الصفحة الرئيسية
Philips - انقر هنا للانتقال إلى الصفحة الرئيسية
AR
EN
1

مصطلحات البحث

AquaTouch

آلة حلاقة كهربائية للاستخدام الرطب والجاف

AT750/20
1 الجوائز
  • حماية مثالية للبشرة وحلاقة ناعمة حماية مثالية للبشرة وحلاقة ناعمة حماية مثالية للبشرة وحلاقة ناعمة
    -{discount-value}

    AquaTouch آلة حلاقة كهربائية للاستخدام الرطب والجاف

    AT750/20
    1 الجوائز

    حماية مثالية للبشرة وحلاقة ناعمة

    استخدم آلة الحلاقة الرطبة هذه من Philips مع جيل أو رغوة الحلاقة لتوفير راحة أكبر للبشرة. استمتع الآن بحلاقة منعشة من دون القلق بشأن تهيّج بشرتك. أما ميزة Aquatec فتضمن لك حلاقة جافة مريحة وحلاقة رطبة منعشة للبشرة. إكتشف كلّ المميزات

    AquaTouch آلة حلاقة كهربائية للاستخدام الرطب والجاف

    حماية مثالية للبشرة وحلاقة ناعمة

    استخدم آلة الحلاقة الرطبة هذه من Philips مع جيل أو رغوة الحلاقة لتوفير راحة أكبر للبشرة. استمتع الآن بحلاقة منعشة من دون القلق بشأن تهيّج بشرتك. أما ميزة Aquatec فتضمن لك حلاقة جافة مريحة وحلاقة رطبة منعشة للبشرة. إكتشف كلّ المميزات

    حماية مثالية للبشرة وحلاقة ناعمة

    استخدم آلة الحلاقة الرطبة هذه من Philips مع جيل أو رغوة الحلاقة لتوفير راحة أكبر للبشرة. استمتع الآن بحلاقة منعشة من دون القلق بشأن تهيّج بشرتك. أما ميزة Aquatec فتضمن لك حلاقة جافة مريحة وحلاقة رطبة منعشة للبشرة. إكتشف كلّ المميزات

    AquaTouch آلة حلاقة كهربائية للاستخدام الرطب والجاف

    حماية مثالية للبشرة وحلاقة ناعمة

    استخدم آلة الحلاقة الرطبة هذه من Philips مع جيل أو رغوة الحلاقة لتوفير راحة أكبر للبشرة. استمتع الآن بحلاقة منعشة من دون القلق بشأن تهيّج بشرتك. أما ميزة Aquatec فتضمن لك حلاقة جافة مريحة وحلاقة رطبة منعشة للبشرة. إكتشف كلّ المميزات

    منتجات مشابهة

    مراجعة كل aquatouch-shavers

      حماية مثالية للبشرة وحلاقة ناعمة

      حلاقة رطبة مع جيل أو رغوة الحلاقة

      • تقنية رفع وقص فعالة
      • رؤوس مرنة
      مُحسَّنة للاستخدام مع الجيل أو الرغوة لتوفير راحة أكبر للبشرة

      مُحسَّنة للاستخدام مع الجيل أو الرغوة لتوفير راحة أكبر للبشرة

      تضمن ميزة Aquatec حصولك على حلاقة جافة مريحة وحلاقة رطبة منعشة. وقد تم تحسينها للاستخدام مع جيل أو رغوة الحلاقة لتوفير راحة أكبر للبشرة حتى أثناء الاستحمام.

      أكثر من 40 دقيقة من الحلاقة اللاسلكية بعد الشحن مرة واحدة

      أكثر من 40 دقيقة من الحلاقة اللاسلكية بعد الشحن مرة واحدة

      تشغيل لاسلكي لأكثر من 40 دقيقة للحصول على 14 مرة حلاقة. يستغرق اكتمال شحنها 8 ساعات وهي بذلك تكون دائمًا جاهزة للاستخدام متى شئت.

      تنزلق بسلاسة على منحنيات وجهك

      تتكيف رؤوس الحماية المستديرة المخففة للاحتكاك مع منحنيات الوجه للحد من تلف البشرة.

      لحلاقة دقيقة ومريحة

      للحصول على حلاقة دقيقة، يعمل نظام الشفرات الثنائية المضمّن في آلة الحلاقة الكهربائية من Philips على رفع الشعيرات ليتم قصها بسهولة والحصول على حلاقة دقيقة.

      آلة حلاقة قابلة للغسل مزودة بنظام QuickRinse

      يتيح لك نظام QuickRinse تنظيفها تحت الصنبور واستخدامها أثناء الاستحمام

      المواصفات التقنية

      • أداء الحلاقة

        نظام الحلاقة
        تقنية رفع وقص فعالة
        تتبع دقيق
        تتبع تلقائي لتقاسيم الوجه

      • سهولة الاستعمال

        شاشة عرض
        • مؤشر LED واحد
        • إشارة امتلاء البطارية
        • إشارة انخفاض مستوى البطارية
        • علامة الشحن
        جاري الشحن
        • قابلة للشحن
        • تعمل بدون أسلاك
        تنظيف
        • حجرة جمع الشعر لغسل سريع
        • مقاومة للماء كلياً
        وقت الحلاقة
        أكثر من 40 دقيقة
        وقت الشحن
        8 ساعات

      • الملحقات

        الصيانة
        • فرشاة التنظيف
        • غطاء واقٍ

      • التصميم

        اللون الخارجي
        • شريط أزرق حيوي مضلع
        • الهيكل الأمامي باللون الأسود (عادي)
        اللون
        أسود وأزرق حيوي
        مقبض
        • سهلة الحمل
        • مقبض مطاطي

      • الطاقة

        فولتية تلقائية
        100-240 فولت
        نوع البطارية
        ليثيوم أيون
        الحد الأقصى لاستهلاك الطاقة
        5.4  واط
        طاقة الاستعداد
        0.5  واط

      • الخدمة

        رأس بديل
        • تم استبدال HQ8 بـ SH50
        • استبدال كل عام برأس HQ8

      احصل على الدعم لهذا المنتج

      الانتقال إلى خدمة رعاية المستهلك

      العثور على قطعة بديلة أو ملحق

      الانتقال إلى القطع والملحقات

      ملحقات لهذا المنتج

      عرض كافة الأكسسوارات

        المنتجات المقترحة

          المنتجات التي تم عرضها مؤخرًا

            الجوائز

            Philips & AGT partnership
            نفخر بشراكتنا مع ‎شركة عمون للتجارة العامة منذ 7 سنوات، وسنعمل جاهدين على أن تبقى هذه الشراكة وثيقة في المستقبل