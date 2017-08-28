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تم إيقافه
BCR430/00
قدمان ناعمتان من الكعب إلى أخمص القدمين
تمنحك Pedi Advanced من Philips قدمَين ناعمتَين من الكعب إلى أخمص القدمين. يسمح لك تصميم القرص الدوّار والمقبض الفريد بإزالة مسامير القدم بدقة ولطف ومن دون مجهود من الكعب إلى أخمص القدمين.
مع حافة الدقة القصوى
قرص دوّار
رطب وجاف
تصميم لاسلكي وقابل لإعادة الشحن
يتميّز القرص الدوّار الفريد بحافة دقة قصوى للحصول على قدمَين ناعمتان من الكعب إلى أخمص القدمين. يسمح لك كل من القرص الدوّار وحافة الدقة بإزالة مسامير القدم بطريقة دقيقة ولطيفة ومن دون أي مجهود، للمناطق الكبيرة والأصغر.
علاج لطيف لبشرتك بفضل أكسيد الألمونيوم المدني الطبيعي المدمج في القرص.
تصميم مريح وحائز جوائز يسمح لك بالوصول إلى الكعب وأصابع قدمَيك.