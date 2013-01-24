الصفحة الرئيسية
Philips - انقر هنا للانتقال إلى الصفحة الرئيسية
AR
EN
1

مصطلحات البحث

Essential

مجفف الشعر

BHD006/00
العثور على الدعم لهذا المنتج
1 الجوائز
  • تجفيف فعال بعناية أثناء التنقل تجفيف فعال بعناية أثناء التنقل تجفيف فعال بعناية أثناء التنقل
    -{discount-value}

    Essential مجفف الشعر

    BHD006/00
    العثور على الدعم لهذا المنتج

    تجفيف فعال بعناية أثناء التنقل

    يزوّدك Hair Dryer Essential من Philips بقوة تحفيف فعالة تبلغ 1600 واط ويعتني بشعرك في الوقت نفسه باستخدام إعداد درجة الحرارة ThermoProtect. إنه الخيار المثالي لأخذه معك إلى أي مكان بفضل تصميمه الصغير ومقبضه القابل للطيّ. إكتشف كلّ المميزات

    هذا المنتج لم يعد متاحا

    العثور على منتجات مماثلة

    Essential مجفف الشعر

    تجفيف فعال بعناية أثناء التنقل

    يزوّدك Hair Dryer Essential من Philips بقوة تحفيف فعالة تبلغ 1600 واط ويعتني بشعرك في الوقت نفسه باستخدام إعداد درجة الحرارة ThermoProtect. إنه الخيار المثالي لأخذه معك إلى أي مكان بفضل تصميمه الصغير ومقبضه القابل للطيّ. إكتشف كلّ المميزات

    منتجات مشابهة

    مراجعة كل hair-dryers

      تجفيف فعال بعناية أثناء التنقل

      • 1600 واط
      • إعداد ThermoProtect
      • مقبض قابل للطي
      • فولتية عالمية
      قوة تجفيف تبلغ 1600 واط

      قوة تجفيف تبلغ 1600 واط

      يتميّز مجفف الشعر هذا بقوة 1600 واط، وهو يقدّم أعلى مستوى من دفق الهواء، لنتائج رائعة كل يوم.

      إعداد الحرارة ThermoProtect

      إعداد الحرارة ThermoProtect

      يوفر إعداد درجة الحرارة ThermoProtect درجة الحرارة المثالية للتجفيف ويمنح شعركِ حماية إضافية من الحرارة الزائدة. وبفضل تدفق الهواء بالقوة نفسها، ستحصلين على أفضل النتائج مع حماية شعرك في الوقت نفسه.

      مقبض قابل للطي لتخزين سهل

      مقبض قابل للطي لتخزين سهل

      يسهّل التصميم الصغير مع المقبض القابل للطيّ عملية توضيب مجفف الشعر وتخزينه واصطحابه معك إلى أي مكان.

      جهد كهربائي عالمي للاستخدام حول العالم

      جهد كهربائي عالمي للاستخدام حول العالم

      متوافق مع الجهد بقدرة 110-240 فولت. يمكن استخدامه أينما سافرت حول العالم.

      3 إعدادات مرنة لدرجة الحرارة والسرعة

      3 إعدادات مرنة لدرجة الحرارة والسرعة

      يقدّم مجفف الشعر هذا 3 إعدادات سرعة/حرارة محددة مسبقًا للحصول على التسريحة المثالية بسرعة وسهولة.

      فوهة بحجم 20 مم لتدفق هواء مركّز

      فوهة بحجم 20 مم لتدفق هواء مركّز

      تركّز الفوهة تدفق الهواء لوضع اللمسات النهائية وتسريح الشعر بشكلٍ دقيق.

      هواء بارد لتثبيت تسريحتك

      هواء بارد لتثبيت تسريحتك

      توفّر النفحة الباردة الهواء البارد وتُعتبر إعدادًا ضروريًا لتثبيت تسريحتك وإنهائها.

      حلقة للتخزين السهل والملائم

      حلقة للتخزين السهل والملائم

      يمكن العثور على خطّاف مطاطي على قاعدة المقبض. استخدميه لتخزين الجهاز بسهولة في المنزل أو إذا كنت مقيمة في فندق.

      المواصفات التقنية

      • المواصفات التقنية

        القدرة الكهربائية بالواط
        1600  واط
        فولتية
        110-127 / 220-240  فولت
        التردد
        50-60  هرتز
        المحرّك
        محرّك تيار مستمر
        طول سلك الطاقة
        1.8  أمتار
        اللون/اللون الخارجي
        ABS فائق اللمعان وغير لامع

      • الميزات

        مقبض قابل للطي
        نعم
        فولتية مزدوجة
        نعم
        عدد الملحقات
        1
        فوهة / مكثّف
        نعم
        النفحة الباردة (Coolshot)
        نعم
        حلقة التعليق
        نعم

      • الخدمة

        ضمان عالمي لمدة سنتين
        نعم

      • الوزن والمقاييس

        حجم المنتج
        274 x‏ 78 x‏ 174 مم
        وزن المنتج (من دون التغليف)
        425 غ

      احصل على الدعم لهذا المنتج

      الانتقال إلى خدمة رعاية المستهلك

      المنتجات المقترحة

        المنتجات التي تم عرضها مؤخرًا

          الجوائز

          Philips & AGT partnership
          نفخر بشراكتنا مع ‎شركة عمون للتجارة العامة منذ 7 سنوات، وسنعمل جاهدين على أن تبقى هذه الشراكة وثيقة في المستقبل