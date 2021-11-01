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  • شاهدي خصل شعرك تتحوّل إلى تموّجات رائعة شاهدي خصل شعرك تتحوّل إلى تموّجات رائعة شاهدي خصل شعرك تتحوّل إلى تموّجات رائعة

    StyleCare Prestige Auto Curler

    BHB876/03

    شاهدي خصل شعرك تتحوّل إلى تموّجات رائعة

    تمكّني من الحصول على تموّجات رائعة بسهولة تامة مع جهاز التجعيد التلقائي StyleCare Prestige Auto Curler من Philips بفضل نظام تجعيد الشعر الذكي والمبتكر. شاهدي خصل شعرك تتحوّل إلى تموّجات رائعة مع كمية شعر أكثر بمرتَين في تمريرة واحدة*

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    هذا المنتج لم يعد متاحا

    StyleCare Prestige Auto Curler

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    كمية شعر أكثر بمرتَين في تمريرة واحدة*

    • مع نظام تجعيد الشعر الذكي
    • كمية شعر أكثر بمرتَين في تمريرة واحدة
    • إمكانية الإمساك عموديًا
    • أدوات حماية لتجعيد ذكي
    نظام تجعيد الشعر الذكي للحصول على تسريحة مثالية

    نظام تجعيد الشعر الذكي للحصول على تسريحة مثالية

    استمتعي بأفضل تجربة تسريح شعر على الإطلاق بفضل نظام تجعيد الشعر الذكي الخاص بنا. يضمّ هذا النظام المبتكر مجموعةً رائعة من الميزات المتعددة التي تمت ترقيتها. ستتمكّنين من ابتكار تجعيدات مذهلة تدوم طويلاً بكبسة زر واحدة بفضل واقيَي التجعيدات الذكيَين اللذين يدوران تلقائيًا. يعمل هذان الواقيان على تجعيد كل خصلة من شعرك كما لو قام مسرّحو الشعر المحترفون بالقيام بذلك مع توفير العناية اللازمة لشعرك. علاوة على ذلك، تسمح تقنية تعزيز التجعيدات الذكية لجهاز تجعيد الشعر التلقائي بتوفير نتائج تدوم طويلاً باستخدام إعداد درجة حرارة يراعي صحة شعرك. ويساعد الجزء الأسطواني الأطول وإمكانية الإمساك عموديًا السهلة والتصميم المفتوح للجهاز الذي يتبع انسدال شعرك الطبيعي في تسريح شعرك بشكل مثالي بأقل جهد ممكن.

    جزء أسطواني أطول لتسريح كمية شعر أكثر بمرتَين في تمريرة واحدة

    جزء أسطواني أطول لتسريح كمية شعر أكثر بمرتَين في تمريرة واحدة

    بفضل سطح تجعيد الشعر الأكبر بنسبة 113%* الذي يتمتع به جهاز تجعيد الشعر التلقائي الذي نوفّره، أصبح بإمكانك الآن تسريح كمية شعر أكثر بمرتَين في تمريرة واحدة. ها قد أصبح الحصول على التجعيدات المثالية أسهل وأسرع من أي وقت مضى.

    أدوات حماية لتجعيد ذكي وللحصول على تموجات رائعة وتدوم طويلاً مثل المحترفين

    أدوات حماية لتجعيد ذكي وللحصول على تموجات رائعة وتدوم طويلاً مثل المحترفين

    يبتكر جهاز تجعيد الشعر التلقائي الخاص بنا تجعيدات مثالية ومدهشة تدوم طويلاً في كل مرة. بفضل واقيَي التجعيدات الذكيَين والمبتكرَين، يلتفّ الشعر بشكل مثالي حول الجزء الأسطواني وكأن مصفف شعر محترف وضع لمساته المميزة. ونظرًا إلى أنه تم تجعيد كل خصلة بشكل متساوٍ وعلى درجة حرارة يمكن التحكّم بها، ستحصلين على نتيجة مثالية مرة بعد مرة. أفضل ما في الأمر هو أنه يمكن تأدية هذا العمل المُتقن للغاية بكبسة زر واحدة وبشكل تلقائي!

    27 مجموعة من الإعدادات لتسريحات مختلفة

    27 مجموعة من الإعدادات لتسريحات مختلفة

    استمتعي بإطلالات متنوعة مع 27 مجموعة إعدادات (3 إعدادات للمؤقت x‏ 3 إعدادات لدرجة الحرارة x‏ 3 إعدادات لاتجاهات التجعيد). يمكن استخدام إعدادات التجعيد ودرجة الحرارة والوقت المتنوعة معًا بطرق مختلفة لابتكار التسريحة التي ترغبين بها في كل مرة.

    تصميم مفتوح لمظهر طبيعي وللحصول على تموجات مثالية، بدون مجهود

    تصميم مفتوح لمظهر طبيعي وللحصول على تموجات مثالية، بدون مجهود

    يساعد تصميمنا المفتوح والمبتكر بالإضافة إلى واقيَي التجعيدات العموديَين في ابتكار تجعيدات رائعة مع توفير العناية اللازمة لشعرك. في حجرة التجعيد الكبيرة، يلفّ واقيا التجعيدات الدوّاران الشعر بلطف ونعومة حول الجزء الأسطواني المخصص للتجعيد بدون مجهود. ونظرًا إلى أن واقيَي التجعيدات يتمتعان بشكل عمودي لتتبّع انسدال شعرك الطبيعي، فسيقل احتمال تشابك الشعر، ما سيمكّنك من تسريح شعرك براحة بال مطلقة.

