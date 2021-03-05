BHD340/13
تجفيف قوي على درجة حرارة أقل
يقوم ملحق ThermoProtect المصمم خصيصًا بمزج الهواء الساخن والبارد بقوة للعناية اليومية بشعرك.إكتشف كلّ المميزات
هذا المنتج لم يعد متاحا
إذا كنت مؤهلاً للاستفادة من الإعفاء من الضريبة على القيمة المضافة للأجهزة الطبية، فيمكنك المطالبة به لهذا المنتج. سيتم خصم مبلغ الضريبة على القيمة المضافة من السعر المذكور أعلاه. اطّلع على التفاصيل الكاملة في سلة التسوّق.
يتميّز مجفف الشعر هذا بقوة 2100 واط، وهو يقدّم دفق هواء قويًا، لنتائج رائعة كل يوم.
يقوم ملحق ThermoProtect المصمم خصيصًا بمزج الهواء الساخن والبارد بقوة، للعناية اليومية بشعرك. فهو يقلل درجة الحرارة بمقدار 15 درجة مئوية مع تجفيف شعرك بسرعة في الوقت نفسه.
اختاري مزيج إعدادات الحرارة والسرعة الذي يناسب شعر على وتسريحتك على أفضل وجه. احصلي على ستة إعدادات مختلفة للتحكّم بشعرك بدقة بهدف ابتكار تسريحة خاصة بك.
يوفّر إعداد الهواء البارد دفقًا من الهواء البارد لإنهاء تسريحتك وتثبيتها.
تقوم الفوهة الرفيعة بتركيز الهواء بدقة، لوضع اللمسات الأخيرة والسريعة ولإتقان التفاصيل الصغيرة في تسريحتك.
الملحقات
المواصفات الفنية
الميزات
الخدمة
تقنيات العناية
لرؤية موقعنا على ويب بأفضل طريقة، استخدم أحدث إصدار من Microsoft Edge أو Google Chrome أو Firefox.