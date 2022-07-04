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  • شعر مالس بطريقة طبيعية في غضون 5 دقائق* شعر مالس بطريقة طبيعية في غضون 5 دقائق* شعر مالس بطريقة طبيعية في غضون 5 دقائق*

    5000 فرشاة مسخّنة لتمليس الشعر

    BHH885/03

    شعر مالس بطريقة طبيعية في غضون 5 دقائق*

    تألقي بشعر مالس طبيعيًا ولامع بطريقة رائعة في 5 دقائق فقط. استمتعي بشعر صحي وخالٍ من التجعيدات بفضل تقنية ThermoProtect التي نقدّمها مع نظام العناية الأيونية وتصميم الشعيرات.

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    5000 فرشاة مسخّنة لتمليس الشعر

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    شعر مالس بطريقة طبيعية في غضون 5 دقائق*

    عناية أيونية لشعر مالس ولامع

    • تقنية ThermoProtect
    • عناية أيونية
    • طلاء من السيراميك مع زيت الأركان
    فرشاة كبيرة على شكل مجداف

    فرشاة كبيرة على شكل مجداف

    يسمح تصميم الفرشاة على شكل مجداف بتمليس كمية أكبر من الشعر بتمريرة واحدة.

    وقت إحماء سريع

    وقت إحماء سريع

    جاهز للاستخدام في 50 ثانية.

    سلك طول 1.8 م لمرونة قصوى

    سلك طول 1.8 م لمرونة قصوى

    سلك بطول 1,8م.

    ضوء للإشارة إلى جهوزية الاستخدام

    ضوء للإشارة إلى جهوزية الاستخدام

    يشير ضوء LED عندما تصبح الفرشاة جاهزة للاستخدام.

    سلك دوّار

    سلك دوّار

    سلك دوّار لاستخدام مريح.

    تقلل ThermoProtect الضرر على الشعر الناجم من الحرارة

    تقلل ThermoProtect الضرر على الشعر الناجم من الحرارة

    تبقى درجة حرارة الشعيرات على مستوى مثالي لتقليل الضرر الناتج من الحرارة، ولتخفيف الاحتكاك في الوقت نفسه، ولتستمتعي بشعر مالس بطريقة طبيعية مع مظهر ناعم كالحرير.

    عناية أيونية لشعر مالس ولامع

    عناية أيونية لشعر مالس ولامع

    تصدر العناية الأيونية الملايين من الأيونات وتزيل الكهرباء الساكنة، ما يتيح الحصول على شعر جميل المظهر ولامع

    طلاء من السيراميك مع زيت الأركان

    طلاء من السيراميك مع زيت الأركان

    تتميّز الشعيرات بطلاء من السيراميك مع طبقة من زيت الأركان، لتنزلق بسلاسة على شعرك وللحصول على مظهر لامع ومالس بطريقة طبيعية.

    3 إعدادات لدرجة الحرارة بحسب نوع شعرك

    3 إعدادات لدرجة الحرارة بحسب نوع شعرك

    ثلاثة إعدادات درجة الحرارة (150 درجة مئوية، 170 درجة مئوية، 200 درجة مئوية) بحسب نوع شعرك.

    تصميم شعيرات ثلاثي

    تصميم شعيرات ثلاثي

    يسمح تصميم الشعيرات الثلاثي بفصل الشعر وتمليسه مع حماية فروة رأسك من الحرارة.

    المواصفات التقنية

    • المواصفات الفنية

      فولتية
      عامة  فولت
      طول سلك الطاقة
      1.8 متر
      نوع المسخّن
      PTC
      حجم المنتج (مم)
      الارتفاع 350 x العرض 75 x العمق 48
      إجمالي عدد الشعيرات
      247
      المؤشر الضوئي LED
      أبيض اللون

    • الميزات

      إعدادات درجة الحرارة
      • 3 إعدادات
      • 150 - 170 - 200 درجة مئوية
      إيقاف التشغيل التلقائي
      بعد 60 دقيقة
      شكل الفرشاة
      مجداف
      المساحة التي تغطيها الفرشاة (مم)
      الارتفاع 116 x العرض 60
      عدد الشعيرات المسخّنة
      111

    • الخدمة

      ضمان لسنتين
      نعم

    • سهولة الاستخدام

      حلقة تعليق للتخزين
      نعم
      سلك دوّار
      نعم

    • تقنيات العناية

      ThermoProtect
      نعم
      طبقة من زيت الأركان
      نعم

    Badge-D2C

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