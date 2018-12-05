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تم إيقافه

EssentialCareمجفف الشعر

BHD004/03

تجفيف قوي وصوت هادئ*

يزوّدك مجفف الشعر EssentialCare هذا من Philips بالطاقة اللازمة والعناية التي تحتاجين إليها مع صوت أكثر هدوءًا. أصبح بإمكانك الاستمتاع بتجربة فعالة ومريحة. *تم اختباره على 75 امرأة في فرنسا في العام 2014

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مصمم من قبل خبراء الصوت في Philips

تجفيف قوي وصوت هادئ*

  • 1800 واط

  • النفحة الباردة

  • مخرج هواء

  • بقدرة 220-240 فولت

مصمم لتوفير صوت هادئ

مصمم لتوفير صوت هادئ

يسمح تصميم شبكة مدخل الهواء بزيادة تدفق الهواء، فيما يحسّن شكل مجفف الشعر وحجمه تدفق الهواء في مجفف الشعر. يؤدي ذلك إلى قوة تجفيف أسرع وأكثر فعالية مع صوت هادئ*.أصبح بإمكانك الآن الاستمتاع بتجربة قوية ومريحة. *تم اختباره على 75 امرأة في فرنسا في العام 2014.

تصميم صغير للاستخدام السهل

تصميم صغير للاستخدام السهل

بحكم حجم مجفف الشعر الصغير واستخدامه المريح، فهو يتميّز بتصميم عصري وذكي. والنتيجة؟ مجفف شعر خفيف الوزن ويسهل الإمساك به وصغير بما يكفي لتخزينه في أي مكان تقريبًا.

مكثف ضيق لتيار هواء مركّز

مكثف ضيق لتيار هواء مركّز

يركّز مكثّف الهواء تدفق الهواء لتسريح شعرك بدقة. مثالي لوضع اللمسات النهائية أو لتثبيت تسريحتك.

المواصفات التقنية

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