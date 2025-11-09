BG3480/15
حلاقة سلسة وسهلة للجسم
للاستمتاع بحلاقة سهلة للجسم وراحة فائقة للبشرة. يضمن نظام الحلاقة بحماية ثلاثية حلاقة دقيقة وناعمة حتى في المناطق الحساسة بينما يوفر المشط الملحق بمقاس 2 أو 3 مم مظهرًا جميلاً وأنيقًا.إكتشف كلّ المميزات
إذا كنت مؤهلاً للاستفادة من الإعفاء من الضريبة على القيمة المضافة للأجهزة الطبية، فيمكنك المطالبة به لهذا المنتج. سيتم خصم مبلغ الضريبة على القيمة المضافة من السعر المذكور أعلاه. اطّلع على التفاصيل الكاملة في سلة التسوّق.
يتميز نظام الحلاقة بحماية ثلاثية برؤوس لؤلؤية لراحة فائقة للبشرة، وفتحات ماسية الشكل لتقشير البشرة بسهولة، فيما يقلل الواقي من تهيج الجلد بشكل ملحوظ.
مع حلاقة حتى 0,2 مم، تمنحك تقنية القص الخاصة بنا تجربة حلاقة دقيقة تحتاجها. تتميز برقاقة حلاقة ماسية الشكل تعمل بسلاسة لضمان لمسة نهائية ناعمة ومتساوية، ما يمنح بشرتك شعورًا بالنعومة والانتعاش.
توفر أمشاط ثنائية الاتجاه أطوال قابلة للتخصيص من 2 أو 3 مم لتناسب ذوقك، وتشذب في أي اتجاه لضمان حلاقة سلسة وفعالة في كل أنحاء الجسم، حتى في المناطق الحساسة.
بفضل إمكانية استخدامها أثناء الاستحمام 100%، يمكنك استخدام أداة تشذيب الجسم سواء أكانت رطبة أو جافة لتجربة مريحة وسهلة في كل مرة. كما أنها سهلة التنظيف.
توفر بطارية الليثيوم المتينة لدينا ما يصل إلى 80 دقيقة من التشغيل، لتجربة تشذيب قوية ومتواصلة.
يُبقيك مؤشر مستوى البطارية على اطلاع دائم بحالة بطاريتك، سواء أكانت منخفضة أم فارغة أم مشحونة بالكامل أم لا تزال قيد الشحن، ما يضمن لك الاستعداد الدائم لجلسة التشذيب التالية.
يجعل مقبضنا المريح الجهاز سهل الحمل والاستخدام، ما يوفر لك الراحة والتحكم اللازمين لإطلالة مثالية.
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