حماية مثالية للبشرة وحلاقة ناعمة
استخدم آلة الحلاقة الرطبة هذه من Philips مع جيل أو رغوة الحلاقة لتوفير راحة أكبر للبشرة. استمتع الآن بحلاقة منعشة من دون القلق بشأن تهيّج بشرتك. أما ميزة Aquatec فتضمن لك حلاقة جافة مريحة وحلاقة رطبة منعشة للبشرة. إكتشف كلّ المميزات
إذا كنت مؤهلاً للاستفادة من الإعفاء من الضريبة على القيمة المضافة للأجهزة الطبية، فيمكنك المطالبة به لهذا المنتج. سيتم خصم مبلغ الضريبة على القيمة المضافة من السعر المذكور أعلاه. اطّلع على التفاصيل الكاملة في سلة التسوّق.
حماية مثالية للبشرة وحلاقة ناعمة
استخدم آلة الحلاقة الرطبة هذه من Philips مع جيل أو رغوة الحلاقة لتوفير راحة أكبر للبشرة. استمتع الآن بحلاقة منعشة من دون القلق بشأن تهيّج بشرتك. أما ميزة Aquatec فتضمن لك حلاقة جافة مريحة وحلاقة رطبة منعشة للبشرة. إكتشف كلّ المميزات
حماية مثالية للبشرة وحلاقة ناعمة
استخدم آلة الحلاقة الرطبة هذه من Philips مع جيل أو رغوة الحلاقة لتوفير راحة أكبر للبشرة. استمتع الآن بحلاقة منعشة من دون القلق بشأن تهيّج بشرتك. أما ميزة Aquatec فتضمن لك حلاقة جافة مريحة وحلاقة رطبة منعشة للبشرة. إكتشف كلّ المميزات
إذا كنت مؤهلاً للاستفادة من الإعفاء من الضريبة على القيمة المضافة للأجهزة الطبية، فيمكنك المطالبة به لهذا المنتج. سيتم خصم مبلغ الضريبة على القيمة المضافة من السعر المذكور أعلاه. اطّلع على التفاصيل الكاملة في سلة التسوّق.
حماية مثالية للبشرة وحلاقة ناعمة
استخدم آلة الحلاقة الرطبة هذه من Philips مع جيل أو رغوة الحلاقة لتوفير راحة أكبر للبشرة. استمتع الآن بحلاقة منعشة من دون القلق بشأن تهيّج بشرتك. أما ميزة Aquatec فتضمن لك حلاقة جافة مريحة وحلاقة رطبة منعشة للبشرة. إكتشف كلّ المميزات
تضمن ميزة Aquatec حصولك على حلاقة جافة مريحة وحلاقة رطبة منعشة. وقد تم تحسينها للاستخدام مع جيل أو رغوة الحلاقة لتوفير راحة أكبر للبشرة حتى أثناء الاستحمام.
تشغيل لاسلكي لأكثر من 40 دقيقة للحصول على 14 مرة حلاقة. يستغرق اكتمال شحنها 8 ساعات وهي بذلك تكون دائمًا جاهزة للاستخدام متى شئت.
تتكيف رؤوس الحماية المستديرة المخففة للاحتكاك مع منحنيات الوجه للحد من تلف البشرة.
للحصول على حلاقة دقيقة، يعمل نظام الشفرات الثنائية المضمّن في آلة الحلاقة الكهربائية من Philips على رفع الشعيرات ليتم قصها بسهولة والحصول على حلاقة دقيقة.
يتيح لك نظام QuickRinse تنظيفها تحت الصنبور واستخدامها أثناء الاستحمام
أداء الحلاقة
سهولة الاستعمال
الملحقات
التصميم
الطاقة
الخدمة