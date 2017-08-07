BHH811/03
انقري فوق التسريحة التي تريدينها
تألقي كل يوم بتسريحة جديدة! يمكنك ابتكار أكثر من 10 تسريحات بفضل مسرّح الشعر المتعدد الوظائف من Philips المرفق بدليل تسريح، بدءًا من الشعر المثالي أو المالس أو المتموج ووصولاً إلى الشعر المرفوع والمزيد غير ذلك.إكتشف كلّ المميزات
هذا المنتج لم يعد متاحا
إذا كنت مؤهلاً للاستفادة من الإعفاء من الضريبة على القيمة المضافة للأجهزة الطبية، فيمكنك المطالبة به لهذا المنتج. سيتم خصم مبلغ الضريبة على القيمة المضافة من السعر المذكور أعلاه. اطّلع على التفاصيل الكاملة في سلة التسوّق.
لوحا تمليس بحجم 80 مم لنتائج ناعمة مثالية.
جزء أسطواني للتجعيد بحجم 25 مم لتموجات مشدودة أو منسدلة.
تم توفير دليل تسريح لابتكار أكثر من 10 تسريحات ورباطَين مطاطيَين لتسريحة شعر سهلة ودبوس لسحب الشعر لتتألقي بتسريحة رائعة.
لم يكن تبديل الملحقات يومًا بهذه السهولة والسرعة بفضل تصميم مسرّح الشعر بتقنية OneClick المتعدد الوظائف. ما عليك سوى النقر فوق الزر ودفعه مع الإمساك بالطرف البارد لتحريره.
تتيح لك درجة الحرارة العالية هذه إمكانية تغيير تسريحة شعرك وتمنحك المظهر المثالي الذي تريدينه.
يتميّز جهاز تمليس الشعر بوقت إحماء سريع، ليكون جاهزًا للاستخدام في غضون 60 ثانية.
تضمن طبقة السيراميك الحامية توزيع الحرارة بالتساوي وضرر أقل للشعر للحصول على شعر لامع وناعم.
صُنع رأس مسرّح الشعر من مادة خاصة لعزل الحرارة لإبقائه باردًا، ويمكنكِ حمله بأمان أثناء تصفيف الشعر وضمان سهولة مثلى أثناء الاستخدام.
ملائم للاستخدام بفضل سلك الطاقة بطول 1.8 م.
تفيد تقنية السلك الدوّار في تدوير السلك لمنع تشابك الأسلاك.
ملحقات
الملحقات
المواصفات الفنية
الميزات
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