    طلاء واقٍ من السيراميك مع طبقة من الكيراتين

    طلاء واقٍ من السيراميك مع طبقة من الكيراتين

    طلاء واقٍ من السيراميك مع طبقة من الكيراتين لعناية أفضل بشعرك.

    تقنية تعزيز التموجات: نتائج رائعة مع إعداد حرارة لا يؤذي شعرك

    تقنية تعزيز التموجات: نتائج رائعة مع إعداد حرارة لا يؤذي شعرك

    تسمح تقنية تعزيز التجعيدات الذكية بابتكار تجعيدات رائعة تدوم طويلاً باستخدام إعداد درجة حرارة يراعي صحة شعرك. وتعمل التركيبة التي تضمّ الشكل وواقيَي التجعيدات الذكيَين والجزء الأسطواني من الكيراتين والسيراميك بشكل متزامن لاستخدام الحرارة بفعالية ولتسريح الشعر بشكل مثالي مرة بعد مرة.

    3 إعدادات للحرارة و3 إعدادات للمؤقت لمختلف أنواع الشعر

    3 إعدادات للحرارة و3 إعدادات للمؤقت لمختلف أنواع الشعر

    تساعدك الإعدادات الثلاثة لدرجة الحرارة (170 درجة مئوية - 190 درجة مئوية - 210 درجات مئوية) والإعدادات الثلاثة للمؤقت (12 ثانية - 10 ثوانٍ - 8 ثوانٍ) في الحصول على نتائج رائعة، من التموجات العريضة إلى التموجات المشدودة على مختلف أنواع الشعر. على سبيل المثال، يمكنك استخدام إعداد درجة الحرارة المرتفعة مع وقت التجعيد الإضافي للحصول على تموجات مشدودة، ما هو مثالي للشعر الأكثر كثافة. أما إعداد درجة الحرارة المنخفضة مع وقت التجعيد الأقل فيُعتبر مثاليًا للشعر الذي يتطلب حماية إضافية.

    3 اتجاهات للتموجات قابلة للضبط

    3 اتجاهات للتموجات قابلة للضبط

    3 اتجاهات للتموجات قابلة للضبط (يسار ويمين وتلقائي) لإضافة لمسة مبتكرة إلى عملية التجعيد الروتينية. استخدمي التموجات إلى اليمين وإلى اليسار لتجعيد الشعر في كل جهة بطريقة متناسقة، أو التموجات التلقائية لمزج التموجات إلى اليمين وإلى اليسار للحصول على مظهر طبيعي بالكامل.

    تسريح مع الحماية من السخونة

    تسريح مع الحماية من السخونة

    وداعًا للحروق أثناء التسريح بفضل الحجرة المحسّنة والجديدة التي نقدمها. فعلى خلاف أجهزة تجعيد الشعر التقليدية، لن تحرقي أصابعك مطلقًا بفضل تصميمنا الذكي الذي يعزل الحرارة عن أي مناطق أخرى غير خصلة الشعر التي تتم معالجتها.

    إمكانية إمساك عموديًا لسهولة استخدام

    صُمّم جهاز التجعيد التلقائي بوضعية عمودية طبيعية مع قبضة مريحة، مما يجعل من ابتكار التجعيدات المتناسقة والمثالية في شعرك سهلاً للغاية. وتقع أزرار التشغيل بالقرب من موضع الإمساك بالجهاز لتتمكني من الوصول إليها بسهولة. وتأتي حجرة التجعيد بشكل مقوّس وأنثوي لتجعل من عملية التجعيد مريحة حتى وإن كنت تستخدمين الجهاز بالقرب من فروة الرأس.

    تنبيهات ذكية مع ميزتَي التنبيه الصوتي للإشارة إلى الجهوزية والإيقاف التلقائي

    يأتي جهاز تجعيد الشعر التلقائي هذا مزوّدًا بميزة الملاحظات الذكية. يسمح لك مؤشر الانتهاء من التجعيد بمعرفة متى أصبحت خصلتك المجعدة جاهزة من خلال إصدار إشارات صوتية مستمرة. تساعد هذه الميزة المبتكرة في الحصول على نتائج رائعة تدوم طويلاً في كل مرة بدون إحماء الشعر بشكل مفرط. بالإضافة إلى ذلك، تقوم ميزة التوقف التلقائي بإيقاف تشغيل جهاز تجعيد الشعر تلقائيًا لحماية شعرك في حال تشابكه داخل حجرة التجعيد.

    المواصفات التقنية

    • نوع الشعر

      لكل أنواع الشعر
      نعم

    • الملحقات

      ملحق لتنظيف الأسطوانة
      نعم

    • المواصفات الفنية

      فولتية
      عامة  فولت
      وقت الإحماء
      30 ثانية
      طول السلك
      2 م
      درجة حرارة التسريح
      170 درجة مئوية - 190 درجات مئوية - 210 درجات مئوية
      3 اتجاهات للتموجات
      نحو الداخل - متناوب - نحو الخارج
      إعدادات المؤقت
      8 ثوانٍ - 10 ثوانٍ - 12 ثانية

    • الميزات

      إيقاف التشغيل التلقائي
      بعد 60 دقيقة
      سلك دوّار
      نعم
      طلاء القطع الساخنة
      سيراميك وكيراتين
      حلقة تعليق للتخزين
      نعم
      تدوير تلقائي
      نعم
      اتجاهات التدوير
      نعم

    • الخدمة

      ضمان عالمي لمدة سنتين
      نعم

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