.
    • (8) يتم احتساب فترة الاستخدام الموصى بها بالاستناد إلى متوسط وقت الاستخدام الخاص بمستهلكي منتجات Philips وبيانات مستوى تلوّث الهواء الخارجي في المدن التابعة لمنظمة الصحة العالمية (WHO). يتأثر وقت الاستخدام الفعلي بظروف الاستخدام ووتيرته.
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