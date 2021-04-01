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AMF220/95
لتنقية الهواء وإنعاشه وتدفئة منزلك في أي وقت
إن جهاز تنقية الهواء 3 في 1 من Philips يحافظ على المنازل صحية ومريحة. فهو يبعث الدفء في الشتاء والبرودة في الصيف، من خلال تنقية الهواء باستمرار، وإزالة 99,95% من الجسيمات الصغيرة والتي يصل حجمها إلى أصغر فيروس، معروف بفضل نظام التنقية HEPA.
تنقية الغرف بحجم يصل إلى 42 م²
معدل CADR يبلغ 165 م³/الساعة
فلتر HEPA وفلتر الكربون النشط
تناسب وظيفة التنقية غرفة بحجم يصل إلى 42 م² **. تصميم مثالي يسمح بتدفق الهواء من 360 درجة ويوفر فعالية تنقية عالية للجسيمات الصغيرة جدًا، لأداء تنقية يصل إلى 165 م³/الساعة من معدل تسليم الهواء النظيف (CADR) *. إمكانية تنقية الهواء بفعالية في غرفة بحجم يبلغ 20 م² في غضون 17,5 دقائق.
بفضل التنقية الثلاثية المراحل التي تضم فلتر NanoProtect HEPA وفلتر الكربون النشط والفلتر الأولي، يمكن التقاط 99,95% من الجسيمات الصغيرة بحجم يصل إلى 0,003 ميكرون، وهي أصغر من أصغر فيروس معروف***، وإزالة البكتيريا وغبار الطلع والغبار وPM2.5 وزغب الحيوانات الأليفة وعث الغبار وجراثيم العفن والروائح الكريهة والغازات والرذاذات وغيرها من الملوثات.
يكشف مستشعر جودة الهواء عن الجسيمات في الهواء بحجم أقل من 2,5 ميكرومتر ويعرضه في الوقت الحقيقي على شكل معلومات رقمية ومرمّزة بالألوان. يوفر شريط الألوان مؤشرًا بصريًا لجودة الهواء في الداخل، ويتراوح اللون من الأزرق (جيدة) إلى الأرجواني (معتدلة) فالزهري (رديئة) والأحمر (رديئة جدًا). تعرض الشاشة في الوقت الحقيقي أيضًا درجة الحرارة في الداخل وتنبيهًا لتغيير الفلتر.
العثور على الأسئلة المتداولة ودلائل المستخدم والمعلومات حول الحماية والنصائح
تم اختبار معدل تسليم الهواء النظيف (CADR) من قِبل مختبر طرف ثالث معتمد وفقًا للمعيار GB/T18801-2015. بعد التحسينات التي أجريناها في طريقة الاختبار ومراقبة جودة الإنتاج، قمنا بترقية قيم CADR الخاصة بمنتجاتنا.
إذا اشتريت منتجًا لا تكون هذه المعلومات محدّثة على علبته بعد، فكن على ثقة أن المنتج يعمل بأعلى المواصفات المذكورة عبر الإنترنت.
حجم الغرفة الذي يبلغ 42 م² محتسب وفقًا لمعيار NRCC-5401 باستخدام معدل استلام الهواء النظيف (CADR) مع دخان السجائر الذي تم اختباره وفقًا لمعيار GB/T18801-2015.
* تم الاختبار في العام 2020 من قِبل معهد الطاقة والتكنولوجيا البيئية (IUTA) وفقًا للمعيار DIN71460-1 باستخدام رذاذ كلوريد الصوديوم.
* * من الهواء الذي يمرّ عبر الفلتر، تم اختبار معدل تقليل الميكروبات في شركة Airmid Health group Ltd.، النتيجة بعد مرور 40 دقيقة، مع تشغيل الجهاز في الوضع الأقصى، في حجرة اختبار تبلغ مساحتها 28,5 م³ وملوّثة بفيروس الإنفلونزا من النوع "أ" (H1N1) المنقول في الهواء.
* * لا يوفر جهاز تنقية الهواء بحد ذاته الحماية من فيروس كوفيد-19، ولكن يمكن أن يكون جزءًا من خطة حماية نفسك وعائلتك (وكالة حماية البيئة الأمريكية)
* * * من الهواء الذي يمرّ عبر الفلتر، تم الاختبار من قِبل مختبر طرف ثالث معتمد في حجرة تبلغ مساحتها 30 م³ وفقًا للمعيار GB21551.3-2010، (العنقودية البيضاء 8032 كبكتيريا اختبار).
* * * * إن فترة الاستهلاك الموصى بها عبارة عن عملية احتساب نظرية بالاستناد إلى متوسط مستوى الجسيمات المنقولة في الهواء في الأماكن الخارجية الذي يبلغ 35 ميكروغرام/م³، مع تشغيل جهاز تنقية الهواء على أدنى سرعة في غرفة بمساحة 39 م² لمدة 16 ساعة يوميًا.