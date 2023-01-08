AC3737/10
تنفّس الفرق
جهاز تنقية وترطيب الهواء 2 في 1 من Philips: أداء قوي، وسهولة في الاستخدام. يعمل كجهاز لتنقية الهواء وترطيبه، أو كجهاز لتنقية الهواء فقط مع خزان مياه قابل للفك. ينظّف الغرف الكبيرة بدقة، ويقضي على 99,97% من الملوثات و99% من الفورمالدهيد.إكتشف كلّ المميزات
إذا كنت مؤهلاً للاستفادة من الإعفاء من الضريبة على القيمة المضافة للأجهزة الطبية، فيمكنك المطالبة به لهذا المنتج. سيتم خصم مبلغ الضريبة على القيمة المضافة من السعر المذكور أعلاه. اطّلع على التفاصيل الكاملة في سلة التسوّق.
يقوم بتوزيع تدفق هواء نظيف وقوي على كل ركن من أركان الغرفة بمعدل تسليم الهواء النظيف (CADR) يبلغ 270 م3/الساعة (1)، فينقّي بدقة الغرف الكبيرة بمساحة تصل إلى 131 م2 (2) لحمايتك من البكتيريا والفيروسات وغبار الطلع والغبار وزغب الحيوانات الأليفة وعث الغبار والغازات الضارة مثل الفورمالديهايد، والروائح الكريهة والملوثات الأخرى.
تتميز أجهزة تنقية الهواء من Philips بأنها الوحيدة المزودة بتنقية NanoProtect HEPA، وفلتر الكربون النشط والفلتر الأولي، لإزالة 99,97% من الجسيمات الصغيرة بحجم يصل إلى 0,003 ميكرون (3). تلتقط تقنية NanoProtect HEPA الملوثات، وتستخدم أيضًا شحنة الكهرباء الساكنة لجذب الملوثات، مما يؤدي إلى تنقية كمية هواء أكبر بمرتَين مقارنة بتنقية HEPA H13 التقليدية مع توفير استهلاك الطاقة بنسبة أعلى (4).
ترطيب سريع، لغاية 650 مل/الساعة (5). يقوم الجهاز باستشعار مستوى الرطوبة وضبطه تلقائيًا وفق الإعداد المطلوب. يتم تشغيل وظيفة ترطيب الهواء وإيقاف تشغيلها تلقائيًا، لبلوغ مستوى الرطوبة الذي تريده.
يقوم مستشعر AeraSense الاحترافي بمسح الهواء بدقة 1000 مرة في الثانية لاكتشاف الملوّثات الضارة واختيار الإعداد الأمثل بذكاء. يقوم الجهاز بعرض جودة الهواء في الوقت الحقيقي، لإظهار مستوى مسببات الحساسية وPM2.5 ومستوى الرطوبة.
تعمل تقنية NanoCloud على تخفيض نسبة البكتيريا لغاية 99% مقارنةً بأجهزة ترطيب الهواء بالموجات فوق الصوتية (6). باستخدام التبخير الطبيعي، تُنشئ ضبابًا غير مرئي من الجزيئات الدقيقة جدًا من بخار المياه، مما يمنع انتشار البكتيريا والغبار الأبيض في غرفتك (7).
تم تحديث نظام التنقية بطبقة كربون نشط معالج خصيصًا، يعمل نظام الفلتر على تفتيت الفورمالديهايد ليحوّله إلى مواد غير مضرّة في غضون 0,1 ثانية. يزيل 99,9% من الفورمالديهايد بمعدل مرتفع من تسليم الهواء النظيف الذي يبلغ 335 م3/الساعة (6)، ما يتجاوز قدرة الحلول غير المُعالجة بعشر مرات. أضِف إلى أنه يزيل الغازات الضارة بفعالية مثل الأمونيا (NH3) وكبريتيد الهيدروجين (H2S) والمركبات العضوية المتطايرة (TVOC)، المسؤولة عن الروائح الكريهة كرائحة الحيوانات الأليفة ورائحة المرحاض ورائحة جسم الإنسان.
التقاط الرذاذ بما في ذلك الرذاذ الذي قد يحتوي على فيروسات تصيب الجهاز التنفسي. تم الاختبار بشكلٍ منفصل من قِبل طرف ثالث للتأكد من قدرته على إزالة 99,9% من البكتيريا والفيروسات مثل إنفلونزا H1N1 وفيروس كورونا البشري 229E وفيروس EV71.
في وضع النوم، يتميّز بصوت خافت جدًا بمستوى 15 ديسيبل (A) فقط (8) كما يقوم بإيقاف تشغيل الأضواء والشاشة تلقائيًا. أما في الوضع التلقائي، فيعمل على تخفيض مستويات الضجيج من خلال تعديل التشغيل بذكاء.
بدّل بين وضع 2 في 1 ووضع التنقية فقط بدون عناء من خلال إزالة خزّان المياه وإعادة تركيبه. يتميّز خزّان المياه بتصميم سهل الاستخدام وبسعة 4 لترات، مما يقلل وتيرة إعادة التعبئة. وتسهل إعادة تعبئة المياه، إذ يمكن القيام بذلك من الجهة العلوية بدون الحاجة إلى فتح الغطاء.
يزوّدك تطبيق Air+ بتجربة ذكية تضمن لك تنفّس هواء نظيف وصحي. يتعقّب الجهاز جودة الهواء في الداخل والخارج في الوقت الحقيقي ويسمح لك بالتحكّم بالجهاز سواء أكنت في المنزل أم خارجه بفضل جهاز للتحكّم الرقمي عن بُعد وأداة جدوَلة ذكية.
بفضل التصميم الموفر لاستهلاك لطاقة، يستخدم الجهاز ما يصل إلى 42 واط فقط لتنقية الهواء وترطيبه، أي أقل من المصباح الكهربائي التقليدي. وفي الوضع التلقائي، يعمل المحرك فقط عندما تدعو الحاجة، مما يمدد فترة استخدام الفلتر ويوفّر استهلاك الطاقة في الوقت نفسه.
تخضع أجهزة تنقية الهواء من Philips إلى 170 اختبار كشف إجباري وصارم قبل إخراجها من المصنع. تخضع أيضًا لاختبارات صارمة متعلّقة بالمتانة والعمر الافتراضي، لتشغيل مستمر على مدار الساعة وطيلة أيام الأسبوع.
المواصفات العامة
المواصفات التقنية
الأداء
مدى الاستفادة
ميزة السلامة
الوزن والأبعاد
موفرة للطاقة
الصيانة
التوافق
بلد المنشأ
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