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  • تجفيف فعال بعناية أثناء التنقل تجفيف فعال بعناية أثناء التنقل تجفيف فعال بعناية أثناء التنقل

    Essential مجفف الشعر

    BHD006/00

    تجفيف فعال بعناية أثناء التنقل

    يزوّدك Hair Dryer Essential من Philips بقوة تحفيف فعالة تبلغ 1600 واط ويعتني بشعرك في الوقت نفسه باستخدام إعداد درجة الحرارة ThermoProtect. إنه الخيار المثالي لأخذه معك إلى أي مكان بفضل تصميمه الصغير ومقبضه القابل للطيّ.

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    Essential مجفف الشعر

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    تجفيف فعال بعناية أثناء التنقل

    • 1600 واط
    • إعداد ThermoProtect
    • مقبض قابل للطي
    • فولتية عالمية
    قوة تجفيف تبلغ 1600 واط

    قوة تجفيف تبلغ 1600 واط

    يتميّز مجفف الشعر هذا بقوة 1600 واط، وهو يقدّم أعلى مستوى من دفق الهواء، لنتائج رائعة كل يوم.

    إعداد الحرارة ThermoProtect

    إعداد الحرارة ThermoProtect

    يوفر إعداد درجة الحرارة ThermoProtect درجة الحرارة المثالية للتجفيف ويمنح شعركِ حماية إضافية من الحرارة الزائدة. وبفضل تدفق الهواء بالقوة نفسها، ستحصلين على أفضل النتائج مع حماية شعرك في الوقت نفسه.

    مقبض قابل للطي لتخزين سهل

    مقبض قابل للطي لتخزين سهل

    يسهّل التصميم الصغير مع المقبض القابل للطيّ عملية توضيب مجفف الشعر وتخزينه واصطحابه معك إلى أي مكان.

    جهد كهربائي عالمي للاستخدام حول العالم

    جهد كهربائي عالمي للاستخدام حول العالم

    متوافق مع الجهد بقدرة 110-240 فولت. يمكن استخدامه أينما سافرت حول العالم.

    3 إعدادات مرنة لدرجة الحرارة والسرعة

    3 إعدادات مرنة لدرجة الحرارة والسرعة

    يقدّم مجفف الشعر هذا 3 إعدادات سرعة/حرارة محددة مسبقًا للحصول على التسريحة المثالية بسرعة وسهولة.

    فوهة بحجم 20 مم لتدفق هواء مركّز

    فوهة بحجم 20 مم لتدفق هواء مركّز

    تركّز الفوهة تدفق الهواء لوضع اللمسات النهائية وتسريح الشعر بشكلٍ دقيق.

    هواء بارد لتثبيت تسريحتك

    هواء بارد لتثبيت تسريحتك

    توفّر النفحة الباردة الهواء البارد وتُعتبر إعدادًا ضروريًا لتثبيت تسريحتك وإنهائها.

    حلقة للتخزين السهل والملائم

    حلقة للتخزين السهل والملائم

    يمكن العثور على خطّاف مطاطي على قاعدة المقبض. استخدميه لتخزين الجهاز بسهولة في المنزل أو إذا كنت مقيمة في فندق.

    المواصفات التقنية

    • الوزن والمقاييس

      حجم المنتج
      274 x‏ 78 x‏ 174 مم
      وزن المنتج (من دون التغليف)
      425 غ

    • المواصفات الفنية

      طول سلك الطاقة
      1.8  أمتار
      فولتية
      110-127 / 220-240  فولت
      اللون/اللون الخارجي
      ABS فائق اللمعان وغير لامع
      القدرة الكهربائية بالواط
      1600  واط
      التردد
      50-60  هرتز
      المحرّك
      محرّك تيار مستمر

    • الميزات

      مقبض قابل للطي
      نعم
      حلقة التعليق
      نعم
      فولتية مزدوجة
      نعم
      عدد الملحقات
      1
      فوهة / مكثّف
      نعم
      النفحة الباردة (Coolshot)
      نعم

    • الخدمة

      ضمان عالمي لمدة سنتين
      نعم

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