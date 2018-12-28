BHH880/03
شعر مالس بطريقة طبيعية في غضون 5 دقائق*
احصلي على شعر مالس بطريقة طبيعية ولامع بشكل رائع في غضون 5 دقائق فقط. استمتعي بشعر صحي وخالٍ من التجعيدات بفضل تقنية ThermoProtect التي نقدّمها وتصميم الشعيرات.إكتشف كلّ المميزات
هذا المنتج لم يعد متاحا
إذا كنت مؤهلاً للاستفادة من الإعفاء من الضريبة على القيمة المضافة للأجهزة الطبية، فيمكنك المطالبة به لهذا المنتج. سيتم خصم مبلغ الضريبة على القيمة المضافة من السعر المذكور أعلاه. اطّلع على التفاصيل الكاملة في سلة التسوّق.
طلاء من السيراميك والتورمالين لشعرٍ لامعٍ وناعمٍ وخالٍ من التجعيدات.
تحافظ تقنية ThermoProtect على درجة حرارة ثابتة عبر الفرشاة، وذلك لمنع الإحماء المفرط وللاستمتاع بشعر محمي وصحيّ.
إعدادان لدرجة الحرارة (170 درجة مئوية و200 درجة مئوية) لمناسبة نوع شعرك بأفضل طريقة.
يسمح تصميم الشعيرات الثلاثي بفصل الشعر وتمليسه مع حماية فروة رأسك من الحرارة.
يسمح تصميم الفرشاة على شكل مجداف بتمليس كمية أكبر من الشعر بتمريرة واحدة.
جاهز للاستخدام في 50 ثانية.
يشير ضوء LED عندما تصبح الفرشاة جاهزة للاستخدام.
سلك بطول 1,8م.
سلك دوّار لاستخدام مريح.
المواصفات الفنية
الميزات
الخدمة
سهولة الاستخدام
تقنيات العناية
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