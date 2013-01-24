تجعدات نابضة بالحياة وتموجات لامعة
نقدّم لك جهاز تجعيد الشعر Glam Shine. إنه جهاز تجعيد الشعر الأول الذي نقدّمه مع العناية الأيونية والجزء الأسطواني الغني بالتيتانيوم، لتموجات لامعة ورائعة. بالإضافة إلى ذلك، يساعدك مؤشر جهوزية التموجات الفريد في الحصول على تموجات متناسقة في كل شعرك وفي حمايته من الإحماء المفرط. إكتشف كلّ المميزات
هذا المنتج لم يعد متاحا
إذا كنت مؤهلاً للاستفادة من الإعفاء من الضريبة على القيمة المضافة للأجهزة الطبية، فيمكنك المطالبة به لهذا المنتج. سيتم خصم مبلغ الضريبة على القيمة المضافة من السعر المذكور أعلاه. اطّلع على التفاصيل الكاملة في سلة التسوّق.
تجعدات نابضة بالحياة وتموجات لامعة
نقدّم لك جهاز تجعيد الشعر Glam Shine. إنه جهاز تجعيد الشعر الأول الذي نقدّمه مع العناية الأيونية والجزء الأسطواني الغني بالتيتانيوم، لتموجات لامعة ورائعة. بالإضافة إلى ذلك، يساعدك مؤشر جهوزية التموجات الفريد في الحصول على تموجات متناسقة في كل شعرك وفي حمايته من الإحماء المفرط. إكتشف كلّ المميزات
تجعدات نابضة بالحياة وتموجات لامعة
نقدّم لك جهاز تجعيد الشعر Glam Shine. إنه جهاز تجعيد الشعر الأول الذي نقدّمه مع العناية الأيونية والجزء الأسطواني الغني بالتيتانيوم، لتموجات لامعة ورائعة. بالإضافة إلى ذلك، يساعدك مؤشر جهوزية التموجات الفريد في الحصول على تموجات متناسقة في كل شعرك وفي حمايته من الإحماء المفرط. إكتشف كلّ المميزات
هذا المنتج لم يعد متاحا
إذا كنت مؤهلاً للاستفادة من الإعفاء من الضريبة على القيمة المضافة للأجهزة الطبية، فيمكنك المطالبة به لهذا المنتج. سيتم خصم مبلغ الضريبة على القيمة المضافة من السعر المذكور أعلاه. اطّلع على التفاصيل الكاملة في سلة التسوّق.
تجعدات نابضة بالحياة وتموجات لامعة
نقدّم لك جهاز تجعيد الشعر Glam Shine. إنه جهاز تجعيد الشعر الأول الذي نقدّمه مع العناية الأيونية والجزء الأسطواني الغني بالتيتانيوم، لتموجات لامعة ورائعة. بالإضافة إلى ذلك، يساعدك مؤشر جهوزية التموجات الفريد في الحصول على تموجات متناسقة في كل شعرك وفي حمايته من الإحماء المفرط. إكتشف كلّ المميزات
تؤدي الأيونات المشحونة سلبيًا إلى إزالة الكهرباء الثابتة وترطيب الشعر وتمليس طبقاته المختلفة لزيادة حيوية الشعر ولمعانه، والحصول بالتالي على شعر ناعم ولامع وخالٍ من التجعيد.
يشتهر التيتانيوم المستخدم بطريقة احترافية بمتانته وسرعة نقله للحرارة، للحصول بالتالي على أداء أفضل في التسريح. ويأتي الجزء الأسطواني مشبّعًا بالتيتانيوم للحصول على نتائج مثالية.
يسمح لك مؤشر Curl Ready بمعرفة عندما تصبح التموجات جاهزة من خلال إصداره "إشارة صوتية". تساعدك هذه الميزة المبتكرة في الحصول على تجعيدات وتموجات جميلة مع تفادي تعريض الشعر للحرارة المفرطة في الوقت نفسه. يمكنك دائمًا تسريح شعرك بدون استخدامه إن كنت تفضلين مدة تسريح أخرى.
تسمح لك درجة الحرارة العالية بتغيير شكل شعرك والحصول على الشعر المتموّج الذي ترغبين فيه.
يتمتّع جهاز تجعيد الشعر هذا بجزء أسطواني بحجم 160 مم، وهو مثالي لتجعيد الشعر الطويل أو الكثيف.
يسمح الحامل الآمن بإرساء جهاز تجعيد الشعر بأمان أثناء الاستخدام
يتميّز جهاز تمليس الشعر بوقت إحماء سريع، ليكون جاهزًا للاستخدام في غضون 45 ثانية.
أنت تمسكين دائماً بزمام الأمور. ما من تغيير عرضي في درجات الحرارة بعد الآن بفضل وظيفة إقفال المفاتيح.
تفيد تقنية السلك الدوّار في تدوير السلك لمنع تشابك الأسلاك.
ملائم للاستخدام بفضل سلك الطاقة بطول 1.8 م.
تقدّم لك الشاشة الرقمية التي تحتوي على 9 إعدادات لدرجة الحرارة تحكمًا مطلقًا لضبط درجة الحرارة المناسبة لنوع شعرك لتفادي إلحاق الضرر به.
المواصفات التقنية
الميزات
الخدمة