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3000 Series

مجفف الشعر

BHD302/13
  • تجفيف قوي على درجة حرارة أقل تجفيف قوي على درجة حرارة أقل تجفيف قوي على درجة حرارة أقل
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    3000 Series مجفف الشعر

    BHD302/13

    تجفيف قوي على درجة حرارة أقل

    يقوم ملحق ThermoProtect المصمم خصيصًا بمزج الهواء الساخن والبارد بقوة للعناية اليومية بشعرك. إكتشف كلّ المميزات

    3000 Series مجفف الشعر

    تجفيف قوي على درجة حرارة أقل

    يقوم ملحق ThermoProtect المصمم خصيصًا بمزج الهواء الساخن والبارد بقوة للعناية اليومية بشعرك. إكتشف كلّ المميزات

    تجفيف قوي على درجة حرارة أقل

    يقوم ملحق ThermoProtect المصمم خصيصًا بمزج الهواء الساخن والبارد بقوة للعناية اليومية بشعرك. إكتشف كلّ المميزات

    3000 Series مجفف الشعر

    تجفيف قوي على درجة حرارة أقل

    يقوم ملحق ThermoProtect المصمم خصيصًا بمزج الهواء الساخن والبارد بقوة للعناية اليومية بشعرك. إكتشف كلّ المميزات

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      تجفيف قوي على درجة حرارة أقل

      مع ملحق ThermoProtect

      • 1600 واط
      • ملحق ThermoProtect
      • 3 إعدادات للحرارة والسرعة
      قوة تجفيف تبلغ 1600 واط

      قوة تجفيف تبلغ 1600 واط

      يتميّز مجفف الشعر هذا بقوة 1600 واط، وهو يقدّم أعلى مستوى من دفق الهواء، لنتائج رائعة كل يوم.

      ملحق ThermoProtect

      ملحق ThermoProtect

      يقوم ملحق ThermoProtect المصمم خصيصًا بمزج الهواء الساخن والبارد بقوة، للعناية اليومية بشعرك. فهو يقلل درجة الحرارة بمقدار 10 درجات مئوية مع تجفيف شعرك بسرعة في الوقت نفسه.

      3 إعدادات لدرجة الحرارة والسرعة

      3 إعدادات لدرجة الحرارة والسرعة

      يقدّم مجفف الشعر 3 مزيجًا من 3 إعدادات حرارة/سرعة محددة مسبقًا، للحصول على التسريحة المثالية بسرعة وسهولة.

      إعداد الهواء البارد لإنهاء تسريحتك

      إعداد الهواء البارد لإنهاء تسريحتك

      يوفّر إعداد الهواء البارد دفقًا من الهواء البارد لإنهاء تسريحتك وتثبيتها.

      فوهة رفيعة لوضع اللمسات الأخيرة وللتسريح بدقة

      فوهة رفيعة لوضع اللمسات الأخيرة وللتسريح بدقة

      تقوم الفوهة الرفيعة بتركيز الهواء بدقة، لوضع اللمسات الأخيرة والسريعة ولإتقان التفاصيل الصغيرة في تسريحتك.

      المواصفات التقنية

      • تقنيات العناية

        ThermoProtect
        نعم

      • ملحقات

        ملحق ThermoProtect
        نعم
        فوهة
        14 مم

      • الميزات

        إعدادات الحرارة/السرعة
        3
        الإعدادات
        إعداد الهواء البارد
        حلقة تعليق للتخزين
        نعم

      • المواصفات التقنية

        القدرة الكهربائية بالواط
        1600  واط
        المحرّك
        تيار مستمر
        فولتية
        220-240 فولت
        طول سلك الطاقة
        1.8  أمتار

      • الخدمة

        ضمان عالمي لمدة سنتين
        نعم

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