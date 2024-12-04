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  • إزالة الشعر بسهولة تامة إزالة الشعر بسهولة تامة إزالة الشعر بسهولة تامة

    Satinelle Essential آلة سلكية وصغيرة لإزالة الشعر

    BRE275/00

    إزالة الشعر بسهولة تامة

    استمتعي بساقَين ناعمتَين لمدة أسابيع بفضل Philips Satinelle. فهي تزيل الشعر القصير جدًا لغاية 0,5 مم بلطف من الجذور. باتت عملية إزالة الشعر سهلة جدًا بفضل المقبض المريح والرأس القابل للغسل لنظافة مثالية.

    إكتشف كلّ المميزات

    Satinelle Essential آلة سلكية وصغيرة لإزالة الشعر

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    إزالة الشعر بسهولة تامة

    جلد ناعم لأسابيع

    • مع opti-light
    • للساقَين
    • + 4 ملحقات
    نظام فعّال لإزالة الشعر من جذوره

    نظام فعّال لإزالة الشعر من جذوره

    نظام فعال لإزالة الشعر يترك بشرتك ناعمة وخالية من الشعيرات لأسابيع

    ضوء مضمّن وفريد لرؤية الشعيرات الرفيعة بشكل أفضل

    ضوء مضمّن وفريد لرؤية الشعيرات الرفيعة بشكل أفضل

    يضمن الضوء المضمّن والفريد التقاط أكبر كمية من الشعيرات، لإزالة الشعر بفعالية أكبر.

    إعدادان للسرعة لالتقاط الشعرات الأكثر رقة وسماكة

    إعدادان للسرعة لالتقاط الشعرات الأكثر رقة وسماكة

    إعدادان للسرعة لإزالة أرفع الشعيرات وأكثرها سماكة، ولإزالة الشعر بطريقة مخصصة أكثر.

    مسكة مريحة لسهولة في الاستخدام

    مسكة مريحة لسهولة في الاستخدام

    يتناسب الشكل المستدير تماماً مع يدك لمنحك إزالة شعر مريحة. هذا ويعتبر مظهره رائعاً أيضاً!

    رأس لإزالة الشعر قابل للغسل لنظافة صحية أكبر وتنظيف أسهل

    رأس لإزالة الشعر قابل للغسل لنظافة صحية أكبر وتنظيف أسهل

    تتمتع آلة إزالة الشعر برأس قابل للغسل. يمكن فصل الرأس وتنظيفه تحت مياه الصنبور للحصول على نظافة أكبر

    رأس حلاقة ومشط لحلاقة دقيقة

    رأس حلاقة ومشط لحلاقة دقيقة

    يوفر كل من رأس الحلاقة والمشط حلاقة دقيقة ونعومة إضافية في مختلف مناطق الجسم.

    مع رأس مخصص للتدليك

    مع رأس مخصص للتدليك

    يتضمن الجهاز رأس تشذيب ومشطاً لمنطقة البيكيني لتشذيب المناطق الحساسة وحلاقتها لراحة إضافية.

    حقيبة صغيرة للسفر

    حقيبة صغيرة للسفر

    حقيبة صغيرة للسفر لتخزين المنتج ونقله

    المواصفات التقنية

    • الملحقات

      حقيبة صغيرة
      حقيبة صغيرة أساسية
      فرشاة التنظيف
      نعم
      رأس حلاقة ومشط
      نعم
      رأس التدليك
      نعم
      رؤوس حلاقة
      نعم

    • الطاقة

      وضع إيقاف التشغيل (من دون ملحقات)
      < 0,1 واط
      وضع توفير الطاقة
      < 0,3 واط

    • المواصفات الفنية

      الفولتية
      15  فولت

    • تصميم

      المقبض
      مدمج

    • الميزات

      استخدام سلكي
      نعم

    • الخدمة

      ضمان لمدة سنتين
      نعم

    • سهولة الاستخدام

      المقبض
      مريح
      ضوء Opti-light
      نعم
      رأس لإزالة الشعر قابل للغسل
      نعم

    • الأداء

      أقراص إزالة الشعر
      أقراص لإزالة الشعر ناعمة على البشرة
      نظام إزالة الشعر
      نظام فعّال لإزالة الشعر

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