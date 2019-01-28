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  • تجفيف الشعر وتسريحه بسهولة تامة تجفيف الشعر وتسريحه بسهولة تامة تجفيف الشعر وتسريحه بسهولة تامة

    DryCare Essential مجفف الشعر

    BHD003/03

    تجفيف الشعر وتسريحه بسهولة تامة

    يقدّم مجفف الشعر Essential من Philips توازنًا رائعًا ما بين قوة التجفيف والتسريح. يتميّز مجفف الشعر بحجمه الصغير وإمكانية استخدامه بسهولة في المنزل أو اصطحابه معك أثناء التنقل. احصلي على النتائج الرائعة واللطيفة التي تريدينها، أينما كنت.

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    هذا المنتج لم يعد متاحا

    DryCare Essential مجفف الشعر

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    تجفيف الشعر وتسريحه بسهولة تامة

    • 1400 واط
    تجفيف لطيف وسريع بقوة 1400 واط

    تجفيف لطيف وسريع بقوة 1400 واط

    يعمل هذا المجفف بقوة 1400 واط ويوفر مستوى مثاليًا لتدفق الهواء وقوة تجفيف لطيف لشعر جذاب كل يوم.

    إعدادا سرعة مرنان للتجفيف بعناية

    إعدادا سرعة مرنان للتجفيف بعناية

    يقدّم مجفف الشعر إعدادَي سرعة/حرارة محددَين مسبقًا للحصول على التسريحة المثالية بسرعة وسهولة.

    مقبض قابل للطي لتخزين سهل

    مقبض قابل للطي لتخزين سهل

    يأتي مجفف الشعر هذا مزوّدًا بمقبض قابل للطيّ، مما يسهّل ترتيبه توضيبه وتخزينه وحمله معك أينما ذهبت.

    مكثف ضيق لتيار هواء مركّز

    مكثف ضيق لتيار هواء مركّز

    يركّز المكثّف تدفق الهواء عبر الفتحة على مناطق محددة، مما يتيح إضفاء لمسات نهائية أفضل أو الحصول على تسريحة أدق.

    تصميم صغير للاستخدام السهل

    تصميم صغير للاستخدام السهل

    بحكم حجمه الصغير واستخدامه المريح، يتميز مسرّح الشعر هذا بتصميم عصري ذكي. ونتيجة لذلك يجمع هذا الجهاز بين خفة الوزن وسهولة الاستخدام وبين صغر الحجم لتخزينه فعليًا في أي مكان.

    ضمان عالمي لمدة سنتين

    ضمان عالمي لمدة سنتين

    ضمان عالمي لمدة سنتين.

    سلك بطول 1.8 م لمرونة قصوى

    سلك بطول 1.8 م لمرونة قصوى

    المواصفات التقنية

    • المواصفات الفنية

      طول سلك الطاقة
      1.8  أمتار
      فولتية
      220-240 فولت
      القدرة الكهربائية بالواط
      1400  واط
      المحرّك
      محرّك بتيار مستمر

    • الميزات

      مقبض قابل للطي
      نعم
      إعدادات
      إعدادان للسرعة
      فوهة / مكثّف
      نعم
      تصميم صغير
      نعم

    • الخدمة

      ضمان لمدة سنتين
      نعم

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